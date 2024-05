Mi folyik a magyar kórházakban? Sorra szűnnek meg az ilyen osztályok: megoldás még nincs

Gyökeres átalakítás előtt áll a szülészeti ellátás Magyarországon - írja az mfor. Az elmúlt években számos szülészet zárt be ideiglenesen vagy végleg, a lap gyűjtése szerint 2022 júniusától 18 alkalommal történt leállás az ország szülészetein. Az indokok a következők voltak: szakmaspecifikus koncentráció, kapacitásallokáció, az osztály túlterheltsége, extrém időjárás, humánerőforráshiány, nyári szabadságolások. Kérdés, hogy a tervezett szülészeti reformmal csökken-e majd az ilyen jellegű problémák száma.

Jelentős átalakítást tervez a Belügyminisztérium a magyarországi szülészeti ellátásban. Az erről szóló márciusi kormányrendelet még a szakmát is meglepte - írják. Olyan szülészeteket hoznának létre, ahová csak komplikációmentes várandósság esetén kerülhetnének be a nők. Már zajlik az országban azoknak az intézményeknek a kiválasztása, ahol „bensőséges hangulatú szülészeteken”, kevesebb orvossal, szülésznők jelenléte mellett adhatnának életet gyermeküknek a nők.

A tervek szerint a szülészeti ellátás eddigi II. és III. szintje mellé hozná be az alacsonyabb, I. szintet is az országban. Ezekben az úgynevezett családias jellegű, akár 5 ágyas kórházi szülőotthonokban nem lenne koraszülött intenzív, sem neonatológus, azaz újszülöttgyógyász, újszülött-szakápoló, aneszteziológus, vagyis altatóorvos és intenzív terápiás orvos sem állna 24 órában rendelkezésre – ha mégis szükség lenne rájuk, 30 percen belül elérhetőnek lennének. (A II. szint biztosítaná a komplikáltabb szülések levezetését, míg a III. szinten a koraszülött-ellátás is rendelkezésre állna) Szakemberek szerint ennek hátterében nem feltétlenül az egészségügyi reform, hanem az immár érzékletesen nagy szakemberhiány áll - írja a lap.

Kunetz Zsombor egészségpolitikai szakértő viszont azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy „a rendelettervezetet nemcsak az orvoshiány szülte, hanem elképzelhető, hogy azon magánszolgáltatók lobbija is, akik eddig nem tudtak szüléseket vállalni a minimumfeltételek hiánya miatt, azonban ezen feltételek jelentős csökkentésével már képesek lesznek rá”.

Sok helyen zárt be végleg, vagy ideiglenes szülészet az elmúlt években

2022

a Mohácsi Kórház igazgatója közölte a lakossággal, hogy május 30-tól megszűnik a szülészeti ellátás a kórházban, azt a pécsi klinika veszi át. Az indok: szakmaspecifikus koncentráció.

négy szülésznő mondott fel a budapesti Szent Imre Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán, aminek következményeként szeptember egyik hétvégéjén nem lehetett szülni a szülészetéről híres kórházban.

orvos- és ápolóhiány miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szülészetén sem fogadtak szülő anyákat.

Június 16. 10 órától június 20. 08 óráig nem lehetett szülni a budapesti Uzsoki Utcai Kórházban, helyette a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézetben és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézetbe irányították át a szülő nőket.

Július 18-tól augusztus 5-ig szünetelt a szülészet-nőgyógyászati ellátás Várpalotán a Szent Donát Kórházban, ezért Veszprémbe kellett menniük a kismamáknak.

Ügyeleti időben egész júliusban nem tudtak szülni a kismamák a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben, mert ügyeleti időben nem volt aneszteziológiai szakvizsgával rendelkező orvos

A nyári szabadságolások miatt augusztusban Tatabányán a Szent Borbála Kórházban öt napon át szünetelt a szülészeti ellátás.

A Kalocsai Szent Kereszt Kórházban humánerőforrás problémák miatt 2022. november 14-től 2023. január 31-ig a Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály működése és ennek következtében – az új újszülött ellátás miatt – a Szülészet-nőgyógyászati osztály szülészeti ellátását felfüggesztették. A szülészeti ellátást ezalatt a Bajai Szent Rókus Kórház és a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház kecskeméti szülészete biztosította, a babák ellátását a kecskeméti Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály vállalta át.

2023

Január 1-jétől hétvégenként és ünnepnapokon – a nagyon sürgős és műtétet igénylő eseteket leszámítva – nincs szülészeti és nőgyógyászati ellátás a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban.

Tavaly január elsejétől a szakorvosok hiánya miatt átmenetileg bezárták a szülészeti és az újszülöttellátási osztályt Szentesen is, a Dr. Bugyi István Kórházban.

Március 1-től októberig hétvégente nem volt szülészet a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban, és mivel fekvőbeteg-ellátás sem volt ez idő alatt, a pénteken megcsászározott kismamákat mentők vitték át Győrbe.

Július 24-től szeptemberig este és hétvégén nem, csak hét közben, reggel 8 és délután 16 óra között lehetett szülni a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban.

Augusztusban a budapesti Honvéd Kórházból irányították át a szülő nőket péntek déltől vasárnap délig az Uzsoki Utcai Kórházba, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházba, a Váci Jávorszky Ödön Kórházba, illetve a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjába. A szélsőséges időjárás miatt megnövekedett születésszámra hivatkoztak.

A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház szülészeti-nőgyógyászati ellátásával már 2023 nyara óta gondok voltak, november 3-tól pedig úgy döntött az intézmény vezetése, hogy év végéig szünetelteti a betegellátást.

2024

A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórházban ugyan januárban heti két, februártól heti három műtétes napon újraindult a szülészeti ellátás, most újra leállt az osztály, június végéig ismét szünetel a fekvőbeteg-ellátás.

Április 19-től május 6-ig átmenetileg bezárt a Keszthelyi Kórház szülészete, szülni Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Ajkára vagy Kaposvárra mehettek az érintett kismamák. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint munkavállalót érintő betegség, valamint kapacitásallokációs problémák álltak a háttérben.