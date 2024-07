Ennek a szektornak is keresztbe tesz a hőség: mi lesz több százezer magyarral?

A június-július még erős hónapoknak számítanak, de augusztusban várhatóan visszaesik majd a kiskereskedelmi forgalom. Ráadásul a hőség is kifejezetten rosszat tesz.

Érzékelhető a kiskereskedelmi visszaesés, mégpedig közvetlenül a kánikula miatt - erről ír cikkben a Magyar Nemzet. A lapnak Vámos György kiskereskedelmi szakértő világította meg, hogy ilyenkor a kisboltok szerepe felértékelődik, sokan inkább a közeli üzletben szerzik be a napi megélhetéshez szükséges alapvető dolgokat - tejet, kenyeret és felvágottat.

Összefüggés van továbbá az agráriumban a hőség által okozott károkkal és a kiskereskedelmi forgalommal is. Amikor tavaly az aszály miatt az agráriumban problémák voltak, az is kihatott a kiskereskedelemre, és összesen egy százalékpontot mindez el is vett a GDP-ből.

Vámos György szerint júniusban–júliusban még viszonylag erős szokott lenni a forgalom a szektorban, a szabadságok hatása pedig augusztusban érződik, az előző havi nyári forgalomhoz képest inkább ilyenkor tapasztalható némi visszaesés a bolti költésben.