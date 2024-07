Hihetetlen összefogás: egy nap alatt összegyűlt a pénz a Bethesda Gyermekkórház új klímájára

"A nagy melegben fellépő műtőklimatizálási problémánkat a közösség erejével és fenntartónk segítségével sikerült megoldani!" - írta a közösségi médiában a Bethesda Gyermekkórház. A héten meghibásodott az intézmény fül-orr-gégészeti műtőjének speciális klímaberendezése, ami miatt a beavatkozások tervezhetetlenné váltak. A javítás költségeinek fedezésére gyűjtést szerveztek még csütörtökön. Az összeg egy nap alatt már össze is gyűlt.

"A rendkívüli összefogásnak köszönhetően nemcsak a meghibásodott műtői klimatizálást tudjuk orvosolni, hanem számos további kórtermet, betegellátó teret tudunk klímával ellátni! Az eredményekről minden támogatónak beszámolót küldünk. A pluszban beérkező adományokat további hűtőberendezésekre költjük.

Hálásan köszönjük!!" - írták az eredeti bejegyzés frissítésében.

"A kánikula okozta működési nehézségeinkre a Magyarországi Református Egyház , kórházunk fenntartója azonnal reagált, s rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét! A Ferencvárosi Torna Club sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével pedig egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges.

Egy névtelenségét kérő kiemelt nagyösszegű adományozónknak; az összefogásban résztvevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, ADHD ambulanciánk vizsgálója, génterápiás kórtermünk és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben"

- írták a Facebookon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azt is hozzátették, hogy minden kisebb és nagyobb összeg óriási segítséget jelent. Azt ígérték: minden felajánlott támogatásról be- és elszámolnak és a gyermekek és gyógyítók körülményeit teszik belőle jobbá.