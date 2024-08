Új kihívás terjed a neten: nyáron különösen nehéz teljesíteni - Sokat nyerhet, akinek ez sikerül

A hozzáadott cukorbevitel csökkentése idővel jótékony hatással lehet az általános egészségre - írta a Healthline. Segíthet a testsúly mérséklésében és az egészséges vércukorszint fenntartásában. Nem csoda, hogy egyre népszerűbbek a 30 napos kihívások, amely során az ember kerül minden olyan élelmiszert, amelyben hozzáadott cukor található. Aki teljesíti a kihívást, nemcsak az egészségéért tesz egy nagy lépést előre, hanem az egészséges(ebb) életmódra való áttérés is könnyebb lehet, ha ezt sikerül végigcsinálni.

A 30 napos cukormentes kihívások célja, hogy egy hónapig mindenféle hozzáadott cukrot elhagyjunk az étrendünkből. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen le kell mondanunk a természetes cukrokról, amelyek például a gyümölcsökben és zöldségekben találhatók. A hangsúly a hozzáadott cukrok elkerülésén van.

Általában az ilyen kihívások mind megegyeznek abban, hogy bizonyos élelmiszereket el kell kerülni a következő 30 napban. Ezek az élelmiszerek:

Kristálycukor, méz, juharszirup, más édesítőszirupok

Italok hozzáadott cukorral: üdítők, édesített turmixok és gyümölcslevek, édesített kávéitalok, sportitalok

Fűszerek, szószok hozzáadott cukorral: ketchup, BBQ szósz, mézes mustár, stb.

Édesített tejtermékek: ízesített joghurt, fagylalt, csokoládé, tejes kávé, kakaó stb.

Cukros pékáruk: kekszek, sütemények, fánkok, kenyér hozzáadott cukorral

Cukros reggeli ételek: hozzáadott cukorral édesített gabonapelyhek, szeletek, granola, ízesített zabpehely, stb.

Édességek: csokoládé, cukorka, édes nassolnivalók

Édesített alkoholos italok: koktélok, likőrök, gyomorkeserűk, dobozos édesítet italok, cukros üdítőkkel kevert long drinkek

Ezenkívül a legtöbb cukormentes kihívás azt javasolja, hogy kerüljük aa mesterséges és természetes eredetű, alacsony vagy kalóriamentes édesítőszereket is. Nem jó ugyanis, ha úgy mondunk le például a mindennapi étrendünket képező cukros gabopehelyről, vagy tízórai zabszeletről, délutáni életmentő kekszekről, ha azokat cukormentes termékkel helyettesítjük. Valódi változást az életmódban az tud hozni, hogyha ezeket az élelmiszereket kiváltjuk más, egészséges ételekkel. Érdemes lehet gyümölcsöket, hozzáadott cukor nélküli magkeveréket, gabonát beépíteni, pl. cukrozatlan zabpelyhet, tojást, felvágottat, zöldségeket beemelni az étrendbe.

Gyakran ajánlott a finomított gabonák, köztük a fehér kenyér, a tészta és a rizs minimálisra csökkentése is, és hozzáadott cukor nélküli teljes kiőrlésű termékekkel való helyettesítése. Természetesen mindenki maga érzi, hogy mekkora kihívást, változást jelentene ez számára. A 30 napos cukormentes kihívást úgy érdemes elkezdeni, hogy reális célokat tűzünk ki magunknak. Ha valaki csak a cukrot a kávéból, teából, cukrozott üdítőket, édességeket tudja úgy elhagyni egy hónapra, hogy számára már ez is nagy kihívás, kezdetnekez is megfelel. Sokkal fontosabb, hogy tudjuk teljesíteni a célkitűzést, minthogy túl sokat vállaljunk egyszerre.

A 30 napos cukormentes időszak alatt a résztvevőket arra biztatják, hogy teljes, tápanyagdús ételeket fogyasszanak, mint

zöldségek: brokkoli, karfiol, spenót, sárgarépa, spárga, cukkini, édesburgonya

gyümölcsök: alma, narancs, bogyós gyümölcsök, szőlő, cseresznye, grapefruit

fehérjék: csirke, hal, marha, tofu, tojás

egészséges zsírforrások: tojássárgája, avokádó, dió, magvak, olívaolaj, cukrozatlan joghurt

összetett szénhidrátforrások: bab, quinoa, édesburgonya, vajtök, barna rizs

édesítetlen italok: víz, szénsavas víz, cukrozatlan kávé, tea

Miért érdemes elkezdeni?

A magas hozzáadott cukor tartalmú ételek gyakori fogyasztása károsíthatja a vércukorszint-szabályozást. Az ilyen típusú étrend összefüggésbe hozható az inzulinrezisztenciával. A hozzáadott cukor visszaszorítása jó módja lehet a vércukorszint csökkentésének.

A legfőbb gond a magas hozzáadott cukor tartalmú ételekkel, hogy kalóriadúsak, de alacsony tápértékűek. Így ezek fogyasztása könnyen súlygyarapodáshoz vezethet. A hozzáadott cukorforrások elhagyása segíthet a fogyásban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Ezért hagyják abba rengetegen ősszel a nyáron elkezdett diétát: itt hibáznak, garantált a kudarc A sikeres életmódváltáshoz ne csak azt figyeljük, mit eszünk és mennyit, hanem ismerjük meg a saját viszonyunkat az evéshez, megszabaduljunk a rossz táplálkozási szokásainktól.

Köztudott tény, hogy a cukros ételek és italok nem tesznek jót a fogaknak sem. A szájban lévő baktériumok lebontják a cukrot és savakat termelnek, amelyek károsíthatják a fogakat. A hozzáadott cukor elhagyása megvédheti fogainkat a szuvasodástól.

Ezen túlmenően a magas fruktóztartalmú étrend növelheti a nem alkoholos zsírmájbetegség (NAFLD) kialakulásának kockázatát. Kutatások kimutatták, hogy az ilyen típusú étrend hozzájárulhat a májzsír növekedéséhez és gyulladásához.

Továbbá a túl sok hozzáadott cukor fogyasztása összefüggésbe hozható szívbetegségekkel és azok kockázati tényezőivel - például magas vérnyomással és magas koleszterinszinttel.

Nem lehet eléggé hansúlyozni, hogy bármilyen étrend követése esetében fontos tényező a következetesség, kitartás. Ha el is térünk, "elbukjuk a kihívást", nem szabad feladni az egészet, hanem folytatni kell és tanulni kell a hibákból. Sosem a rövidtávú, mindig hosszú távú célokra kell összpontosítani. A lényeg nem az, hogy ne együnk bizonyos dolgokat, hanem hogy jó, egészséges étkezési mintát alakítsunk ki, új szokásokat vegyünk fel, új ételekkel töltsük fel az étrendünket, amelyek jót tesznek a szervezetnek.