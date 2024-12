Figyelmeztet a NEAK: fontos asztmagyógyszer vesztette el a tb-támogatott státuszt, ez lesz helyette

Nem maradnak a betegek támogatás nélkül! - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közleménye. A VENTOLIN EVOHALER terméket a forgalmazó GSK egyoldalúan töröltette a magyar támogatotti listáról, a termék továbbiakban támogatás nélküli szabadáras formában érhető el a patikákban. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a forgalmazó döntésére semmilyen ráhatása nincs - írták.

A betegek ugyanakkor nem maradnak ellátatlanul, rendelkezésre áll helyettesítő készítményként BUVENTOL EASYHALER 200 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR 1x200adag inhalációs készítmény, mely 6 éves kortól alkalmazható.

6 éveskor alatt is elérhetővé válik a készítmény, ha egy nagykereskedő kérelmezi a külföldi behozatali engedélyt, ebben az esetben a NEAK továbbra is biztosítja a támogatást a gyógyszer árához. A NEAK – a betegellátás biztonságát szem előtt tartva – több nagykereskedővel is felveszi a kapcsolatot a helyzet megnyugtató rendezése érdekében - írták.