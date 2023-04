Ilyen akció csak egyszer van az évben: tömegek állnak most sorban a Lidlben, Sparban, Pennyben

Számos üzlet a húsvéti időszak előtt kiemelkedő mértékben csökkentette az ünnepekhez kapcsolódó termékek árát. Mindez nem is csoda, a fogyasztás jelentősen csökkent az elmúlt egy évben, így az áruházláncok egymásra licitálva próbálják magukhoz csábítani a vásárlókat. Ha az ember ügyesen vásárol viszonylag szép összeget tud megspórolni az ünnepi bevásárlás során.

Ahogy azt korábban megírtuk a januári 25,7 százalék után februárra 25,4 százalékos inflációt jelentett a Központi Statisztikai hivatal. Az előző év azonos időszakához képest a legjelentősebb mértékben az élelmiszerek ára emelkedett, egész pontosan 43,3 százalékkal. Jelentősen drágult a tojás (79,2%), a tejtermékek (76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%), az édesipari lisztesáru (68,6%), a száraztészta (57,3%), a tej (53,7%) és a péksütemények (51,9%) is.

Az elszabadult élelmiszerinfláció hatására tavaly június óta folyamatosan csökken az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom éves alapon. Ennek ellensúlyozására, a forgalom élénkítésére bizonyos kiskereskedelmi láncok saját akciókat, exkluzív vásárlási kedvezményeket is hirdetnek, melyek révén számos termékük árát csökkentik. Ebbe a sorba illeszkedik az is, hogy számos üzlet a húsvéti időszak előtt kiemelkedő mértékben csökkentette az ünnepekhez kapcsolódó termékek árát. Az árcsökkentés mértéke akár a 60%-ot is elérheti.

A jelenlegi akciós, 2000 forintos sonkák ára irreálisan alacsony most a boltokban

– mondta el Éder Tamás, a Magyar Hússzövetség március 30-i, húsvéti sajtóeseményén. Minden más húskészítmény ára viszont 30-40 százalékkal magasabb most, mint egy évvel ezelőtt. Ez csak egyetlen példa a sok közül, de jól jelzi, hogy érdemes figyelni a különböző akciókat, mivel egy kisebb vagyont takaríthatunk meg azzal, ha egy alapos felmérést végzünk az ünnepi bevásárlás előtt.

Mint ismert a legtöbb üzlet zárva lesz pénteken, vasárnap és hétfőn, így még a mai és a szombati nap áll rendelkezésünkre, hogy az utolsó pillanatos vásárlásokat takarékos módon, pénztárcánkat kímélve ejtsük meg. Lássuk hát, hogy milyen akciókkal készültek a különböző élelmiszerláncok.

Aldi

Az Aldiban a füstölt csülök kilója továbbra is 1699 forint, a főtt, füstölt tarja kilója pedig 20 százalékkal lett olcsóbb, jelenleg 2299 forint forint. A két termék a készlet erejéig érhető el, így elképzelhető, hogy néhány üzletben már elkapkodták őket a vásárlók. A húsvéti ünnep kihagyhatatlan kelléke a torma, melyre brutális, 60 százalékos akciót hirdetett meg az ALDI. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 599 forint helyett mindössze 235 forintért szerezhetjük be darabját. A húsvéti sós kalács, koszorúkalács, vagy mandulával szórt koszorúkalács darabonként egységesen 399 forint. Zöldségek közül a kígyóuborkát ás a cukkinit érdemes kiemelni, melyek árát 50 százalékkal vágták vissza. Előbbiért 299, utóbbiért 599 forintot kell kipengetnünk. Alkoholok terén a félédes, fehér Paulus Díva ára csökkent még jelentősen, összesen 40 százalékkal, így 599 forintért tehetjük a kosarunkba.

