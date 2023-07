Megint láthatáron a 400 forintos euró? Erre készüljön, akinek váltani kell a nyaralásra

A múlt héten rég nem látott zuhanást produkált a forint az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz is mérve. Szakértőket kértünk meg, hogy elemezzék a helyzetet, és azt is, hogy mi következhet most: kell-e rettegni a 400 forintos euró rémétől?

Meglehetősen nehéz napokat él a forint: egy bő hét alatt több, mint 10 forintot zuhant az euróhoz, és kilencet az amerikai dollárhoz képest. A zuhanás aztán a múlt hét közepén tovább folytatódott, péntekre a 390-es határ is kinézett az euróval szemben, de végül ezt nem vitte át az árfolyam. Elemzőket kértünk meg arra, hogy segítsenek tisztán látni az okokban: vajon a kamatkörnyezet, a piaci helyzet vagy más lehetett az oka a hirtelen zuhanásnak, és mikor térhet magához a pénzünk?

Súlyos zuhanás

A 2023-as év legcsúnyább hetén van túl a forint, egyetlen hét alatt mintegy 4 zázalékkal gyengült az euróval szemben, sőt, volt napi egy százalékos kilengés is, amely a tavaly októberi vészterhes időket idézte. Ekkor az MNB-nek kellett beavatkoznia egy 500 bázispontos kamatemeléssel, hogy magához térjen a forint. A mostani igazi mélypont az elmúlt egy hónap számaihoz képest, 2023. június 8-án 369,74 forinton jegyezték az eurót, július hetedikén az MNB 387,40-es árfolyamot regisztrált. Ezzel a forint az idén március vége felé tartott jegyzésére tért vissza a főbb devizákkal szemben.

Az árfolyam zuhanása egyelőre megállíthatatlannak tűnik, és mint az alábbi grafikonon is látható, a gyengülés meglehetősen drasztikus volt. Június elején az euróval szemben még 370-es szinten állt a forint, és ezt az erősödést az elemzők is megtapsolták. Úgy tűnik viszont, hogy hosszú távon képtelen ezt a szintet tartani a magyar deviza, és a szakértők szerint még tovább is gyengülhet.

Lépni kell?

A szakértők szerint nem volt annyira váratlan a zuhanás. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: sokkal inkább rajtunk, mint a világpiaci folyamatokon múlik a forint árfolyamának beesése.

A Magyar Nemzeti Bank tudatosan kettéválasztotta az árstabilitás és a piaci stabilitás kérdését. Amennyiben az egyes részpiacokat figyeljük, alapvetően jelenleg csak a devizapiac esetében látjuk a stabilitás megbomlását. Mivel a forint június vége óta egyértelműen alulteljesítő a régióban (gyengültünk ugyanis a zlotyival és a koronával szemben is), így biztosra vehető, hogy országspecifikus hatások állnak az árfolyam gyengülése mögött. Az egyik ilyen tényező, hogy az elmúlt hónapokban a nagy jegybankok kitartottak a szigorú álláspontjuk mellett és a piac több kamatemelést áraz az Egyesült Államok és az Euróövezet esetében is. Ez pedig gyengíti a magyar forint relatív kamatpozícióját, hiszen a hazai központi bank pont ellentétes irányú kamatmozgást végez. Ebből is érzékelhetjük, hogy nem önmagában a nominális kamatszint számít, ha maga a kamatkülönbözet. Ebben a vélt vagy várható kamatkülönbözetben bekövetkezett változás az egyik oka a forint gyengélkedésének

- mondta lapunknak Virovácz Péter. Szerinte a jegybank nem hagyhatja sokáig a forint zuhanását, előbb vagy utóbb biztosan lépnie kell – a kérdés csak az, hogy hogyan teszi majd ezt meg.

Amennyiben a forint továbbra is látványosan alulteljesítő marad a következő napokban, úgy elképzelhető, hogy a gyengülés mértéke és tempója már felvillantja a piros lámpát a jegybanknál, miszerint gond van a piaci stabilitással. Ebben az esetben pedig szerintem első lépésként egy erős verbális intervencióra számíthatunk az MNB részéről, amivel jelzik, hogy a kamatvágási ciklus nincsen kőbe vésve és az infláció elérését veszélyeztető piacmozgás megállásra is késztetheti őket a kamatvágásban

- tette még hozzá az ING vezető elemzője.

Kéne az EU-s pénz

A lapunknak küldött válaszában az OTP Bank is azt hangsúlyozta, hogy a tartós bizonytalanság az, ami nem tesz jót a forintnak.

A kamatszint az egyik legfontosabb, de nem az egyetlen tényező, ami befolyásolja a forint árfolyamát. Az erősödő dollár, a növekvő kamatemelési várakozások Amerikában és Európában, az EU-s pénzek körüli tartós bizonytalanság és a hazai költségvetési hiány aktuális hírei mind a forint gyengülése irányába hatnak. A kamatkörnyezet és a hamarosan visszatérő gazdasági élénkülés annyira fogja tudni ezt ellensúlyozni, hogy ebben az évben nem fogunk 400 forintos eurót látni. A devizapiaci intervenció mozgásterét kijelöli a hazai devizatartalék mennyisége. A piacot az EU-s források lehívása irányába tett gyors és határozott lépések nyugtatnák meg, ez oldaná meg a fiskális problémákat és ez tenné lehetővé a kamatszint gyors csökkentését a forint érdemi gyengülése nélkül

- írta az OTP megkeresésünkre.

Más is bekavarhat

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője azt mondja: a kamatvágást előre beárazták, más okokat kell keresni a gyengülés mögött. Könnyen lehet az is, hogy nincs még vége.

A piac szeptemberig már beárazta a kamatvágásokat, egyesével 100 bázispontos lépéseket. Ezzel érdemben csökken a jelenleg forint javára írható kamatkülönbözet, mellyel gyengülhet a magyar deviza, ugyanakkor ez a gyengülés kalkulált része a normalizációs folyamatnak. A 370 körüli szintek mindenképpen az árfolyam erős oldalának tekinthetők, ennél gyengébb szinten stabilizálódhat a kurzus várakozásunk szerint. A lényeges kérdések szeptember körül merülhetnek fel a hogyan továbbot illetően, mivel a májusban megkezdett lazítás óta kitolódott a nagy jegybankok szigorítási ciklusa és onnantól fontos lehet az is, hogy régiós országok mikor kezdhetnek bele a kamatok csökkentésébe. Ahogy a tavalyi évben is a forint szempontjából meghatározó lesz a külső egyensúly, azon belül is a gázárak alakulása is

- fogalmazott Nagy János.