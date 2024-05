Súlyos tévhit dőlt meg a dohányzás kapcsán: kétszer akkora a leszokás esélye ezzel a módszerrel

Minden harmadik embert érintenek a dohányzás ártalmas hatásai. Közeledik a dohányzásmentes világnap, illetve frissült az egészségügyi szakmai irányelv a dohányzásról való leszokás támogatásáról - ezek apropóján sajtótájékoztatót tartott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, valamint az égisze alatt működő Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ. Az eseményen szó volt arról, hogy az alternatív dohánytermékek is károsak, hogy orvosi segítséggel könnyebb leszokni, illetve hogy milyen újdonságok vannak a leszokást segítő gyógyszeres terápiákban.

A hazai felmérések szerint a hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökken, viszont - különösen a fiatalok körében - nő a hevített dohánytermékek használata. Az alternatív eszközök ugyanolyan károsak lehetnek, és nem segítik elő a leszokást. Az elmúlt 20 év eredményei kapcsán kiemelendő, hogy nőtt a leszokási kedv Magyarországon. Ahhoz, hogy számottevően csökkenhessen a dohányzók aránya, a jövőben a leszokástámogatás kerülhet a fókuszba. Erre utal a dohányzásról való leszokás támogatásáról szóló irányelv közelmúltban történt frissítése. Dr. habil. Bogos Krisztina az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató főorvosa kiemelte, hogy a leszokás segítésében kardinális szerep juthat a segítő szakembereknek.

Dr. Fényes Márta tüdőgyógyász szakorvos, leszokástámogató szakember, az Országos Dohányzás Leszokást Támogató Módszertani Központ szakmai tanácsadója beszélt a frissült irányelv főbb pontjairól: a segítő szakemberek jelentőségéről, az alternatív dohánytermékek hatásairól, a leszokás támogatás infrastruktúrájáról (egészségfejlesztő irodák, tüdőgondozók, gyógyszeres támogatás, telefonos tanácsadás). Kiemelte, hogy a dohányzás egészségügyi probléma, mivel kettős függéssel járó krónikus betegség/társbetegség.

A leszokás nem könnyű, de segítséggel könnyebb

- mondta el a szakember. Előadásában említette a minimálintervenció és az intenzív leszokástámogatás jelentőségét, illetve kiemelte a gyógyszeres terápia fontosságát a nikotin megvonása következtében kialakult elvonási tünetek kezelésében. Fényes Márta szerint ennek alkalmazása még mindig nem elég elterjedt.

A minimálintervenció lényege, hogy a szakember segítségével a dohányos tudakozódhat a lehetőségekről, tanácsokat kaphat, tájékoztathat a leszokás támogatási módszerekről és referálható leszokás támogató szakemberhez. Az intenzív leszokástámogatás esetén, erősen motivált páciensek számára elérhető strukturált program. Ez bizonyítottan a leszokás legeredményesebb módszere a viselkedésváltozás elősegítésére.

A módszer megkétszerezi a leszokás esélyét, kiegészíthető gyógyszeres kezeléssel is.

A szakértő kiemelte, hogy jelenleg is 105 helyszínen elérhető olyan egészségfejlesztési iroda országosan, ahol leszokástámogató szakember segítségét lehet kérni. Tudőgondozó szakemberek országszerte 15 helyszínen nyújtanak segítséget. A telefonos leszokástámogató programban is várják a dohánysok hívását a +36 80 442 044 telefonszámon.

Fényes Márta kiemelte, hogy a dohányosok sokfélék, ezért személyre szabott támogatásra van szükség. A dohányosok lehetnek egészségesek vagy betegek, idősök, vagy fiatalok, hagyományos dohányterméket használók vagy átszokottak alternatív termékekre. Még számos más tényezőtől függhet, milyen leszokássegítő módszerek javasoltak. A szakember kiemelte a gyógyszeres terápia jelentőségét: ez csökkenti a nikotinmegvonási tüneteket, mely nagyban megkönnyíti a leszokást.

