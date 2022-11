Friss infók az árstop bővítéséről: elárulta a kormány terveit Nagy Márton ×

Nagyon fontos dolgot jelzett előre ma este, az Inforádió Aréna című műsorában Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter elárulta, hogy napokon belül döntés születhet az élelmiszerek árstopjának kiterjesztéséről.

A miniszter elárulta, hogy a kormány a következő napokban dönthet az élelmiszer-árstop kiterjesztéséről más termékek esetében. Ezzel kapcsolatban már konkrét tervek vannak, amelyeket megosztott a hallgatókkal. Szerinte olyan termékekre kell átstopot bevezetni, melyekből a hazai termelés domináns, illetve olyan termékekben kell gondolkodni, melyek áremelkedése kiemelkedő volt, meghaladta a 40%-os élelmiszer-inflációt.

A jelenlegi árstopok biztosan maradnak a benzin, gázolaj és az élelmiszerek esetében, a kamatstopnál pedig a következő év közepéig. Hozzátette: ezek sorsát az infláció fogja meghatározni, ami még nem tetőzött, év végére akár a 25%-ot is megközelítheti. Az elemzők azonban most ennél lényegesen alacsonyabb, 21-22%-os csúcsra számítanak az év végén.

A miniszter beszélt az inflációról is: szerinte úgy tűnik, hogy megnyugodtak a piacok, a dollár paritás körül stabilizálódott az euróval szemben, a gáz- és árampiacon is az látszik, hogy talán egy stabilabb középtávú szintre álltak be az árak – mondta Nagy Márton. A világpiaci gázárak esetében szerinte sikeres volt a spekulatív befektetők kiszorítása a piacról, ez akár 50-70 euróval is csökkenthette a tőzsdei árakat. Nagy Márton szerint az USA gazdasága várhatóan nem fog recesszióba csúszni, miközben az eurózóna esetében most 80-90% annak valószínűsége, hogy lesz egymást követő két negyedévben GDP-visszaesés. Ez ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a magyar gazdaság is recesszióba süllyed, de egyelőre nem látszik ennek a veszélye, mivel a magyar kivitel jelentős része ma már tovább exportálásra kerül.

Nagy Márton várakozásai szerint a harmadik negyedévben 4%-kal bővülhetett a magyar gazdaság, míg a negyedik negyedévben nulla körüli, enyhén pozitív lehet a növekedés. Így a gazdasági miniszter úgy látja, hogy az éves növekedés akár 4,5% felett is lehet. Jövőre pedig várakozásai szerint 1 százalékkal növekedhet a magyar GDP.

A recessziót el kell kerülnünk, erre van is esélyünk, a kormány ezen dolgozik most

- szögezte le Nagy Márton.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi