Ezt rengeteg magyar elrontja januárban: erre folyamatosan kell figyelni, keveseknek sikerül

Sokan fogadjuk meg év elején, hogy „idén egészségesebben fogunk élni”, azonban a statisztikák szerint az ilyen fogadalmak gyakran meghiúsulnak. Mindössze az életmódváltók 9%-a tudja több hónapig tartani az új szokásokat. Egy önként elhatározott életmódváltást véghez vinni nem csak elszántság kérdése. A tudatosság és testünk pontos ismerete nélkül sokkal nehezebb vagy lehetetlen a sikeres és hosszú távú változás. A SYNLAB összeállításából kiderül, hogyan készülhetünk fel a tartós és hatékony életmódváltásra.

A szakértők szerint a túl drasztikus, fenntarthatatlan és gyakran átgondolatlan diéták és edzéstervek nagyban hozzájárulnak a sikertelen életmódváltásokhoz. A valódi változáshoz ugyanis tisztában kellene lennünk a testünk aktuális állapotával, például azzal, hogy milyen mozgásforma illik legjobban a szervezetünkhöz, és hogy vannak-e rejtett egészségügyi tényezők, amelyek hátráltathatnak minket. Egy jól összeállított szűrőcsomag mindezekre választ ad, így nemcsak időt, hanem kudarcba fulladó próbálkozásokat és csalódásokat is megspórolhatunk vele.

„Ahhoz, hogy egy életmódváltás sikeres legyen, nagyon fontos az állapotfelmérés. Ennek során az is kiderülhet, ha bizonyos anyagcserezavarok, kóros vérzsír értékek, például magas koleszterinszint, krónikus gyulladás, vagy akár szénhidrát anyagcserezavar van jelen a szervezetben – ami amellett, hogy akadályozza az életmódváltást, megelőzhető vagy visszafordítható egészségügyi problémákat is okoz. Az enyhe inzulin rezisztencia például életmódváltoztatással nagy valószínűséggel még azelőtt visszafordítható, hogy kialakulna a kettes típusú cukorbetegség. A laboreredmények visszamérhetők, az értékek javulása pedig különösen motiváló lehet az életmódváltásban” – teszi hozzá Dr. Bartók Róza, a SYNLAB orvosa.

A sikeres életmódváltás alapja: ismerd meg a tested

Az életmódváltást támogató komplex szűrőcsomagok célzottan válogatott laborvizsgálatokat és szolgáltatásokat tartalmaznak, például testösszetétel-mérés és szakértői konzultáció segítenek pontos képet kapni szervezetünk állapotáról. A mindössze néhány percig tartó Inbody testösszetétel mérés eredményéből átfogó képet kapunk a vázizomtömegről, zsírtömegről, ellenőrizhetjük vele a szövetekben levő víz mennyiségét, továbbá tájékozódhatunk a zsigeri zsír mennyiségéről és az alapanyagcseréről is. Az izomzat, víz, csontozat és zsír arányából pontos képet kapunk a túlsúly vagy az alultápláltság mértékéről, a csontok ásványi anyag tartalmáról, valamint javaslatot és útmutatást is kapunk a szükséges mozgás mennyiségére is. Az Inbody mérés jó alapot biztosít az életmódváltás elkezdéséhez és tökéletes eszköze a nyomon követésnek is.

Emellett a laborvizsgálatok segítséget nyújthatnak a tüneteket még nem okozó, de az általános egészség mellett az életmódváltást is befolyásoló betegségek feltárásában vagy nyomon követésében. Ilyen alapbetegségek lehetnek például az inzulin rezisztencia, a cukorbetegség, a reumás megbetegedések és a pajzsmirigy betegség is.

A genetikai vizsgálatok abban segítenek, hogy megtaláljuk a számunkra leginkább megfelelő táplálkozási és mozgási szokásokat. Míg az allergia- és intoleranciatesztek választ adhatnak régóta fennálló, az életmódváltást is nehezítő tüneteinkre.

Dietetikus segítségével látványosabbak az eredmények

A SYNLAB dietetikai konzultációján például sor kerül a testösszetétel-mérés eredményeinek elemzésére, a laborparaméterek és a testösszetétel eredmények összefüggéseinek elemzésére, egészségmegőrzéssel kapcsolatos terápiás tanácsadásra is. A páciensek egy írásos, személyre szabott dietetikai ajánlást, egészségmegőrzésre és az aktivitásra vonatkozó tanácsokat is kapnak, amely az egészségi állapotuk, életmódjuk, táplálkozási szokásaik és céljaik figyelembevételével készül.

Ajándékba kapott egészség – nemcsak életmódváltóknak

Szűrőcsomagokat és dietetikai tanácsadást pedig akár már ajándékba is adhatunk. A laboreredményekkel időben felfedezhetők a lappangó betegségek, nyomon követhetők a meglévő állapotok, és megelőzhetők a súlyosabb egészségügyi problémák. Az egészségügyi szakértők szerint mégis egyre több halasztható vizsgálat marad el, mert az emberek nem tudnak rá időt vagy anyagi forrást szánni. Egy szűrővizsgálat ezért olyan ajándék lehet, amit a szerettünk talán nem venne meg magának, mégis felbecsülhetetlen értéket képvisel.

„A sikeres életmódváltás sosem magányos út. Akiket a családjuk és a barátaik támogatnak, sokkal nagyobb eséllyel tartozhatnak ahhoz a csoporthoz, akik végig is viszik a terveiket. Ezért egy szűrőcsomag nemcsak hasznos ajándék, hanem egy támogató gesztus is, ami azt üzeni: Hiszek benned és segíteni szeretnék” - tette hozzá Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.