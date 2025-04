Itt a drákói drogszigor: a szerhasználók is célkeresztben vannak

Horváth László fideszes képviselő, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos átfogó drogügyi törvénycsomagot nyújtott be a parlamentnek, amely jelentősen szigorítaná a jelenlegi szabályozást. Szakértők szerint azonban a represszív megközelítés helyett a prevencióra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni - írja a Népszava.

A benyújtott törvénycsomag számos szigorítást tartalmaz, összhangban a kormány zéró tolerancia politikájával. Sárosi Péter, a Drogriporter szerkesztője szerint azonban ez hibás megközelítés. "Több ember jusson be az ellátórendszerbe, illetve biztosítsák a korszerű prevenciót az iskolákban" - fogalmazott a szakértő.

A drogpolitikai szakértő rámutatott, hogy Magyarországon már most is Európa legszigorúbb drogjogi szabályozása van érvényben. "Már eddig is terroristáknak megfelelő büntetési tételeket kaptak a drogok terjesztői Magyarországon, és az is előfordul, hogy a kannabisztermesztőket szigorúbban büntetik, mint akik embert öltek" - nyilatkozta a Népszavának.

Horváth László kormánybiztos a szigorítások mellett érvelve kiemelte, hogy a felmérések szerint a lakosság 92 százaléka támogatja a drogdílerek elleni kemény fellépést. Zacher Gábor toxikológus ugyanakkor az ATV-ben hangsúlyozta, hogy bár a terjesztők szigorú büntetése indokolt, a kínálatcsökkentésnél fontosabb lenne a prevencióra épülő keresletcsökkentés.

A törvényjavaslat szerint a fogyasztókat is szigorúbban büntetnék: 72 órás közbiztonsági őrizetbe vehetők lennének a módosult tudatállapotban lévő személyek, jogorvoslati lehetőség nélkül. Bevezetésre kerülne a bűnmegelőzési célú felügyelet is, amit az ügyészség rendelhetne el három hónapra.

A tervezet kiterjesztené a kábítószer fogalmát az új pszichoaktív és nem emberi fogyasztásra szánt tudatmódosító anyagokra is. A visszaeső drogkereskedők nem kaphatnának feltételes szabadságot, és lehetővé válna a bűncselekményhez használt eszközök, járművek elkobzása is.

A javaslat szerint a dílereket öt évre is ki lehetne tiltani az ország egyes részeiről. A fogyasztók büntetése korlátlanul enyhíthető lenne, ha együttműködnek a hatóságokkal és megnevezik terjesztőjüket. Az elterelés lehetősége a jövőben csak két alkalommal állna rendelkezésre, és csak akkor, ha a fogyasztó segít a dealer azonosításában.

Az új szabályozás az orvosokat is kötelezné, hogy értesítsék a szülőket kiskorúak kábítószeres befolyásoltsága esetén. Ha egy üzletben egy éven belül másodszor követnek el drogbűncselekményt, a jegyzőnek kötelezően be kell záratnia azt hat hónaptól egy évig terjedő időtartamra.