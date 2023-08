Hiába a mélyrepülés: ezekért a lakásokért még mindig sorok kígyóznak Magyarországon

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum vezető elemzője elmondta, hogy jelenleg az albérletpiacon lát nagy versengést, míg a magas kamatok miatt kevesen mernek saját ingatlan vásárlásába fogni.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum vezető elemzője az RTL-nek nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg az albérletpiacon lát nagy versengést, ami elsősorban az egyetemi városokat érinti, hiszen közeleg az iskolakezdés, így sokan most keresnek maguknak lakást. A versenyt tovább élezi, hogy nem csak az egyetemistákat vonzzák ezek a városok, hanem a munkavállalókat is, akár még külföldről is.

A lakáshitelek mostani magas kamatai szintén az albérletek iránti kereslet emelkedését vonták maguk után, miközben a kínálat nem bővült. Emiatt negyedévről negyedévre akár a 10 százalékot is meghaladó mértékben emelkedik az albérletek fajlagos átlagára.

Az elemző arról is beszélt, hogy a piac az infláció és a jegybanki alapkamat csökkenésében reménykedik: ez ugyanis megnyitná az utat a lakáshitelkamatok csökkenése előtt is, úgy pedig többen vágnának bele saját ingatlan megvásárlásába.