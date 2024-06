Ennyi is elég a hosszú élethez: ha ezt havi legalább egyszer megcsinálod, 10 évvel tovább élhetsz

A kutatások szerint a művészeti tevékenységek, legyenek azok alkotó vagy szemlélői élmények, jelentős egészségügyi előnyökkel járnak, mivel pozitívan befolyásolják biológiánkat és hozzájárulnak a fizikai valamint mentális jólét javulásához, ezért egyre több egészségügyi szakember ajánlja őket különböző betegségek kezelésére - jelentette a CNN.

A művészetek gyakorlása és élvezete nem csupán szabadidős tevékenység, hanem jelentős egészségügyi előnyökkel jár. Kutatások kimutatták, hogy a művészeti tevékenységek, legyen szó alkotásról vagy éppen a művészetek megtekintéséről, pozitív hatással vannak az emberi biológiára. Ezek az élmények képesek átalakítani az agy működését, serkentve ezzel neurokémiai anyagok, hormonok és endorfinok felszabadulását.

Az egészségügyi szakemberek egyre inkább felismerik és alkalmazzák a művészeti tevékenységeket terápiás célokra. A művészet bevetése különböző betegségek kezelésében - mint például elhízás, szívbetegség, krónikus fájdalom, demencia, Parkinson-kór, magány és depresszió - már bevált gyakorlatnak számít. A művészeti gyakorlatok nem csak a gyógyulást segítik elő, hanem a jólétet és akár a hosszú életet is támogatják.

Susan Magsamen "Your Brain on Art: How the Arts Transform Us" című könyvében kiemeli, hogy a művészeti tevékenységek előnyei olyan fontosak lehetnek az emberi egészség szempontjából, mint a tesztmozgás, táplálkozás vagy alvás. Ez magyarázhatja azt is, hogy miért váltak a művészeti formák az emberi tapasztalat elengedhetetlen részeivé évezredek során. Magsamen a CNN-nek adott interjújában például egy ponto úgy fogalmaz: "Akár havi egyetlen igazi művészeti tapasztalás 10 évvel meghosszabbíthatja az életet."

Bianca Bosker "Get the Picture: A Mind-Bending Journey among the Inspired Artists and Obsessive Art Fiends Who Taught Me How to See" című könyvében arra világít rá, hogy bár korábban a művészetet luxusként fogta fel, később rájött annak alapvető jelentőségére az emberi életben. Bosker szerint a művészet nem csak kommunikációs eszközként funkcionált már jóval az írás előtt, de az egyik legrégebbi emberi alkotásként is tekintünk rá.

Mind Bosker mind Magsamen arra buzdítanak mindenkit, hogy tegyék a művészeti tevékenységet mindennapi gyakorlatuk részévé. Az ő álláspontjuk szerint a művészet távol áll attól, hogy pusztán luxus legyen; sokkal inkább létfontosságú elemét képezi az emberi létezésnek és jólétének.