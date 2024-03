Válságban a hazai ipar? Ezt nehéz lesz helyrehozni 2024-ben

2024 januárjában az ipari termelés volumene 3,6, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése alapján. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 decemberéhez mérten 1,1%-kal mérséklődött.

2024. januárban a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban - írta a KSH

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 1,1%-kal csökkent.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a külpiacok gyengélkedése hátráltatja az ipari teljesítmény helyreállását. "Az ipari termelést továbbra is negatívan befolyásolja, hogy a háború és a szankciók negatív hatásai jelentős károkat okoztak az európai gazdaságban. A gyenge európai konjunktúrával együtt járó gyenge külpiaci kereslet az exportaktivitás mérséklődésén keresztül lefelé húzta az ágazat hazai kibocsátását" - írták.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője azt közölte: A termelés volumene éves szinten 4,1 százalékkal csökkent a munkanaphatással igazított adatok szerint. Az érték messze elmaradt az elemzői konszenzustól. Havi szinten az általános európai trendekkel párhuzamosan 1,1 százalékkal mérséklődött az ipari kibocsátás a szezonálisan és munkanaptényezővel igazított adat szerint.

A januári ipari termelési adat részleteit jövő héten ismerteti a KSH. A hivatal kommentárja szerint: „a feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés volumene. Mindössze három alágban nőtt a kibocsátás, a legnagyobb mértékben a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban.”. Kedvezőtlenül hat a hazai kibocsátásra az általánosan gyenge európai konjunktúra is. A tavaly őszig jól teljesítő autó- és akkumulátorgyártás továbbra is mélyen a kapacitásai alatt termelhetett. A termelési láncok akadozása miatt bekövetkező esztergomi Suzuki-leállás is csökkentette a kibocsátást.

A termelési kilátások rövidtávon továbbra is meglehetősen borúsak: a konjunktúraindexek egyelőre Európa-szerte csak minimális életjeleket mutatnak. Ezek közül kiemelendő a német gazdaság gyengélkedése: bár az elmúlt években lazult az együttmozgás erőssége, továbbra is meghatározó tényező az exportkeresletünk tekintetében. Ellenben pozitívum, hogy az elmúlt időszakban a magyar BMI újra a fellendülést jelző tartományba emelkedett. Emellett középtávon a termelésbe lépő jelentős kapacitásbővítések – főként a járműiparban, valamint szintén az akkumulátorgyártás terén – a kibocsátás érdemi fellendülését eredményezhetik. A kedvező hatások kiaknázása azonban változatlanul leginkább a globális konjunktúra helyreállásának függvénye lesz.