Tömegével perelik a szülők a magyar háziorvosokat: ebből óriási gond lehet, a gyermek egészsége a tét

Ismét fellángoltak az oltásellenes mozgalmak, a koronavírus-vakcinákon túllépve most már a gyerekkori kötelező oltásokat is megpróbálják megtorpedózni - írja a Telex. A jelenleg terjedő módszer, hogy az oltásellenesek a háziorvosokat perelik tömegesen, mert azok nem hajlandók gyerekeik számára olyan egészségügyi igazolást kiállítani, amivel megtagadhatnák a gyerekkorban kötelezően beadandó vakcinákat. A sok per lassítja egészségügyi hivatalok munkáját, de ez még kisebb baj. Az oltások megtagadása a járványügyi biztonságot veszélyezteti.

„A védőoltásokat, amelyeket évszázadok óta az orvostudomány egyik legnagyszerűbb találmányai közé sorolnak, nem szabad elbagatellizálni. Alacsony átoltottság esetén számos, a védőoltásokkal egyébként megelőzhető betegség jelenhet meg újra, mint ahogyan ez évről évre megtörténik a környező országokban. Ennek ellenére az utóbbi pár évben Magyarországon is megjelentek olyan csoportok, amelyek érzelmekre hatva, a pánikkeltés és bizalmatlanság irányába igyekeznek eltolni a védőoltásokról szóló híreket, kommunikációt. Honlapjaikon az oltóanyagokkal kapcsolatban hamis információkat terjesztenek, valamint bíróság, illetve Alkotmánybíróság előtt támadták és próbálják támadni a védőoltási rendszert” – írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a lapnak. A népegészségügyi központ szerint az oltásellenes mozgalmak jogszerű eljárások mögé bújva, jogszerűtlen és szakmaiatlan indokokkal igyekeznek akadályozni a védőoltási program működését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „Az elmúlt időszakban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is értesült arról, hogy a területileg illetékes népegészségügyi hatóságoknál, járási hivataloknál tömegesen indultak el védőoltás alóli mentesítési eljárások, amelyek esetében a kezelőorvos nem adott szakvéleményt a felmentésre vonatkozóan, mivel nincs egészségi akadálya a védőoltás beadásának. Ezért a törvényes képviselők az orvosi szakvéleményt megkérdőjelezve, sérelemdíj iránti polgári peres eljárásokat kezdeményeztek a szakorvosok ellen" - írta az NNGYK. A központ tudomásunkra jutott az is, hogy egyes esetekben háziorvosok, házi gyermekorvosok ellen büntetőfeljelentéseket tettek foglalkozás körében elkövetett szándékos vagy gondatlan veszélyeztetés miatt, annak ellenére, hogy az oltóorvosok a szakma szabályai és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően végzik tevékenységüket. Az ilyen jogi eljárások időtartama alatt a gyermekek védőoltása halasztódik, ami tömeges méreteket öltve a járványügyi biztonságot veszélyeztetheti - hívták fel a figyelmet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az oltásellenesség nem csak Magyarországon terjed, máshol is felütötte a fejét az oltásszkepticizmus a koronavírus járvány nyomán. Az oltások ellen kampányoló csoportok ekkor sok embert el tudtak érni, és azóta is folytatják tevékenységüket, már a védőoltási rendszer elleni együttes fellépésre is buzdítanak. Az egyik szervezet weboldalán például egész útmutató van arról, hogyan viselkedjen a szülő az orvosnál, ha nem akarja beoltatni a gyerekét. Több ilyen témájú konferenciát is szerveztek, most pedig az orvosokat perelik. "Látni kell, hogy az oltásellenes mozgalmak nyújtotta hamis tájékoztatás alapján kezdeményezett jogi eljárások közvetlenül a védőoltást jogszerűen végző oltóorvosok ellen irányulnak, de összességében hazánk járványügyi biztonságára, ezáltal a lakosságra jelentik a legnagyobb veszélyt" - szögezte le az NNGYK. "A járványügyi biztonság fenntartása közös cél és össztársadalmi érdek, ennek fontos feltétele, hogy megőrizzük a védőoltásokba vetett bizalmat" – írták.

Címlapkép: Getty Images