Lidl

A húsvéti klasszikusnak számító kalács és torma a német diszkont-áruházláncnál is leárazásra került. A 400 grammos kalács darabja 359 forint, a torma pedig 235 forint. A leglátványosabb akció a 650 ml-es Gelatelli jégkrémtortát érinti. A Lidl saját márkás hűsítődesszertje most 40 százalékkal olcsóbban, 599 forintért szerezhető be, számos ízvilágban. A tejtermékek közül a 250 grammos tehéntúró akciója tűnik a legkedvezőbbnek, ez jelenleg 439 forintért rakható a kosarunkba. A Lidl-nél a zöldségespultnál érdemes még elidőzni: a füstölt paradicsom kilója és a kígyóuborka 33 százalékkal olcsóbban szerezhető be. Előbbi 999, utóbbi 299 forint az akciós újság szerint. A fejes saláta darabja 269 forintot, fél kiló földieper 549 forintot, a tavaszi szezon nagy kedvencének számító medvehagyma pedig 499 forintot kóstál.

Penny

A Penny-nél a zöldségek közül a füstölt paradicsomot érdemes kiemelni, melynek kilója most csak 994 forint. A szintén kilós kiszerelésű Tolle trappista sajt jelenleg igen kedvező 2499 forintos áron vásárolható meg. A húsoknál az egész csirke kilója mindössze 929 forintért, a 100 grammos csirkemell sonka pedig 25 százalékos leárazás után 349 forintért vihető haza. Említést érdemel még az Aranykosár tészta, melyet 25 százalékkal olcsóbban, 449 forintért szerezhetünk be. Végezetül a csokoládék közül is érdemes válogatni. A 136 grammos tejkrémes Milka Egg’n Spoon 1149 forintért, míg a 86 grammos Milka Oreo tojásokok 619 forintért vásárolhatóak meg.

Tesco

Az angol áruházlánc a címlapon is hirdeti, hogy megemelték az árstopos termékek vásárlási limitjét és néhány árat is felsorolnak különleges időszak alatt vehető maximális mennyiségek mellett. Húsok terén a friss sertéstarja kilóját jelenleg 1899 fortintért szerezhetjük be, míg zöldség-gyümölcs terén a Jonagold almát és a salátát is szépen leárazták. Előbbi kilója 349 forint, utóbbi darabja 259 forint. Az akciók jelentős a clubcard-tulajdonosoknak érhető el, ők viszont tényleg kellemes összeget tudnak spórolni a kedvezményekkel. Akik rendelkeznek ilyen kártyával azok elsősorban a csokik, tormák, sajtok, süteménykészítéshez szükséges alapanyagok és alkoholok közül válogathatnak olcsóbban.

Auchan

A pirosmadaras áruházláncnál szintén van néhány érdekes akció, amire még lecsaphatunk húsvét előtt. A pápai füstölt, kötözött lapocka jelenleg 2390, a fonott kalács 399 forint. A nádudvari roppanós virslire jelentpős az akció, jelenleg 700 grammos kiszerelésben 1599 forintért beszerezhető. Ha pedig valami olasz édességgel kedveskednénk a családnak a Szarvasi Mascarpone krémsajt lehet most a legjobb választás: ez nyolcadikáig mindössze 1399 forintba kerül. Süteménykészítéshez még ajánlható az Auchan Kedvenc Sütőmargarin, melyet 259 fortintért vesztegetnek, de bizalomkártyával még számos másik sütéshez szükséges alapanyagot szerezhetünk be kedvezményes áron. A borokról sem érdemes megfeledkezni, mivel az akció keretében 24-32 százalék körüli leárazásokra bukkanhatunk.

Spar

Ezen a héten újabb, 5-36 százalékos leárazást eszközölt a Spar. Ezzel már közel 600-ra emelkedett azon termékek száma, amelyek árát az Árzuhanás Promócióban csökkentette az üzletlánc. A Frankfurti virsli 400 grammos kiszerelésben 1190 forint, de érdemes ellátogatni egy nagyobb üzletbe, ahol húspultot is találunk, ugyanis a Regnum húsüzem számos termékére vezettek be akciót. Példaként a Prágai sonkát emelnénk ki, melynek 10 dekagrammja 439 forintért vihető haza plasztik vagy Mysparban rögzített Supershop kártyával rendelkezőknek. A kártyatulajdonosok egyébként rengeteg másik leárazott termék közül is csemegézhetnek, érdemes tehát ellenőrizni a kefir, joghurt és a péksütemény-felhozatalt. Mindenki számára olcsóbban vásárolható meg a magyar ESL dobozos tej, mely jelenleg 419 forint, illetve érdemes még említést tenni a Lavina kalácsról, mely 519 forintért szerezhető be.