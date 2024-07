Ilyen undok kórokozók lapulhatnak a magyar strandokon: erre figyelj, ha nem akarsz lebetegedni

Nincs is annál üdítőbb, mint egy forró nyári napon a medencében hűsölni. Azonban ahogy emelkedik a hőmérséklet, a medencék és a vízi parkok egyre zsúfoltabbá válnak. Bár a vízben lévő vegyi anyagok, mint például a klór és a bróm sok vírust és baktériumot elpusztítanak, bizonyos kórokozók még mindig ott lapulhatnak - hívja fel a figyelmet a Huffpost. Fontos tudni, mit tehetünk ezek elkerülése érdekében.

Az egyik leggyakoribb betegség, amit az uszodában elkaphatunk, a hasmenés. Ezt a tünetet sokféle baktérium okozhatja, az egyik ilyen a Cryptosporidium, amely különösen ellenálló a klórral szemben.

A másik jellemző betegség a fülgyulladás: ez a fertőzés akkor alakul ki, amikor a medencevíz hosszabb ideig marad a külső hallójáratban. Ez leggyakrabban gyermekeknél fordul elő és nem terjed emberről emberre. Tünetei közé tartozik a fájdalom, viszketés, bőrpír és duzzanat.

Továbbá a medencében lévő vegyi anyagok irritálhatják szemünket és bőrünket is. Amikor ezek az anyagok izzadsággal vagy vizelettel keverednek, kémiai irritáló anyaggá alakulnak át - ezeket nevezzük klóraminoknak. Ezek pedig vörös és viszkető szemet, kiütéseket és köhögést okozhatnak.

Mit tehetünk a kellemetlen tünetek ellen?

Mielőtt belevetnénk magunkat egy medencébe vagy vízi parkba, érdemes ellenőrizni annak állapotát. Nézzük meg például látható-e a lefolyó a medence mélyén? Vannak-e szolgálatban úszómesterek? Ha nincsenek vízimentők, látunk-e biztonsági felszerelést?

Az uszodákban gyakran találkozhatunk olyan táblákkal, amelyek arra figyelmeztetnek minket, hogy zuhanyozzunk le mielőtt bemegyünk a vízbe - ezt ne hagyjuk figyelmen kívül! Ez segít csökkenteni a testünkön lévő szennyeződéseket. Kerüljük el azt is, hogy vizet nyeljünk le úszás közben! Maradjunk távol ha nyílt sebünk van - a régebbi sebekre is használjunk vízálló kötést ha mégis bemegyünk!

Fontos, hogy figyeljünk mások egészségére is! Ha betegek voltunk, ne vigyük be a strandra a fertőzést, várjunk amíg teljesen tünetmenetesek leszünk. Kerüljük el, hogy más úton - például gyermekek pelenkájával - vigyünk be fertőzést a strandra, írja a lap.