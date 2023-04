Sokmilliós kárt okozott az ítéletidő rengeteg magyarnak: erre kevesen voltak felkészülve

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár idén egyelőre biztatóbb a csapadékhelyzet, mint tavaly ilyenkor, még mindig magas a kockázata, hogy aszályosra fordul az időjárás. Az aszály következtében tavaly a kukorica szenvedte el a legnagyobb kárt. Volt olyan kukoricatermelő, akinek 100 millió forintot meghaladó összeget térített a Generali Biztosító az elmúlt évben, de rengeteg 50-80 millió forintos kifizetésre is sor került - számolt be a vállalat. A szakértők szerint a tavalyi szárazság okozta pusztítás súlyosan érintette a gazdákat, így idén nőtt az érdeklődés az aszálykárok elleni biztosításra, de az egyre szélsőségesebb időjárás miatt jég- és viharkockázatokra is mindenféleképpen javasolt biztosítást kötni.

Tavaly kifejezetten súlyos aszály pusztított az ország mezőgazdasági területeinek 80 százalékán, a gazdák összesen 1,45 millió hektárra jelentettek be aszálykárt. Tulajdonképpen a Dunától keletre eső területek mindegyike jelentősen megszenvedte az aszályt, így a mezőgazdasági biztosítással foglalkozó társaságok mintegy 41 milliárd forintot fizettek ki az érintetteknek az aszálykár és a szélsőséges időjárás okozta egyéb károk enyhítésére, melyből a Generali Biztosító is kivette a részét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2022-ben egyértelműen a kukoricaültetvényekben keletkezett a legnagyobb kár az extrém szárazság miatt, míg a második helyre a napraforgó került ezen a téren, de jelentős összegeket fizettünk ki a kalászosokra és a repcére is, utóbbiak azonban eltörpültek a kukoricakárok mellett. Volt olyan kukoricatermelő, akinek 100 millió forintot meghaladó összeget térített a Generali Biztosító az elmúlt évben, de rengeteg 50-80 millió forintos kifizetésre is sor került – mondta el Bordás Imre, a cég mezőgazdasági biztosítási területének vezetője. Nem csoda tehát, hogy az aszálykárok elleni biztosításra idén érezhetően nőtt az érdeklődés a szakértő szerint. Ugyanakkor az időjárás sajnos hazánkban is egyre kiszámíthatatlanabb: tavaly az aszály volt a domináns kockázat, de emellett több milliárdot fizettünk ki egyéb kockázatokra is, mint például jég és vihar károkra. Nagyon nehéz így megjósolni, hogy idén milyen természeti csapásokkal kell számolni, mert bár jelenleg egyelőre biztatóbb a csapadékhelyzet, mint tavaly ilyenkor, még mindig magas a kockázata, hogy aszályosra fordul az időjárás. A jelenlegi időjárás mellett a jég- és viharkockázatoknak is nagy az esélye – gondoljunk csak az elmúlt időszakok viharos erejű széllökéseire vagy a folyamatosan ingadozó hőmérsékletre. A szántóföldi növények esetén a most tapasztalható időjárás egyelőre nem okozott komoly problémát. A gyümölcsösök esetén viszont a tavaszi fagykár esélye igen magas, hiszen több területen, több fajtánál már elkezdődött a virágzás. Ebben az időszakban nagyon érzékenyek a növények az éjszakai fagyokra, a mélyfekvésű területek különösen kitettek a fagyveszélynek – teszi hozzá Bordás Imre. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 47 150 forintos törlesztőt (THM 15,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Díjtámogatott növénybiztosítás, tudatosabb gazdák Jól látszik tehát, hogy a kiszámíthatatlan természeti jelenségekkel szembeni megfontolt és előrelátó védekezés egyre fontosabb. Nem véletlenül választják egyre többen a díjtámogatott növénybiztosítást, hiszen ebben az esetben a befizetendő összeg egy részét a jogszabályban meghatározott állami szerv visszatéríti a termelő részére. A díjtámogatott növénybiztosítást választó gazdák akár a károkat leggyakrabban okozó természeti kockázatok mindegyikére köthetnek biztosítást, így őszi-, téli-, tavaszi fagy, tűz, jég, vihar, aszály, árvíz, illetve felhőszakadás okozta veszteségekre is. A támogatásokkal kapcsolatos legfrissebb információk a palyazat.gov.hu oldalon érhetők el. Az idei szezonban várakozásaink szerint tudatosabb hozzáállással jobban figyelnek majd arra a gazdák, hogy mely növényeket teszik „A” csomagba, illetve az aszálykockázatok kezelésére is nagyobb hangsúlyt fektetnek majd. Azt javasoljuk, hogy legalább egy alapbiztosítást kössenek, mert a klímaváltozással az aszály szinte minden évben előfordulhat. Nagyon fontos, hogy a gazdálkodók pontosan ismerjék, hogy a szerződés mit tartalmaz, hogy mikor, mely kockázatnál, milyen feltételekkel térít a biztosító. A kötési időszak május 31-ig tart, azt azonban fontos tudni, hogy az idei évtől változtatás történt: a kárenyhítő juttatás összegének megállapításánál csak az a mezőgazdasági biztosítás fogadható el, amelyet már az első káresemény bekövetkezése előtt megkötöttek. Ezért kiemelten javasoljuk mindenkinek, hogy időben kösse meg a növénybiztosítását – tanácsolja Bordás Imre, a Generali Biztosító mezőgazdasági biztosítási területének vezetője.

Címlapkép: Getty Images

