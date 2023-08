Padlón a forint, egekben a benzinár: borulhat a kormány terve, hogy lesz itt 10% alatti infláció?

Nagy bajban vannak a nyugdíjasok és az autótulajdonosok, ők jelen pillanatban egyáltalán nem érzik az infláció folyamatos csökkenését. Megkérdeztük az elemzőket, szerintük valóban meglehet-e a kormány által gyakran és szívesen hangoztatott 10% alatti infláció az év végére - egybehangzóan állítottak egyfélét.

Három százalékot csökkent az infláció júliusban, ami már egy fénycsóva lehet a hosszú és sötét alagút végén. A kormány eltökélt abban, hogy a korábban vágyott december helyett akár már ősszel egyszámjegyű legyen a havi áremelkedés üteme, és eddig úgy tűnik, hogy a csökkenés mértéke a kezükre is játszik. Eközben viszont olyan tényezők is beléphetnek a porondra, mellyel talán ne, számoltak, mikor kitűzték célnak a 10% alatti inflációt, és meglehet az esélye, hogy a cél távolabb van, mint azt a gazdaságpolitika irányítói szeretnék. Közben ráadásul sem élelmiszer-, sem benzinárstop nincs, és utóbbi termék most komolyat is rakétázott az elmúlt hetekben, az árcsökkenés minden reménye nélkül. MEgkérdeztük az elemzőket, szerintük így is meglesz-e az egyszámjegyű infláció az év végéig.

Folyamatosan csökken az emelkedés üteme

2023. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 17,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,3%-kal nőttek, ezen belül viszont a ruházkodási cikkek 1,4, az élelmiszerek 0,9, a tartós fogyasztási cikkek pedig 0,5%-kal kevesebbe kerültek – erről lapunk is beszámolt a héten.

12 hónap alatt, 2022. júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 23,1%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a tojásé (30,7%), a tejtermékeké (29,5%), a kávéé (28,8%), a kenyéré (26,7%), a péksüteményeké (25,4%), a vaj és vajkrémé (24,2%). A termékcsoporton belül a liszt (2,4%) és az étolaj (1,5%) ára nőtt a legkisebb mértékben. A háztartási energia 35,7%-kal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 47,2, a palackos gáz 41,6, az elektromos energia 26,0%-kal. A járműüzemanyagok ára 21,5%-kal emelkedett.

A kormány optimista

A kommunikációban a kormány továbbra is eltökélt abban, hogy az év legvégére tíz százalék alá menjen a havi áremelkedés üteme. Gulyás Gergely két hete, a kormányinfón biztosított mindenkit, hogy az inflációs cél tartható, még korábban is meglehet, mint az eredetileg jelzett decemberi dátum.

Gyors inflációcsökkenéssel számolunk, októberben már egyszámjegyű lehet a pénzromlás mértéke. Ez azt is jelenti, hogy mostantól minden hónapban 2-3-4 százalékos csökkenés várható. Hozzátette, a legfontosabb a magyar lakosság védelme, ezt szolgálja a kormány által bevezetett kötelező akciózás, illetve azt is, hogy mostantól hideg élelmiszert is lehet vásárolni SZÉP-kártyával

- mondta a miniszter a kormányinfón.

Ennél pedig jüval harciasabban fogalmazott Orbán Viktor, aki szűk egy hónapja szabályos közelharcot hirdetett az infláció ellen - de azt is elmondta, hogy a háború végét ezzel nem szabad megvárni, hanem a magyar gazdaságpolitikának kell lépéseket tennie ennek érdekében.

Az infláció letörését nem a háború vége hozza el. Nekünk kell lebirkózni, fülön ragadni és megtaposni az inflációt

- mondta a miniszterelnök egy pénteki rádióinterjújában. Az infláció kapcsán szerinte jó pályán van az ország, de a megfogalmazása szerint "nem a konkrét szám a fontos, hanem a csökkenési pálya". Azt azonban ő is kijelentette,

hogy nem az év végére, hanem akár hamarabb, 1-1,5 hónappal korábban is összejöhet az egyszámjegyű infláció.



A nyugdíjasok hatalmas bajban vannak

Az mindenesetre biztos, hogy például a nyugdíjasoknak minél sürgetőbb lenne, hogy az árak végre komoly csökkenésnek induljanak. Mint ismeretes, tavaly januárban 3 százalékos, majd júliusban 2,6, novemberben pedig 4,5 százalékos nyugdíjkorrekció történt, idén januárban rég látott mértékű újabb emelést eszközöltek. A mostani, 15 százalékos nyugdíjemelésnek köszönhetően egy átlagos nyugellátást kapó idős pedig a hivatalos adatok szerint havi 208 168 forintot kap kézhez.

