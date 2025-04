Sokak által irigyelt életéről vallott a népszerű hazai utazóblogger: ez van a kulisszák mögött

Molnár-Szilágyi Ági főállásban dolgozik, emellett utazási blogot vezet, tartalmat gyárt, és egyéni utazási tanácsadással is foglalkozik. A közösségi médiában több tízezres követőtáborral rendelkezik, a TikTokon készült videói milliós nézettséget is elértek. Fontosnak tartja a pénzügyi stabilitást, és nem szeretné feladni biztos munkahelyét az influenszerkedés kedvéért. Az interjúban az utazásairól, a közösségi média árnyoldalairól és a tudatosságról is beszélt.

Pénzcentrum: Teljes állásban vagy utazó blogger, vagy munka mellett csinálod?

Munka mellett. Az emberek sokszor kérdezik, hogy „meddig lehet ezt így csinálni?” vagy „miért nem csak ezzel foglalkozom?”. Őszintén szólva: a pénz miatt. Két bevételi forrással egyszerűbb utazni, és én olyan típus vagyok, aki nem tud egyik napról a másikra élni. Szeretem a stabilitást – számomra fontos, hogy legyen egy bázisom, egy otthonom, lehetőleg saját lakásom. Nem tudnék csak úgy eladni mindent, és évekre elindulni a nagyvilágba, ismerek olyanokat, akik megtették, de nekem kell a biztonság.

Utazási tanácsadással is foglalkozol, erre van valós igény?

Van, abszolút! Amikor aktívan reklámoztam magam, például TikTokon, sokan megtaláltak. Volt, hogy egy-egy videóm több milliós nézettséget hozott – például amikor olcsó utazási tippeket osztottam meg –, és ezek után rengetegen írtak rám. Akkoriban a tanácsadásból akár egy fél fizetés is összejött havonta. Most, hogy kevesebbet hirdetem magam, már nem olyan gyakori a dolog, de még mindig keresnek meg néhányan havonta.

Mit takar pontosan ez a tanácsadás? Megszervezel nekik mindent?

Nem foglalok le semmit – hivatalosan nem is lehet, ha nincs mögöttem utazási iroda. Én tanácsokat adok: megosztjuk a képernyőt, és végigmegyünk a foglalási folyamaton. Elmondom, mire figyeljenek, milyen oldalakat használjanak. A cél, hogy ők maguk tudják megcsinálni, csak egy kis iránymutatás kell nekik.

Kik keresnek meg inkább: fiatalok vagy idősebbek?

Meglepően sok a fiatal. Sokan nem beszélnek magabiztosan angolul, vagy csak egyszerűen szeretnének megerősítést, hogy jól döntöttek. Vannak, akik simán le tudnák foglalni maguknak az utat, de biztonságot ad nekik, ha valaki átnézi helyettük. És ezt meg is fizetik, hiszen időt és energiát spórolok nekik.

Ez egy kicsit olyan, mint amikor utazási irodához fordulnak, nem?

Pontosan. Sokan csak egy „igen” vagy „nem” választ várnak tőlem. A legtöbb üzenetre válaszolok, de ha valaki hosszú kérdéssort küld, akkor már konzultációt javaslok – az én időm is pénz.

Az utazásaid hány százalékát fedezik együttműködések?

Tavaly például a költségeim több mint felét együttműködések fedezték. Voltam egy elég drága úton Mauritiuson, ami teljesen partneri együttműködésben valósult meg – ha saját zsebből fizetem, biztosan másfél millió forint fölött lett volna. Persze vannak olyan utak is, amelyeket teljesen én fizetek, főleg olyan desztinációk esetén, amik kevésbé "menők", és ahova nem hívnak meg – például Bosznia vagy Moldova.

Most is tervezel ilyen, önköltséges utat?

Igen, lesz most egy nagyobb utunk Ázsiába a férjemmel megyünk. Ez teljesen saját finanszírozású. Az árakat tekintve sokan azt gondolják, hogy nagyon drága, de szerintem nem feltétlenül az – a repülőjegy például meglepően jó áron volt.

