Jöhet az EU-s gázár-stop: hamarosan kiderül, mi vár Magyarországra

Jövő héten ülnek össze az EU energiaügyi miniszterei, hogy megvitassák a gázárak közösségi szintű maximálását. Kétlépcsős tervet dolgozhatnak ki, amelynek első lépcsőjében rövid távon árplafont vezetnének be a tőzsdén elszabaduló gázárakra.

Szeptember 9-ére összehívták Brüsszelbe az Európai Unió energiaügyi minisztereinek rendkívüli tanácskozását, ahol várhatóan döntést hoznak majd a gázárak közösségi szintű maximálását célozza - írja a Portfolio. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy hétfői panelbeszélgetésen elmondta, az EU arra készül, hogy belépjen az energiapiacra.

Kétlépcsős tervet dolgozhatnak ki, amelynek első lépcsőjében rövid távon árplafont vezetnének be a tőzsdén elszabaduló gázárakra, hogy ezzel megfékezzék az áramárak exponenciális emelkedését is, a második lépcsőben pedig fundamentális jelleggel átalakítanák az árampiaci árképzési modellt, amelynek jellemzően alapeleme a mostanában extrém magas gázár. A hírek szerint a német kormány is támogatja a gázár-plafon bevezetését.

Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője ennek kapcsán a 24.hu-nak elmondta, hogy egy ársapka meghatározása esetén az Európai Bizottság minden bizonnyal az energiafogyasztás mennyiségi korlátozását is kezdeményezni fogja, és a piaci mechanizmusok megfékezése után az unió vagy a kormányzatok egy központi elosztási mechanizmust hozhatnak létre. Azaz maximálják az árat, a fogyasztási volument pedig úgy igazítják ehhez, hogy minimalizálják a költségigényeket.

Politikai okokból várhatóan a lakossági áramellátás és a gázszolgáltatás terén nem lesz mennyiségi korlátozás, a háztartások számára alacsony áron fogják biztosítani a létfenntartáshoz szükséges energiát

– mondta a szakértő.