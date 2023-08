Kiderült: tényleg Felcsúton a legalacsonyabb az egy lakosra jutó jövedelem Magyarországon

Nincs szó adathibáról, a módszertan okoz anomáliákat az adatsorban - gyakorlatilag így lehet összefoglalni a Lechner Nonprofit Kft. azon megkeresésünkre küldött reakcióját, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogyan fordulhat elő az, hogy Felcsúton a legalacsonyabb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Magyarországon.

Néhány napja, „Ezek a legszegényebb települések Magyarországon: letaglózó, mennyiből tengődnek családok” című cikkünkben, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) település szintű statisztikái alapján írtunk arról, hogy Felcsúton a legalacsonyabb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Magyarországon. Meglepő, de a legfrissebb, 2021-es adatok szerint Orbán Viktor szülőfalujában mindössze 173 055,5 forintnyi munkabér-bevétel jut egy lakosra, azaz havi alig több mint 14 400 forint.

Felcsút esetében azonban már korábbi cikkünkben is hangsúlyoztuk, hogy akadnak furcsaságok az adatsorban: 2020-ra vonatkozóan például még 1 043 825,4 forintot mutatott a TeIR adatsora, de voltak negatív jövedelmi értékek is a korábbi években. A komolyabb visszaeséssel, illetve az esetleges adathibával kapcsolatban kerestük a rendszert, a területfejlesztési miniszter megbízásából üzemeltető Lechner Nonprofit Kft-t. A hivatalos válasz a mai nap megérkezett, amelyből kiderült, hogy adathibáról ugyan nincs szó, pusztán a módszertan okoz némi anomáliát. Lapunk megkeresésére a cég szakembere elmondta, hogy a kiugró adatok oka a következő:

Az egy főre jutó nettó jövedelmet az SZJA alapot képező jövedelem és az SZJA különbségével számoljuk. Az "Összevont SZJA adóalapba tartozó jövedelem"-ben nincsenek benne az ún. külön adózó jövedelmek (ilyenek az SZJA-köteles tőkejövedelmek, mint az osztalékból, vállalkozói kivétből, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek, stb). Az "SZJA Összesen"-ben viszont benne van a külön adózó jövedelmek után befizetett SZJA is. Felcsút esetében utóbbi mutat jelentős ingadozást, lásd a csatolmányban

- írták a Pénzcentrum megkeresésére, és egy kiegészítő adatsort is csatoltak a válaszuk mellé.

