Tényleg nem jön ki a KSH inflációs matekja? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat

Vélhetően egy módszertanilag kevésbé indokolható, de nem egészen helytelen módszert alkalmaz a KSH az energiárak kiszámításánál.

Az Eurostat nemrégiben tárgyalást kért a magyarországi energiainfláció kapcsán, ugyanis felmerült, hogy a KSH egy másfajta számítást végez az energiárak növekedését mérve. Mint a 24.hu beszámol róla, ez alapjaiban más inflációs adatot közölhet, különösen azután, hogy az elemzők is rendszeresen magasabb inflációt vártak, mint amely adatot végül a KSH közölt.

A KSH szerint a a vezetékes gáz esetében mind a négy szóban forgó hónapban 30 százalék körüli vagy a fölötti mértékben estek az árak. Emiatt felmerült, hogy a hivatal a fogyasztási jelleggörbe adatait használja a méréseinél - ezzel nem is lenne baj, csakhogy ez a módszertani magyarázatban egy szóval sem szerepel.

A lap által megkérdezett elemzők úgy vélik: módszertanilag nem szerencsés a KSH számítási gyakorlata, ugyanakkor nem is helytelen, hiszen a magyarországi rezsicsökkentés korlátozása miatt más módszer nem is igen állná meg a helyét. Ha azonban hamarosan másfajta számítás lépne életbe, akkor az inflációs adatokban is jelentős változást tapasztalnánk.