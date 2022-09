Több milliós veszteséggel zárt az MVM: mi folyik a magyar energetikai szolgáltatónál?

A tavalyi azonos időszakban 28,3 milliárd forint adózás utáni nyeresége volt az energetikai szolgáltatónak.Most ez nem így van, hiszen az MVM Zrt. 81,1 milliárd forint veszteséggel zárta az idei első fél évet.

81,1 milliárd forint veszteséggel zárta az idei első fél évet az MVM Zrt. – derült ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett konszolidált jelentésből. Az energetikai szolgáltató a nem auditált adatok alapján az értékesítési árbevételét jelentősen, 1082,3 milliárd forintról 2429,4 milliárd forintra növelte egy év alatt. A 90 milliárd forintos EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) ugyanakkor 78,5 milliárd forinttal kevesebb a tavalyinál.

A tárgyi eszközök és immateriális javak összesítéséből kiderül, hogy az első fél évben nem volt jelentős értékesítése a csoportnak, a beszerzések értéke ugyanakkor 63,5 milliárd forintról csaknem 106,6 milliárd forintra nőtt, főként a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél, az MVM Zöld Generáció Kft.-nél, a Mavir Zrt.-nél, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél megvalósított beruházások, valamint MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. hálózati beruházásai miatt.

A csökkenő eredményt főképp a lakossági szolgáltatási árak és rendszerhasználati díjak alakulásával magyarázza az MVM, hozzátéve, hogy az a 2022. június 30-át követő kormányzati és szabályozói intézkedések eredményeként kompenzálódik az év második felében.

A bevétel emelkedését a magas energiabeszerzési és a magas versenypiaci értékesítési árak okozták

– írták. A jelentésben kitértek arra is, hogy a földgáz és a villamos energia drágulása mellett a forint euróval szembeni árfolyama, valamint az alapanyagok árától függő finanszírozási költségek is befolyásolják a vállalatcsoport eredményességét. Hozzátették, hogy a tevékenységük jelentős része hatósági árszabályozás alá esik, ezért folyamatosan egyeztetnek a kormányzati szervekkel, hogy a feladataikat és a szerződéses kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Az MVM a jelentés szerint magas kockázatú iparágban működik, de folyamatosan figyel minden körülményre, amely a tevékenységét befolyásolhatja, és a kiszámíthatatlan nemzetközi viszonyok közepette is megtesz mindent, hogy fenntartsa az energiaellátás biztonságát.

A társaság tulajdonosi jogait a Technológiai és Ipari Minisztérium gyakorolja, részvényeinek egyedüli birtokosa a magyar állam. Az MVM egyúttal a BÉT kötvénykibocsátója is, vállalati kötvényeit 2021-ben bocsátotta ki tízéves futamidőre.