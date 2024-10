Végre véget ér a gazdasági válság Európában? Meglepő, ami most kiderült, ez várhat ránk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az euróövezet gazdasága enyhe élénkülést mutat, bár a növekedés továbbra is visszafogott. Az ipari termelés bővülése, a javuló befektetői hangulat és a növekvő hitelkereslet pozitív jeleknek bizonyulnak, az Európai Központi Bank (EKB) pedig várhatóan folytatja a kamatcsökkentést. A gazdasági mutatók javulása ellenére a szakértők továbbra is óvatos becsléseket alkalmaznak a jövőbeli kilátásokat illetően - számolt be a Reuters.

Az Eurostat adatai szerint az euróövezet ipari termelése augusztusban 1,8%-kal nőtt havi szinten, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. Éves összevetésben 0,1%-os növekedést regisztráltak, amit főként a beruházási és tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet élénkülésével magyaráznak. Németországban, a térség legjelentősebb gazdaságában különösen erős, 3% feletti havi növekedést mértek az ipari szektorban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Pozitív kilátások A német gazdaság szempontjából további pozitívum, hogy a ZEW gazdasági hangulatindex októberben a vártnál nagyobb mértékben, 13,1 pontra emelkedett a szeptemberi 3,6 pontról. A javulás hátterében az alacsony és stabil inflációs várakozások, a további kamatcsökkentési kilátások és az exportkereslet enyhe javulása állnak. Az EKB legfrissebb felmérése szerint a vállalati hitelek iránti kereslet is növekedésnek indult a harmadik negyedévben, és további bővülés várható az év utolsó három hónapjában is. 2022 harmadik negyedéve óta először fordult elő, hogy a bankok a vállalatok hitelek iránti keresletének vagy a hitelkeretek lehívásának mérsékelt nettó növekedéséről számoltak be - olvasható a bank közleményében. A pozitív jelek ellenére a szakértők továbbra is óvatosak: Az iparral kapcsolatos várakozások az év hátralévő részében továbbra is visszafogottak maradnak. Az eurózóna iparával kapcsolatos aggodalmak listája jelenleg hosszú, így elég nehéz elképzelni az ágazat élénk fellendülésének kezdetét LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) - fogalmazott Bert Colijn, az ING közgazdásza. Közel a 2%-os inflációs cél Az EKB várhatóan folytatja a kamatcsökkentést, mivel az infláció már közel van a 2%-os célhoz. A pénzpiacok jelenleg teljes százalékpontos kamatcsökkentést terveznek az idei évre, és további egy százalékpontot jövőre, ami az irányadó kamatláb felére csökkenését jelentené a korábbi 4%-os csúcshoz képest. A gazdasági mutatók javulása és az EKB várható lépései együttesen táplálják az azzal kapcsolatos reményeket, miszerint az euróövezet gazdasága, ha lassan is, de növekedési pályára állhat. Ugyanakkor a globális gazdasági kihívások, köztük a kínai kereslet gyengülése és az energiaárak alakulása továbbra is bizonytalansági tényezőt jelentenek a térség gazdasági kilátásaira nézve.

Címlapkép: Getty Images

