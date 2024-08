Fityiszt mutatott a bíróságnak a gödi akkugyár: engedély nélkül is folyik a gyártás

Hiába függesztette fel a bíróság a gödi akkugyár környezethasználati engedélyét, a gyár megállás nélkül üzemel tovább – írja a Népszava.

A környezethasználati engedély bíróság általi megvonása ellenére is változatlan kapacitással működik a gödi akkugyár. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a gyár tavaly decemberben kiadott, tíz évre szóló engedélyét tavasszal függesztette fel a Budapest Környéki Törvényszék. Valójában még az is vita tárgyát képezi, hogy ez mit is jelent valójában – az LMP, a Greenpeace és a Göd-ÉRT szerint az engedély nélkül a gyár nem is működhetne, míg a megyei kormányhivatal véleménye szerint csupán a környezethasználati engedély nélkül végezhető szintre kell csökkenteni a gyár működését. Arról azonban nincs információ, hogy ez utóbbi megtörtént-e.