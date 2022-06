Megszólalt Gulyás Gergely: Nem kizárható az üzemanyaghiány

Június tizenhetedikén, fél tízes kezdettel tartott kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra. A miniszter többek között a Ryanair ügyről és a benzinellátás esetleges hiányáról is beszélt. Kiderült az is, hogy a humánszféra béremeléseinek kérdése sincs még feltétlen lefutva.

Kevés reménykeltő dolog van most a háború és az amerikai infláció miatt, kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely. Az Európai Unióban soha nem látott infláció tombol. A háború miatt drasztikusan emelkedtek az energiaárak, és a termékek ára is nőtt a szankciók miatt. A háborús infláció csak akkor szűnik meg, ha béke lesz – tette hozzá a miniszterelnök szavaira emlékeztetve a miniszter. 6 százalékkal alacsonyabb az infláció annál, mintha nem lennének az árstopok, a kormány ezért is döntött a meghosszabbításuk mellett - állította ezután Gulyás

Pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, a magyar kormány álláspontja szerint csak olyan szankciókat támogathatók, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és az EU-nak, mint akit szankcionálni akarunk – mondta ezután a miniszter. Továbbra is tartja magát a kormány ahhoz, hogy az energetikát ne érintsék a szankciók, a gáz esetében teljesen biztos, hogy ragaszkodni fognak ehhez - tette hozzá.

A globális minimumadót a háború által sújtott világgazdasági időszakban nem szeretné bevezetni a kormány, holott korábban erről már megszületett a megállapodás. A hétre erről tervezett pénzügyminiszteri csúcstalálkozóra Varga Mihály kötött mandátummal érkezik, nem szavazhatja meg az adó bevezetését - árulta el a miniszter, aki azt állította, korábban azért támogatták a tervet, mert benne voltak a nagy techcégek, ezek azonban kikerültek belőle, viszont benne vannak a termelő vállalatok.

Gulyás újságírói kérdésre azt mondta, szerinte hibádzik a Ryanair érvelése, mert nem ők az adó alanyai, így az ÁSZF-ük, amely szerint átháríthatók az utasokra az új adók, erre nem vonatkozik. A fogyasztóvédelmi ügy viszont már folyamatban van, ebből fog kiderülni, hogy bírságolható meg a cég - tette hozzá a miniszter.



Nem volt szó arról, hogy nem lesznek plusz források a humánszféra (egészségügy, pedagógusok) béremeléseire, mint ahogy az a sajtóban megjelent – állította ezután Gulyás. Béremelésekre viszont, akár a helyreállítási alapból lehet pénz a miniszter szerint.

A korábban kiszivárgott előterjesztésel kapcsolatban, mely szerint három belvárosi közterület átkerülne a fővárostól az államhoz, majd odaadná vagyonkezelésbe az V. kerületnek, mert koszosak ezek a terek, pl. a Vörösmarty té, Gulyás szerint már az Alkotmánybíróság vizsgálja a jogi feltételeket.

Az ellátási láncok biztonsága csekélyebb mint korábban, ezért némi veszély van, de egyelőre ez nem reális. A tárolók tele vannak, több hónapra elegendő tartalékunk van - árulta el ezután a miniszter a benzinellátás biztosításáról szóló újságírói kérdésre. Gulyás Gergely ezután elismerte, ha a helyzet úgy hozza, akkor készek hozzányúlni a magyar üzemanyag tartalékhoz, de szerinte belátható idő belül erre nem lesz szükség. A stratégiai tartalékokat maximumra töltötték fel.

Arra a kérdésre, hogy hogyan változhat a KATA, Gulyás Gergely azt felelte: az elveket tudja elmondani. Azok maradjanak, akikre ezt kitalálta eredetileg a kormány - mondta a fontos szempontot. A nagycégek vezérigazgatói a jövedelmük egy részét KATA-s bevételként kapnák - ezt nem szeretné a kormány - ismertette.

Havi 1,5 millió forintban lehet a határ, évi 18 millió forint lenne a küszöbérték, amíg igénybe lehet venni a kedvezményes KATA-adózás lehetőségét - emelte ki. Január elsejétől fog változtatni a kormány - árulta el. Jelenleg éves 12 millió forint a bevételi plafon. Emlékezetes, Varga Mihály pénzügyminiszter a héten egyeztetett a kérdésről Parragh László MKIK-elnökkel, és közben megérkeztek a javaslatok a BKIK-tól is.

(Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán)