Ingyenes programdömping jön: a vidék legnagyobb tavaszi egyetemi fesztiválja készül

Huszonnégy hangversennyel tér vissza idén a Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál április 15. és május 30. között. Az eseményt az egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara negyedik alkalommal rendezi meg.

A rendezvényről szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Papp Sándor, a zeneművészeti kar dékánja elmondta: a fesztivál a Húsvéti Hangversennyel kezdődik el jövő kedden a Miskolci Egyetem (ME) díszaulájában. A nyitókoncerten az intézmény hallgatóinak zenekara a Kassai Konzervatórium művésznövendékeivel bővül ki, de a rendezvényre Horvátországból, Portugáliából, Japánból és Olaszországból is érkeznek előadóművészek. Ők nemcsak koncerteznek majd Miskolcon, hanem kurzust is tartanak az ME zeneművészeti kara hallgatóinak - emelte ki.

A külföldi előadók és az egyetem diákjai mellett olyan hazai művészek is fellépnek a fesztiválon, mint Baráti Kristóf, Magyar Valentin vagy Binder Károly - mondta a dékán, hozzátéve, hogy a fesztiválon idén több helyszínen lesznek koncerten mint tavaly. Az egyetem honlapja szerint lesznek koncertek többek között a Miskolcon a Zenepalotában, a belvárosi református templomban, a Miskolci Akadémiai Bizottság dísztermében, az edelényi L'Huillier-Coburg-kastélyban és szabadtéren is, a miskolci Erzsébet téren és a Csengey-kertben.

Az ingyenes koncertek mellett lesznek olyanok is, melyekre belépőjegyet kell váltaniuk az érdeklődőknek. A teljes árú jegy kétezer forint, míg a kedvezményes belépő ezer forint lesz. Utóbbit diákok, nyugdíjasok és az ME dolgozói válthatnak online vagy a koncertek helyszínén. Az eseményen többek között a Szeged Trombone Ensemble, a Picardia Trio, a Danuba Talents Verseny győztesei, a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a zeneművészeti kar végzős hallgatói is fellépnek.