Kérdéses persze, hogy ezek az emelések mennyire nyújtottak tartós segítséget a még mindig szárnyaló infláció közepette. Ahhoz, hogy ezt kiderítsük minden hónapban megvizsgáljuk a KSH által publikált havi élelmiszer-átlagárakat, valamint az átlagnyugdíjra vonatkozó statisztikákat. A két átlagot elosztva egymással egy indexszámot kapunk, mely megmutatja, hogy pontosan mennyit is ért a havi nyugdíj zsemlében, párizsiban, tejben, csirkehúsban és egyéb alapélelmiszerekben mérve. A júliusi adatok birtokában is így cselekedtünk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Drágul a benzin is

De nem kizárólag a nyugdíjasok vannak komoly bajban, azok is érzik az inflációt, akiknek van autójuk: a benzin és a gázolaj ára is druva emelkedésen ment át az elmúlt hetekben. Itt pedig, mint korábban a Pénzcentrum is megmutatta, még csak remény seincs, hogy középtávon olcsósodás következzen be, mint a szakértők is elmondták: a gyengélkedő forint és a világpiaci helyzet miatt elképzelhető, hogy akár rövid időn belül hetessel kezdődjön a benzin ára a kutakon.

A benzináremelkedés azért is jön nagyon rosszkor, mert egy autóval tervezett nyaralás költségeit is jelentősen megdobja. Kiszámoltuk, mennyivel kell most fizetnünk a benzinért és a gázolajért egy ugyanakkora útra, mint egy hónapja tettük, valamint megkérdeztük a szakértőket is, mikor számíthatunk végre árstabilizációra, esetleg tovább drágul-e majd a nafta - nem mondhatjuk, hogy biztató válaszokat kaptunk. A benzin áráról nagyobb elemzést is közöltünk egy hete, ezt itt olvashatod el újra:

Veszélyben az inflációs cél?

Mindezen tények ismeretében felmerül az a kérdés, hogy nem-e túlzott optimizmus azt várni, hogy a havi árdrágulás mértéke az év utolsó negyedére valóban egyszámjegyű legyen?

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője szerint bár valóban vannak gyengeségei a gazdaságnak, egészen biztos abban, hogy az infláció az év vége felé valóban elérheti a kitűzött célt, és lemehet 10 százalék alá - és az is lehet, hogy ezt már tényleg elérjük októberben

Mi már év elején is 10% alatti decemberi inflációt vártunk, az elmúlt néhány hónap adatai és a mai számok pedig bebetonozták ezeket a várakozásokat. Ma már nem az a kérdés, hogy decemberre megy-e 10% alá, hanem, hogy ez októberben vagy novemberben következik be. Mi most októbererre árnyalatnyival 10% feletti inflációt látunk, ami simán lehet, hogy végül árnyalatnyival 10% alatt lesz majd ténylegesen

- fogalmazott a Pénzcentrum kérdésére az elemző.

Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője is úgy véli, hogy bár több tényező is rontja jelenleg a gazdaság teljesítményét, nincs veszélyben a 10 alatti célkitűzés megvalósulása.

A forint gyengülése nem befolyásolja az egyszámjegyű infláció elérését. Jóllehet, a hazai deviza gyengülése kedvezőtlen hatással jár az infláció alakulása szempontjából, a mostani esés nem gyakorol olyan jelentős hatást, amely rövid távon érdemben felfelé tolná az infláció pályát. A következő időszakban arra lehet számítani, hogy az infláció hónapokon belül 15% alá csökken, késő őszre pedig elérjük a 10% alatti tartományt

- mondta lapunknak Hornyák József.

Hasonlóan látja a helyzetet Virovácz Péter, az ING vezető elemzője is: szerinte bár szintén vannak tényezők, amelyek most nem a magyar gazdaság malmára hajtják a vizet, őszre a jelenlegi tudás szerint bőven meglehet a cél.

A következő hónapokban folytatódhat ugyan az élelmiszerek áresése, de az üzemanyagok jelenlegi drágulása ezt túlkompenzálhatja, ahogyan a forint újbóli gyengülése is kedvezőtlenül hathat az árszínvonal változására. A szolgáltatások esetében pedig a bérek folytatódó emelkedése és a szezonalitás lehet a legfontosabb hajtóerő. Összességében azonban olyan lényeges kockázatot nem látok, amely felülírná az év végére vonatkozó egyszámjegyű-infláció várakozást. Sőt, szerencsés esetben (a forint erősödése és a nyersanyagok árának csökkenése révén) akár már októberben is meglehet a 10 százalék alatti mutató. Jelenleg azonban nagyobb biztonsággal állítható, hogy egy hónappal később, novemberre már érdemben ez alatt lesz az infláció

- fogalmazott kérdésünkre Virovácz Péter.