Fontos titkot közöltek a fogyokúrázásról: magyarok tömegei csinálták ezt eddig rosszul?

A spanyol tudósok új kutatása szerint a reggeli kihagyása nem segíti a fogyást, sőt, kifejezetten káros lehet az egészségre. A szakértők azt javasolják, hogy a napi energiabevitel 20-30 százalékát érdemes a reggelire fordítani, ami férfiaknál 500-750, nőknél 400-600 kalóriát jelent - írta a Daily Mail.

A The Journal of Nutrition, Health and Aging című szaklapban megjelent tanulmány 383, 55-75 év közötti, elhízott és metabolikus szindrómával diagnosztizált felnőtt étrendjét és egészségügyi mutatóit vizsgálta három éven keresztül. A résztvevők egy mediterrán diétát követtek a fogyás elősegítése érdekében.

A kutatók megállapították, hogy azoknál, akik túl sokat vagy túl keveset ettek reggelire, 2-3,5 százalékkal magasabb volt a testtömegindex (BMI), mint azoknál, akik az ideális mennyiséget fogyasztották. Hasonló tendenciát figyeltek meg a derékkörfogat esetében is, amely 2-4 százalékkal nagyobb volt a túl keveset vagy túl sokat reggelizőknél.

A vérvizsgálatok elemzése kimutatta, hogy a reggelire túl- és alul étkezőknek magasabb volt a vérükben a zsírszint, ami a szívbetegségek kockázati tényezője. A tudósok azt is megállapították, hogy nem csak a kalóriamennyiség, hanem a reggeli minősége is számít.

Álvaro Hernáez professzor, a tanulmány egyik szerzője hangsúlyozta: "A reggeli a nap legfontosabb étkezése, de nem mindegy, hogy mit és hogyan eszünk belőle. Az ellenőrzött mennyiségű - nem túl sok és nem túl kevés - fogyasztása és a megfelelő tápanyag-összetétel biztosítása kulcsfontosságú."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatók szerint azok, akik reggeliznek, a nap folyamán teltebbnek érzik magukat, és a kevesebb nassolás miatt összességében kevesebb kalóriát fogyasztanak. Ez magyarázhatja, hogy miért volt hasonlóan kedvezőtlen hatása a túl kevés reggelinek, mint a túl soknak.

A tanulmánynak vannak korlátai, amelyeket a szerzők elismernek. Mivel megfigyeléses kutatásról van szó, nem tudták bizonyítani az ok-okozati összefüggést a reggeli kalóriabevitel és az egészségügyi eredmények között. Emellett a reggelire vonatkozó adatokat a résztvevők megkérdezésével gyűjtötték be, ami befolyásolhatta az információk pontosságát.