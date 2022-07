Mi a basalioma nevű betegség? Mi a különbség a basalioma és a laphámrák között?

Magyarországon a leggyakoribb rosszindulatú bőrrák típus a basalioma, ami a melanomához hasonlóan az UV-sugárzás negatív következményeiként alakul ki. Mi az a basalioma, mennyire veszélyes a basalioma nevű bőrrák? Mekkorák a basalioma áttétek esélye, milyen korosztályra és bőrtípusra jellemző a basalioma?

Tudd meg, mi a basalioma jelentése, milyen betegség a basalioma, mi a teendő előrehaladott basalioma esetén és hogyan történik a basalioma kezelése. A basalioma kép alapján beazonosítható a laikusok számára? Mi a különbség a basalioma és a laphámrák között, milyen sejtek rákos elváltozásából indul ki a basalioma? A basalioma képekkel segíthetünk a betegség felismerésében, azonban, ha az önvizsgálat után problémásnak ítélünk egy bőrfoltot, haladéktalanul forduljunk orvoshoz!

Mi a basalioma?

A basalioma (carcinoa basocellulare) a leggyakoribb rosszindulatú bőrrák típus Magyarországon. A basalioma a bazális sejtsorból, vagyis a bőr legalsó sejtrétegének az őssejtjeiből alakul ki. Ez egy lassan növekvő bőrrák típus, éppen ezért gyakran részlegesen rosszindulatú bőrráknak is nevezik. A basalioma kifejezetten az 50 év fölötti korosztályra jellemző, fiatalabbaknál szórványosan fordul elő, gyerekeknél rendkívül ritka. A basalioma kifejezetten a világos bőrű, barnulás helyett inkább égésre hajlamos bőrtípusokat érinti, férfiaknál gyakoribb, mint nőknél.

A basalioma nem anyajegyekből, pigmentált sejtekből alakul ki (nincs rákelőző állapot), hanem az ép bőrön jön létre, többnyire az UV-sugárzásnak leginkább kitett testrészeken (fejbőr, arc, fülek, váll, hát, karok), de a takart felületen is előfordulhat. A basalioma következtében csak nagyon ritkán figyelhetőek meg áttétek (0,1%), ez a legtöbb esetben csontáttét lehet – ettől függetlenül kulcsfontosságú a basalioma korai felismerése.

Hogyan alakul ki a basalioma, mik a basalioma okai?

A basalioma kialakulása a káros UV-B sugaraknak való kitettséggel függ össze, ám a bőrtípus és más genetikai tényezők sem elhanyagolhatóak – vagyis a basalioma hajlam örökölhető. A basalioma okai közé tartozik a rákkeltő vegyi anyagokkal való érintkezés is, de a kórelőzményeinkben lévő röntgensugaras kezelések is kiválthatják azt – azonban csak 25-30 év múlva. A basalioma kialakulhat még idült fekélyek, hegek területén is.

A leggyakoribb basalioma típusok

A basalioma esetében, ugyanúgy, ahogy más bőrrák fajtáknál is, több alaptípust különböztetünk meg, ezek közé tartozik a noduláris basalioma (lassan növekvő, fekélyes, pörkkel borított tumor, különösen a szem környékén veszélyes), a felületes basalioma (éles szélű, halványrózsaszín, a széleken gyöngyházfényű, terjedő foltok, egyszerre több van belőlük, kisebesedhetnek és behegedhetnek) és a pigmentált basalioma (sötétszürke, összefüggő basalioma növedék). A három leggyakoribb basalioma alaptípus mellett számos ritka basalioma variáns is előfordul, melyeket a bőrgyógyászaton tudnak bekategorizálni.

Mi a különbség a basalioma és a laphámrák között?

A laphámrák, azaz a spinalioma szintén a bőr laphámsejtjeiből kiinduló bőrrák típus, azonban ez kevésbé gyakori, mint a basalioma, ám annyira nem agresszív és veszélyes, mint a melanoma. A spinalioma a basalioma után a második leggyakoribb bőrrák típus, a tüskéssejtekből indul ki, és ha nem figyelünk fel rá időben, terjedése során a melanómához hasonlóan nyirokrendszeri, majd szervi áttéteket képezhet.

