Így növelte vagyonát a szupergazdag magyar elit: nincs megállás, nekik csak egyre több van

Nem éri el a 200 milliót átlagosan a privátbanki ügyfelek egy főre jutó kezelt vagyona, de még ez a szám is magasabb, mint tavaly. Összességében a privátbanki szolgáltatók hatalmas vagyont kezelnek.

Az összességében még mindig kedvezőnek mondható piaci hangulat, az ügyfélszámla bővülése és a friss pénzek bevonzása a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is pozitívan hatott. A Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint szeptember végén a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon megközelítette a 11 ezermilliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de voltak helycserék is a legnagyobb szolgáltatók sorában.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első három negyedév után megint csak új rekordot, közel 176 millió forintot jelentett. Tavalyhoz képest idén látványosabb bővülést mutat a privátbanki ügyfélkör, ugyanakkor az egyes szolgáltatók szintén nagy a szórás a számokban.

A legkiugróbb növekedést egy negyedév alatt a Raiffeisen Private Banking mutatta fel, ahol 6,6%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás. A második legnagyobb növekedést az Erste Private Banking ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben 6,4%-kal,

ezt követően pedig az Equilor Private Banking ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 5%-os bővüléssel.