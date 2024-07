Nemcsak az embereket, a magyar gazdaságot is brutálisan megviseli a hőség: már most sokkolóak a veszteségek

Az elmúlt hetekben tapasztalt szélsőséges hőség nemcsak az egészségünkre jelent komoly veszélyt, hanem gazdaságunkra is súlyos terheket ró. Az elektromos hálózatok túlterhelése, a közlekedési rendszerek zavarai és az ellátási láncok akadozása olyan problémák, amelyekkel szembe kell néznünk - írja az NBC Boston.

A tartós forróság különösen megterheli az elektromos hálózatokat, a légkondicionálók folyamatos működtetése miatt megnövekedett energiaigény gyakran vezet áramkimaradásokhoz. Mary Cate Colapietro, az ISO New England Inc. munkatársa szerint a régióban ezen a héten mérték az eddigi legnagyobb villamosenergia-igényt ebben a nyári szezonban, amely meghaladta a 24 000 megawattot. "Ez az igény abszolút rekordot döntött" - mondta Colapietro. Nemrég számoltunk be róla, hogy a kiemelkedő hőség a magyar gazdaságot is rendesen megtépázhatja.

A hőség azonban nem csak az elektromos hálózatokat terheli meg. Sara Winslow, a Tudományos Múzeum kutatója szerint a hosszabb ideig tartó forróság miatt a vasúti sínek és az aszfalt kitágulhat és deformálódhat, ami késésekhez és balesetekhez vezethet. "Olyan áramkimaradásokat vagy áramszüneteket is láthatunk, amikor az elektromos rendszer nem tud lépést tartani a hőséggel, és akkor lekapcsol" - mondta Winslow.

A nagy szabadtéri rendezvények szervezői számára is komoly kihívást jelent a szélsőséges időjárás. Sean Curtin, a Tokio Marine HCC elnöke elmondta, hogy sok iparágban közvetlen összefüggés van a tartós hőség és a bevételkiesés között: "Ezek a költségek abszolút milliárdos nagyságrendűek. Ha az emberek nem mennek el rendezvényekre, mert nem akarnak sorban állni vagy küzdeni a forró napsütéssel, ezek a számok csillagászatiak lehetnek - mondta Curtin, majd hozzátette, hogy világszerte minden nagyobb esemény legalább egy részét biztosítják szélsőséges hőség esetére.