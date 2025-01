Nem hiszed el, mit épít gyufaszálakból a pécsi nyugdíjas rendőr: az Eiffel-torony csak a kezdet

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Hihetetlen, milyen aprólékos munkával alkot gyufából csodákat a pécsi Szűcs Pál, aki korábban rendőrségi alkalmazottként dolgozott, ma pedig nyugdíjas éveit tölti. 17 magyar kastély, számos hazai középület, várak, de még az Eiffel-tornyot makettjét is elkészítette már. Az Euronews stábja most meg is mutatta, hol készíti egyedülálló munkáit.

Szűcs Pál 2003-ban vonult nyugdíjba a Pécsi Rendőr-főkapitányságtól, azóta naponta 4-5 órát tölt a műhelyében, és dolgozik legújabb művén. Nem is akárhogyan, Európában ugyanis ő az egyetlen, aki hasonló, mára romos kastélyokat épít meg gyufából, kívülről és belülről is méretarányosan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ahogy az Euronews stábjának elmesélte, az egyik legnagyobb projektje során 73 ezer gyufaszálat használt fel egyetlen makett elkészítéséhez – ez a szám jól tükrözi alkotásainak méretét és részletességét. Szűcs Pál azonban manapság már ajándékba kapja a gyufaszálakat, és úgy érzi, ezek mennyisége "már élete végéig elég". Nem volt azonban mindig ilyen bőséges az utánpótlás, különösen a kezdeti időkben: 1972-ben ismerkedtem meg a feleségemmel, és '73-ban építettem meg az Eiffel-tornyot. Azért gyufából, mert ugye gázkályhánk volt, és azzal gyújtottunk be – mesélte Szűcs Pál, aki azt is elárulta, hogy először az interneten nézi meg a kastélyokat, majd utána meg is látogatja őket. Kifejezetten csak olyan épületek makettjét készíti el, ami megtetszik neki, és kihívást jelent. Nemsokára újabb kastéllyal bővül a gyűjtemény Jellemzően 8 hónaptól 2 évig is terjed az az idő, ami alatt elkészít egy makettet, de megrendelésre nem dolgozik. Szűcs Pál arról is mesélt, hogy a sárvári kastély gyufamakettjét majdnem 2 éven keresztül építette, napi 4-5 órán át. A makett végül 73 ezer gyufából lett készen, és a fél nappalit is elfoglalta. A műalkotást végül ki is állították Sárváron, de azok a makettek, amik nem szerepelnek tárlaton, a férfi lakásán láthatóak. Ahogy a riportból kiderül, a mostani projektjéhez épp rajzolja az ablakokat, és vágja ki a helyüket. Ez a magyarszecsődi Batthyány-kastély lesz. Körülbelül másfél évet ad a munkára, nagyjából addigra lesz kész - árulta még el.

Címlapkép: Getty Images