A leszokás támogatására nem léteznek csodaszerek

- hangsúlyozta a szakember. A leszokásban fontos szerep jut a dohányosnak, a megfelelő motiváció nélkül az elérhető módszerek nem lesznek hatásosak. Vannak vény nélkül elérhető - OTC - gyógyszerek, azonban azt javasolják, forduljunk szakemberhez tanácsért, hogyan érdemes ezeket alkalmazni.

Fényes Márta hangsúlyozta, hogy régi-új hatóanyagként megjelent az irányelvben a citizin tabletta alkalmazása. A nikotin hatásának fokozatos kivezetésére szolgáló gyógyszer vényköteles. A kezelés időtartama 25 nap, megkezdett terápia kiegészítőjeként ajánlják a szedését a betegtájékoztatóban leírtak szerint.

Az átszokás nem jelent leszokást

A szakértő kitért az alternatív dohánytermékek különböző formáira, melyek esetében különféle leszoktatási terápia szükséges. Az elektronikus cigaretták nikotint tartalmaznak - növeli a nikotinmérgezés kockázatát és az aeroszol belélegzése is toxikus lehet. Sőt, az ilyen termékek növelik a rászokás kockázatát is. A hevített dohánytermékekre való átszokás sem jelent leszokást: a hagyományos cigarettához hasonlóan károsítják a tüdőt az ér és immunrendszert.

A nikotin tasak - más néven snüssz - használata károsítja a szájnyálkahártyát és a nikotinfüggőséget, káros hatásait is fenntartja. A gyógynövényes cigaretták is hasonlóan károsak lehetnek mint a hagyományos cigaretták.

Tények és tévhitek

Tévhit, hogy az alacsonyabb hőfokra hevítés során nem történik égés - valójában az égés alacsonyabb hőfokon is végbemegy.

Tévhit, hogy nem képződik dohányfüst - valójában a "füstmentes" elnevezés, amikor égés történik. Hiszen a hagyományos cigarettához hasonló vegyületek szabadulnak fel az égés során, így ugyanúgy a szervezetbe kerülnek a káros anyagok. Csak úgy érzékeljük, hogy az ilyen termékek nem füstölnek.

Tévhit, hogy egészségesebb lenne a "füstmentes" termék.

Tévhit, hogy segíthetnek a leszokásban.

A kaposvári Prevenciós és Egészségfejlesztési iroda (PREFI) munkatársa, Hepfné Nagy Hajnalka elmondta, hogy a leszokástámogatásban fontos szerepet kapnak az egészségügyi ellátás helyi szereplői, kórházi dolgozók, háziorvosok. Egy példán keresztül elmondta, hogy a dohányzásról való leszokás útján a betegeket elindíthatják a rossz egészségügyi állapotot tükröző eredmények és motiválhatják a leszokást követően javuló eredmények.

Kérdésre válaszolva Fényes Márta elmondta, hogy telefonos tanácsadásra a QuitLine-on nagyjából 1000 hívás érkezik évente, a hívók 40%-a kezdi meg a programot és 16% sikeresen le is szokik. Az egészségközpontok programjaiban is több ezren vesznek részt évente.

Hepfné Nagy Hajnalka lapunk kérdésére elmondta, hogy a családnak jelentős szerepe van a család támogatásának. Ha van más dohányzó a családban, különösen fontos, hogy a "családi dohányzás" ne gátolja a leszokni vágyót. Szükséges, hogy ne csorbítsák, hanem támogassák a leszokni vágyó motiváltságát.

Arra is rákérdeztünk, mit gondol a szakma arról, hogy egyes országos bizonyos évtől születettek körében teljes tiltás vezettek be dohánytermék vásárlására, ez Magyarországon is hatásos lehet-e. Fényes Márta elmondta, hogy jelenleg nincs tervben hazánkban ilyen szabályozás, és a szakember szerint a tiltás nem feltétlenül jelent megoldást. Fontosabb lenne az edukáció, ahogy ennek jelenleg is nagy szerepe van a fiatalok esetében a rászokás megakadályozásában.