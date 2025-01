Rengeteg magyar marad egyedül az ünnepekre: de mit tehetünk ez ellen?

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) számára a decemberi hónap kiemelt időszak, ilyenkor ugyanis naponta több száz hívás érkezik be hozzájuk. Szenteste és karácsony első két napján ez a szám elérheti akár az ötszázat is, de hasonlóan sűrű a szilveszter és az újév napja is. A legtöbben azért telefonálnak, mert nem szeretnek egyedül lenni az ünnepekkor, ugyanakkor sokan vannak, akik nem élnek egyedül, mégis magányosnak érzik magukat, és szeretnék, ha valaki meghallgatná őket.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége évente körülbelül 200 ezer hívást kezel. A határon túli szolgálatokkal is rendelkező szervezet az ünnepekkor 10-15 százalékkal több hívást kap, mint az év bármelyik másik időszakában. Vadas Henrietta, az Egyedülfekvők.hu oldal alapítója Dudás Erikával, a LESZ elnökével beszélgetett az ünnepi időszakról. Kiderült, a legtöbb megkeresés hétvégén fut be a szervezethez, de népszerűek a hétköznap délutáni és a késő esti órák is. Annak érdekében, hogy minden hívást fogadni tudjanak az ünnepekkor, már most nagyobb számú, képzett önkéntessel dolgoznak.

A szövetség elnöke elmondta, a hívástartalmakat tekintve a magány és az izoláció első helyen áll, emiatt hívják a legtöbben a segélyvonalat. Ez nemcsak karácsonykor, hanem az év többi napján is vezető ok. Az ünnepek viszont erőteljesebben felszínre tudják hozni a fájó érzelmeket, ezért sokan úgy döntenek, telefonon keresztül osztják meg nehézségeiket, problémáikat.

Karácsonykor a legtöbb telefonáló nem szeret egyedül lenni, ilyenkor minket hívnak. Fontos számukra, hogy megosszák valakivel a gondolataikat, érzéseiket. Sokan ugyan nem élnek egyedül, mégis magányosnak érzik magukat, de olyan is előfordul, hogy az adott problémát nem tudják vagy nem akarják a családnak, barátoknak elmondani. Szívesebben osztják meg ezt olyan személlyel, akivel telefonon beszélnek anonim módon, mert így sokkal könnyebb megnyílni és kifejezni a fájdalmat

– magyarázza Dudás Erika.

Nem minden hívás szól nehézségekről – sokan nosztalgiáznak karácsony alkalmából

A LESZ elnöke hozzátette, az egyedül élő idősek elsősorban a szervezet gondozó vonalát hívják. Ők azok, akik nincsenek krízisben, de fontos számukra, hogy kapcsolatot létesítsenek valakivel, hogy meghallgassák őket. A tapasztalatok szerint ezek a hívások nem mindig fájdalmasak: az ünnepek alkalmával az idősek felidézik a régi karácsonyi élményeiket, vagy a szeretett személlyel töltött éveket. Ugyanakkor sokszor megjelenik bennük a várakozás is. Ilyenkor elmondják, mennyire várják, hogy videón keresztül beszéljenek a külföldön élő gyerekeikkel és unokáikkal.

Fiatalok is megkeresik a telefonos lelkisegély-szolgálatot

Dudás Erika közölte, nem csak az idősek, az egészen fiatalok is megkeresik a telefonos lelkisegély-szolgálatot. Általánosságban véve a 18 év alatti telefonálók aránya 10-15 százalékra tehető, a 24 év alattiak esetében ez a szám elérheti a 20 százalékot is, ami több tízezres nagyságrendet jelent a hívásokban. Ezekben a megkeresésekben erősen érződik az online világ térhódítása, ugyanis sok fiatal azért hívja őket, mert internetes zaklatás áldozatai lettek, de az is gyakori, hogy amiatt csalódottak, mert nem érkezett annyi lájk a megosztott fotóikra, mint amennyit szerettek volna.

A szakember hozzátette, bármilyen okból is történjen a hívás, a legfontosabb, hogy a telefonálók érezzék a figyelmet, és értő meghallgatásban részesüljenek. Ez karácsony és újév alkalmával különösen fontos. Ilyenkor a szervezetnél arra törekednek, hogy az ügyelő és a hívó együtt ünnepeljen.

Vadas Henrietta, az Egyedülfekvők.hu alapítója szerint a magány össztársadalmi probléma. Ez viszont nem az egyedülléttől függ, hanem a minőségi kapcsolatok hiányából fakad. Azok számára, akiknek nincs lehetősége a családdal ünnepelni, az Egyedülfekvők.hu azt javasolja, hogy karácsonyozzanak a barátaikkal, vagy önkénteskedjenek, mert így megélhetik a vágyott közösségi kötődést. Az egyedül élők az oldalon is megoszthatják érzéseiket, gondolataikat a karácsonnyal kapcsolatban.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége a nap 24 órájában minden hálózatról ingyenesen hívható a 116-123-as számon!