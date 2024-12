Gazdát cserélt a Tőzsdepalota ikonikus épülete: a felújítás sem két fillér lesz

Megvásárolta a Budapest szívében található történelmi Tőzsdepalota épületét a Gránit Alapkezelő egyik alapja a két korábbi tulajdonosától, a Tippin Corporation-től és az Optimum Asset Management-től. Ezzel a beruházással a régóta üresen álló épület megújulhat, és ismét Budapest építészeti örökségének egyik ékes példájává válhat.

Tulajdonost váltott a Budapest belvárosában található Tőzsdepalota, miután a Gránit Alapkezelő által kezelt Diorit magántőkealaphoz tartozó Liberty Alpha Kft., valamint az épület korábbi közös tulajdonosai – amely cégeket Andrea Suriano, a Futura Investment Management és a Futura Funds SICAV- Kappa Fund szenior menedzsere és Michael D. Tippin kanadai befektető, a Tippin Corporation alapítója képviselte – között sikeres tranzakció zárult december 12-én.

Az adásvétellel új fejezet kezdődik a Szabadság téren található műemléki épület számára. A tranzakcióval a Gránit Alapkezelő célja, hogy a Tőzsdepalotát olyan új funkcióval töltse meg, amely helyreállítja az épület ikonikus pozícióját a budapesti ingatlanpiacon és megőrzi történelmi jellegzetességeit.

Jó ideje figyeljük a Tőzsdepalotát, egyrészt mert hatalmas üzleti potenciált látunk abban, hogy új életet leheljünk a történelmi épületbe, másrészt küldetésünknek is tartjuk, hogy hozzájáruljunk az újjászületéséhez. Örülök, hogy eljött ez a pillanat, és sikerült mindegyik résztvevő félnek előnyös üzletet kötni. A Gránit Alapkezelő számára mindig elsődleges szempont az általa kezelt alapok esetében, hogy perspektivikus, a befektetők számára hosszú távú üzleti értéket teremtő projektbe fektessen, ennél a tranzakciónál is ez történt. Az igazi út azonban még csak most kezdődik a Tőzsdepalota új funkciójának megtalálásával és megtervezésével, valamint a felújítás kivitelezésével. Reményeink szerint hamarosan ismét régi fényében csilloghat Budapest egyik építészeti ékköve

– hangsúlyozta Mikesy Álmos, a vevőt képviselő Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: az évek óta üresen álló épület újjászületése és üzletileg fenntartható funkcióval való megtöltése a teljes belváros számára pozitív hatással bír majd, nemcsak építészeti, hanem gazdasági és turisztikai szempontból is.

A Tőzsdepalota egy 1905-ben elkészült monumentális, historizáló stílusú épület, amelyet a neves építész, Alpár Ignác tervezett, és amelynek teljes alapterülete mintegy 50 000 négyzetméter. Az épület a Szabadság tér nyugati oldalán található, Budapest V. kerületének történelmi központjában, mindössze két háztömbnyire a magyar Parlamenttől, és a térnek az Egyesült Államok nagykövetségével szemben lévő oldalán. Elkészülte óta, egészen a II. világháborúig a Budapesti Értéktőzsdének adott otthont. A háborút követően a Magyar Állami Televízió székháza lett 2009-ig. A Tőzsdepalota 2006 óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki védelme alatt áll.