Olyan szakmád, hivatásod, életed van, amit milliók irigyelnek, az vagy látszólag, ami tulajdonképpen ma minden tizen-huszonéves lenni akar. Utazol. Ez ma az egyik legerősebb hívószó talán, köszönhetően a közösségi médiának, az Instagramnak. Ugyanakkor elképzelésem szerint nehéz élet is, mesélsz kicsit az árnyoldaláról?

Tudok mesélni az árnyoldaláról, egyrészt a párkapcsolati kompromisszumok miatt nehéz ez az életforma, hiszen a férjem nem szeret annyit utazni, mint én, de ott van emellett az is, hogy ha ez (az esetemben egyik) hivatásod, nem tudod teljesen elengedni magad. Akkor sem, ha nem élőben posztolsz, hanem utólag. Mert amikor ott vagy, akkor úgy nézed a világot, hogy "hú, ez milyen jó téma lehetne", "ebből milyen jó videó készülhetne". A telefon mindig a kezedben van. De őszintén: én ezt szeretem, ez nem nyomás számomra. Tele vagyok ötletekkel, imádok videókat készíteni, pedig senki nem várja el tőlem. De nekem ez öröm.

Nyomás akkor lehet, ha szponzorált úton vagy, de eddig nem volt gond a számokkal – olyan úti célokra hívtak, amik eleve nagy érdeklődésre tartanak számot, például Jordánia. Egy hetet voltunk ott, és az emberek imádták: gyönyörű, olcsó, egzotikus. Vagy Mauritius – szerintem most ez az egyik legtrendibb hely a magyar utazók körében.

És a belföldi utazásokat szeretik a követőid?

Na, azokkal nehezebb. Az embereket nem mindig hozza lázba egy magyarországi hotel – pedig volt már olyan belföldi együttműködésem, ami 500 ezres TikTok-nézettséget hozott, 100 ezer Facebookon, 70 ezer Instagramon. De nem minden szállást lehet így eladni – ez sokban múlik magán a helyen is.

Voltam egy szállodában, ahol az ágy kigördült a teraszra elképesztően sokan láttál, ez egy igazi unikum. A hazai szállásoknak kell valami extra, hogy kitűnjenek a tömegből és a magyar utazók is felkapják a fejüket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem csak a világon, de Magyarországon is rengeteg utazó blogger van, te hogyan különbözteted meg magadat?

Nyilván nagy a verseny a bloggerek között. De azok, akik értéket teremtve dolgoznak, egyre kevesebben vannak. Az influenszervilág tele van olyanokkal, akik nem adnak hozzá semmi pluszt. Amikor engem először meghívtak egy útra, 12 ezer követőm volt. Ma már sokkal többen vagyunk, de akkor még nem voltak 50 ezer követős influenszerek. Az első meghívások mindig meghatározóak. Most nehezebb újként belépni, hiszen azok, akik már nagyobb követőtáborral rendelkeznek, előnyt élveznek. Az influenszerek többsége lifestyle témákról is posztol, nem csak utazásról. A turisztikai hivatalok inkább azokat keresik, akik tényleg utazással foglalkoznak.

Van nyomás, és nem könnyű mindig a magánélet és a munka között egyensúlyozni. Tavaly 80 napot voltam külföldön, ami az év 22%-a, de még mindig sokat vagyok itthon, úgyhogy nem mondhatom, hogy mindig úton vagyok.

Hogy látod most a közösségi platformokat?

A TikTok nagyon dinamikusan fejlődik, és ott könnyebben növekedhet valaki, mint más platformokon, bár a Facebookon is lehet gyorsan növekedni. Nekem ott például az elmúlt pár hétben jelentős követőnövekedésem volt. A YouTube-on nagy munka a növekedés, viszont ott a legjövedelmezőbb a munka, ám főállás mellett szinte lehetetlen csinálni. Ha valaki csak erre fókuszál, akkor sikeres lehet, de az idő igényes.

Mi az, amivel te ki tudsz tűnni a tömegből?

