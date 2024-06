Sokkoló betegség les 2024-ben rengeteg magyar gyerekre: ezek a tünetei, jobb komolyan venni őket

Egy új kutatás szerint az elsőszülött lányok korai érési jelenségei, mint a mellékvese pubertás, összefüggésben állhatnak az anyai stresszel, ami elősegítheti őket abban, hogy hatékonyabban támogassák anyjukat a fiatalabb testvérek nevelésében – számolt be a huffpost.com.

Y.L. Wolfe, aki négy gyermek közül a legidősebb, már gyermekkorában érezte a felelősséget fiatalabb testvérei iránt. A portálnak adott interjújában elmondta, hogy majdnem 11 éves korában, amikor legkisebb tesztvére született, erős felelősségérzetet érzett annak biztonságáért. Wolfe szerint ebben az időszakban úgy érezte, mintha ő lenne a család "másik anyja".

Az interneten sokan osztják meg tapasztalataikat az ún. legidősebb lány szindrómáról, ami egyfajta "pop-pszichológiai" kifejezés, ezért nem tekinthető hivatalos diagnózisnak.

A Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i kutatócsoportja egy tanulmányban azt találta, hogy az elsőszülött lányok hajlamosak lehetnek korábban érni, ami segítheti őket anyjuk támogatásában a fiatalabb testvérek nevelésében. Az elsőszülött lányok és anyjuk által átélt magas szintű szülés előtti stressz között összefüggést találtak.

A mellékvese pubertás korai jelei fontosak lehetnek az érzelmi érettséghez kapcsolódó fizikai változások miatt. Jennifer Hahn-Holbrook szerint ez az adaptív reakció segíthet az anyának nehéz időkben. A tanulmány rámutat arra is, hogy míg a legidősebb lányok esetében ez a jelenség megfigyelhető, addig az elsőszülött fiúknál vagy más sorrendben született gyermekeknél nem találták ugyanezt.

A kutatók 15 évig követték nyomon a családokat terhességtől kezdve a tinédzserkorukig. A résztvevő nők átlagéletkora 30 év volt, és elsősorban egészséges életmódot folytattak terhességük alatt. A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy az elsőszülött lányok gyorsabban érnek fizikailag és mentálisan is magas szintű szülés előtti stressz esetén.

Ezen felül más kutatások is kimutatták, hogy a legidősebb lányok nagyobb eséllyel vállalnak vezető szerepet későbbi életükben. Wolfe megerősítette ezt a saját tapasztalataival is. A kutatás további jelentősége abban rejlik, hogy bemutatja, milyen hatást gyakorolhatnak a terhesség alatti stresszes körülmények a gyermekekre hosszú távon. Molly Fox szerint ez egy lenyűgöző terület az evolúciós perspektívából is.

Végül Fox megosztotta saját pozitív tapasztalatait mint legidősebb lány és ikertestvér arról, hogyan formálta ezeket kapcsolatait családján belül.