Mindennél fontosabb az önvizsgálat

A basalioma sokszor ártalmatlan bőrelváltozásnak tűnik, ami lassan növekszik – épp emiatt veszélyes, hiszen sokan egyszerűen nem törődnek „azzal a kis folttal, csomóval a hátuk közepén”, olyan is van, aki be nem gyógyuló pattanásnak nézi. A bőrgyógyászok nem győzik eléggé hangsúlyozni, milyen fontos az UV-sugárzás elleni védelem, a rendszeres önvizsgálat és – amennyiben a magas rizikófaktorú, fehérbőrű, bőrelváltozásokban gazdag kategóriába tartozunk – az éves bőrrák szűrés.

Habár a laikusok számára nehéz feladat, a basalioma képekkel történő azonosítása is segíthet, amennyiben basalioma-gyanús bőrelváltozást észlelünk magunkon vagy hozzátartozónk bőrfelületén. Amennyiben egy újonnan előjött, az orvosi portálokon található basalioma képek egyikének megfelelő kinézetű, sima vagy sebes, nem gyógyuló, fekélyesedő területet találunk, haladéktalanul forduljunk orvoshoz, hiszen minél korábbi stádiumban lesz kezelve a basalioma, annál hamarabb túllehetünk a beavatkozáson.

Amennyiben a problémával nem foglalkozunk – ez nem csak hanyagságból történhet, hiszen tényleg könnyű összekeverni ezeket a betegségeket hétköznapibb bőrproblémákkal, sebekkel -, a basalioma terjeszkedni kezd, és természetesen az előrehaladott basalioma nehezebben kezelhető, lévén nagyobb kiterjedése, roncsolóereje miatt, mint egy kezdeti basalioma.

A basalioma kezelése

Habár a basalioma is egy veszélyes rákbetegség, ez egy általában „szerencsésebb” eset, ugyanis a basalioma nagyon ritkán képez áttéteket, így jóval könnyebb kezelni azt. A basalioma kezelése sebészeti beavatkozás útján történik (kimetszik a rákos szövetet), majd a szövethiányt plasztikai sebészeti megoldással fedik le. Kisebb, kezdetleges basalioma esetén nitrogénes fagyasztás és elektromos sebészeti technikák, citosztatikus és immunmódosító kenőcsökkel is kezelhető a basalioma, de a PDT, azaz a fotodinális terápia is egyre népszerűbb.

Fontos kiemelnünk, hogy minél idősebb egy beteg, a basalioma műtét annál kockázatosabb, náluk a gyakran kiújuló daganatokat szisztémás gyógyszeres kezelésekkel orvosolják. A basalioma kiújulása az esetek 5%-ban várható, az esetek zömében ez az arci basalioma tumorokra jellemző. A basalioma kezelése után legalább 5 évente folyamatos ellenőrzésekre kell, hogy sor kerüljön, 2-6-12 hónappal a basalioma eltávolítása után mindenképp ellenőrizni kell a gyógyuló bőrfelületet.

A legjobb védelem a megelőzés

A basalioma a leggyakoribb Magyarországon is előforduló bőrrák típus, azonban jóval kevésbé halálos, mint az áttétképző melanoma malignum. A basalioma nem azonos a laphámrákkal, habár ez a betegség is a hámrétegből indul ki. A basalioma kezelése sebészi úton történik, a legtöbb esetben jól gyógyítható, azonban, ha nem figyelünk oda rá, az előrehaladott basalioma igen nagy felületen roncsolhatja a bőrt és a műtét is egyre nehezebben kivitelezhető.

A basalioma ellen a legjobb védekezés a megelőzés: kerüljük a tűző napon történő tartózkodást 11 és 15 óra között, mindig használjunk naptejet leégés ellen, kiváltképp a felsőtesten, az arcon és a füleken, de még biztonságosabb, ha egy laza inget és egy kalapot is felhúzunk, hogy a lehető legalaposabb legyen az UV-sugárzás elleni védelem. A gyerekek bőrét ugyanúgy védjük, mit a felnőttekét, hiszen egyedül az a bombabiztos bőrrák-megelőző módszer, ha esélyt sem adunk a leégésnek.