Ha magyar viszonylatban gondolkodom, szerintem azzal, hogy én ezt munka mellett csinálom, ezzel kevesen vannak így. Azt gondolom, hogy emiatt könnyebben tudnak azonosulni velem. Én például '19-ben, amikor minden nap be kellett mennem az irodába, akkor is 75 napot voltam külföldön, pedig nem dolgozhattam home office-ból. Mégis, minden hétvégét kihasználtam, és minden piros betűs ünnepnapot. Persze nem utazom olyan érdekes helyekre, mint mások, de megmutatom, hogy ha van akarat, akkor bárki utazhat, csak rajtad múlik.Sokkal inkább a hétköznapi emberek életéhez van közel az én történetem.

Mennyit készülsz egy-egy útra?

Ez nagyon változó. Az európai utakra volt olyan, hogy semmit nem készültem el, csak bejelöltem a Google Maps-en pár helyet, ahova szeretnék menni, és ennyi. Összesen talán 20 perc volt. De tényleg tudom képviselni a két végletet: van, hogy teljesen lazán elindulok, és van, hogy mindent előre megnézek. Viszont most a következő utam Ázsiába lesz, és szerintem napokban mérhető, hány órát töltök a tervezéssel. Sokaknak talán ijesztő, hogy ennyire részletes az úti tervem, de nekem ez csak egy iránymutatás, hogy mit szeretnék látni, közben utána olvasok a helyeknek, majd azt választom, ami engem érdekel. És fel tudjak készülni, mennyibe kerül az egész. Még a látnivalókat és az étkezési lehetőségeket is külön kategóriába rendeztem. Ha már ott vagyok, ki akarom maxolni a lehetőségeket. Azért is fontos jól tervezni, hogy ne pazaroljam az időt. Ha ott vagyok, akkor mindent szeretnék látni, ugyanakkor biztos, hogy még visszatérek.

Más országokba is visszatérsz gyakran?

Igen, például Mostarba, Szlovéniába bármikor visszamehetek, mert közel van, és nem kerül sokba. Tavaly Mostarban 5 napot töltöttünk, és 100 ezer forintba került mindennel együtt.

Milyen trendeket figyeltél meg az elmúlt években, és melyek azok, amik hosszú távon is meghatározóak lehetnek az utazásban?

Az egyik legfontosabb trend mostanában a social media növekvő szerepe az utazásokban. TikTokon például már rengeteg hasznos videót találtam, amelyek tippet adnak, és sokan azért utaznak, mert látnak valamit egy utazó vloggernél. Ezt tapasztalom a saját visszajelzéseimből is, amikor azt írják, hogy a videóim alapján választották ki a következő úti célt. Covid előtt nem volt ekkora figyelem a közösségi médián, és nem szerveztek még ennyi influenszer utat sem. Az iparágnak kellett egy "turbó", hogy újra vissza tudja hozni az embereket az utazásba, és úgy látom, hogy a közösségi média most már ezen a területen is elengedhetetlen eszközzé vált.

Az AI mellett a túlturizmus is egy komoly téma. Egyre többen keresnek olyan helyeket, amelyek kevésbé felkapottak, de még mindig csodálatos élményeket kínálnak. Az influenszerek, TikTokerek pedig segítenek felfedezni ezeket az új desztinációkat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek a helyek is könnyen felkapottá válhatnak, és a túlturizmus itt is megjelenhet. Még ha egy Bali vagy Thaiföld már elég turistás, lesznek új helyek, mint például Sri Lanka, amik hamarosan hasonló sorsra juthatnak.

Influenszerként gondolom sok megkeresést kapsz, hogy reklámozzál termékeket, szolgáltatásokat, melyek nem feltétlenül kapcsolódnak ahhoz, amit csinálsz. Nem csábulsz el ilyenkor?

Igen, kapok sok megkeresést, és igyekszem azokat az ajánlatokat elfogadni, amelyek összhangban vannak a tartalmaimmal. Ha például egy kisvállalkozás keres meg, hogy támogassam a terméküket, akkor szívesen megosztom a történetüket. Az Instagram sztorik elég gyorsak, és sok emberhez eljutnak. Azonban olyan termékekről, amik nem kapcsolódnak közvetlenül az utazáshoz, nem szoktam posztot készíteni. Ha nem hiszek egy termék hatékonyságában, akkor nem fogom ajánlani, még akkor sem, ha fizetnének érte.