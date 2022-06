Borzasztóan megdrágult a vasúti áruszállítás: már inkább megéri elkerülni Magyarországot

Az EU-s előírások és ajánlások ellenére hazánkban tavaly nőtt a közúti, illetve csökkent a vasúti szállítmányozás aránya - Brüsszel éppen fordítva szeretné.

Jelentősen megnőtt a vasúti áram ára, ami azt is jelenti, hogy a szállítmányozoknak már jobban megéri kikerülni hazánkat, ha az EU-s kívánalmaknak megfelelően inkább a vasúti logisztikát választják - írja a 444.hu. A cikk megjegyzi, hogy regionális szinten Magyarország már tavaly sem számított olcsónak a vasúti logisztikát nézve, de az utóbbi időben a drágulás valóban drasztikus méreteket öltött: 1 kWh vasúti áram tavaly még 33-34 forint volt, az idei évre ez 170 forintra szökött fel.

A vasúti vállalatokat összefogó Hungrail nevű érdekvédelmi szervezet már tavaly is kereste a megoldást, ősz óta próbálnak kormányzati segítséget kérni arra, hogy olcsóbbá váljon Magyarországon a vasúti szállítmányozás. A szervezet felállított egy energiaügyi bizottságot, mely július elején kezdi majd meg a munkát, de javaslataik már most is vannak: többek között az, hogy a kormány éljen az EU által nemrég nyújtott lehetőséggel, és csökkentse a pályahasználati díjat.