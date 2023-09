Ez az igazi magyar rögvalóság: döbbenetes, mennyi vállalkozás ment tönkre nagyon rövid idő alatt

2021-ről 2022-re megduplázódott a cégfelszámolások száma: míg 2021-ben 4 359, addig tavaly 8 111 cég szűnt meg ilyen módon. A tendencia folytatódik: 2023-ban pedig csak eddig 10 ezer körül járnak a felszámolások, ami már most jóval több mint a teljes 2022-es év felszámolásai. A csődeljárások száma ennek töredéke: 2021-ben 22 csődeljárás indult, 2022-ben pedig 30. Tihanyi Nikolett, a Csődvédelem.hu ügyvezetője szerint sokkal több cég választhatná a csődeljárást a felszámolásnál, ha elég információval rendelkeznének róla.

2022-ben kevesebb mint 30 ezer új társas vállalkozás jött létre Magyarországon, ami jóval elmarad a 2021-es cégalapításoktól. Jellemzően az új alapítású cégek háromnegyede éli csak meg az 5 éves kort, 10 év fölé pedig csak a cégek fele jut – nagy tehát a fluktuáció ezen a téren: sokan döntenek a bezárás mellett, van akiknek nem is marad más választása.

Többszöröse a felszámolások száma a csődeljárásokénak, ennek okai a hazai cégkultúrában keresendő, mert sok más európai országban nincs ennyire távol egymástól ez a két szám. Fontos hozzátenni, hogy a felszámolások magas számának oka egy jogszabályi változás is: szűkült azok köre, akik kényszertörléssel zárhatják le tevékenységüket, így sokkal többen felszámolással fejezik be a vállalkozásuk életét – ez a többlet is jelentkezik most a kiugróan magas számokban.

Tihanyi Nikolett leginkább a cég méretétől függőnek látja, hogy ki melyik utat választja, hiszen a csődeljárást sok esetben csak a nagyvállalatok engedhetik meg maguknak. Esetükben a vállalati márka, bizonyos jogok nem eladhatósága, a know-how, a munkavállalók megléte és az egész rendelkezésre álló infrastruktúra miatt sokszor érdemes inkább átszervezni a működést felszámolás helyett - hiszek ezek olyan védendő értékek, melyek miatt megéri az eljárás. Ezek lényeges körülmények, melyek a csődöt teszik jobb megoldássá - persze közben presztízsveszteséget jelent a hazai piacon, holott a szakember szerint nem kéne annak lennie.

2021-ben, a Coviddal terhelt év ellenére sem volt kiugrás a csődök terén: 22 csődeljárás indult, ennek éppen fele volt sikeres, 2022-ben volt egy 30 százalékos kiugrás, hiszen ekkor 30 csőd indult, ebből 9 volt sikeres. Idén eddig 14 csődeljárás indult a szakember szerint.

Hogy miért az alacsony számok? Itthon sokaknak zsákutcát, megbélyegzést jelent a csőd, holott az a cég, mely a csődeljárás útjára lép tudatosabb üzleti átgondolást mondhat magáénak, mint aki egyszerűn felszámolja magát. Tihanyi Nikolett szerint az évi több ezres felszámolási adaton már csak a felszámolóbiztosok leterheltsége miatt is fontos lenne faragni.

„Számos esetben a vállalkozás számára is kedvezőbb megoldást hoz egy csődeljárás, ami a reorganizáció egy intézményesített formája. Természetesen nem minden cégnek a legjobb megoldás a csődeljárás, nem lehet mindent és mindenkit megmenteni, de a jelenleginél minden bizonnyal nagyobb arányban működhetne” – mondta Tihanyi Nikolett.

Mely szektorok veszélyeztetettek?

Az újonnan indított felszámolási eljárások jelentős részét, 40 százalékát a 3-5 éve működő cégek tették ki. Regionális bontásban pedig a főváros és Pest vármegye vezeti ezt a listát: az új felszámolási eljárások több mint 80 százalékát itt indították.

Ami az iparágakat illeti, felszámolások szempontjából a legutóbbi adatok szerint az építőipar kiemelkedően magas kockázatú, ebben a szektorban 2526 felszámolás indult tavaly, szemben a 2021-es 1280-al. Szintén duplájára nőtt a felszámolások száma az autóiparban, hiszen ezt az ágazatot különösen sújtotta a beszállítói láncok akadozása, a beszerzési árak emelkedése. A legkisebb arányban az agráriumot érintik a felszámolási eljárások, ez a legstabilabb ágazat jelenleg itthon.

Ami a csődeljárások szektoronként bontását illeti, érdekes körülmény, hogy a kereskedelmi szektorban több, a piacon meghatározó szereplő jelentett csődöt az elmúlt időszaban: köztük energiakereskedő, szeszesital-kereskedő, elektronikai kereskedő, de gyártószektorban is jellemző volt a piacvezető cégek csődje (Dunaferr, SFL technologies, Tungsram).

Intő jelek egy cég életében – preventív szemlélet

Vannak jelek, melyek a szakember számára árulkodóak és akár egy később bekövetkező nehéz helyzetet is előrevetítenek: ilyen a külső finanszírozás fojtogató hatása az üzleti modellben – éppen ezt a szorítást hivatott enyhíteni a csődeljárás határidők kitolásával és részletfizetési lehetőségekkel. A másik intő jel a szervezeten belül tettenérhető rossz gazdálkodás, amikor a cég már nagyra nőtt, de az ezt lekövető belső fejlődés, vállalati kultúraváltás elmaradt.

Így nem építették be a megfelelő kontrollokat, nem kerültek betöltésre bizonyos, egy nagyobb vállalkozás esetén elmaradhatatlan pozíciók. Fontos látni, hogy mennyi tartalék van egy cégben, hogy mi tudja megingatni a helyzetét: egy garanciális hiba, piacvesztés, bevételvisszaesés.

A cégek általában gyorsan növekednek, új embereket vesznek fel, új irodákat nyitnak, de az üzemméret optimalizálása visszaesés esetén már lassabban felismert és lereagált folyamat – ebből gyorsan óriási veszteségek tudnak keletkezni. Ilyen esetekben a megfelelő szakember bevonása segít minimalizálni a keletkező károkat.

Tihanyi Nikolett felszámolási specialista szerint a fizetési késedelem a végrehajtás előszobája, ha ez egy céggel rendszerszinten megtörténik, akkor érdemes szakember segítségét kérni az optimalizáláshoz, hogy ne a végrehajtási eljárás, inkasszók útjára lépjen a cég. A szakember által nyújtott vezetett megoldáskeresés segít abban, hogy a lehető legkisebb veszteséggel vészelje át a cég a nehéz helyzetet. Mindenkinél egyedi, hogy mi lesz a kilábalás útja: átszervezés egy csődeljárással vagy nincs más hátra, mint a felszámolás.