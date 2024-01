Rettenetes a helyzet: újabb komplett osztályok állnak le a Szent János Kórházban

Gyakorlatilag földbe állt az Észak-budai Szent János Centrum Kórház a II- kerületi ellátás tekintettében biztosan - írja Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő közösségi oldalán.

Karácsony előtt a III. Belgyógyászat a Kardiológia jelentette be, hogy nem tudja ellátni a II- kerületi betegeket, most a Gasztroenterológia, az Endokrinológia és anyagcsere Osztály, valamint a Neurológia állt le a II. kerület számára teljesen, valamint ezen kívül Neurológia még az I. az Endokrinológia a XII. XXII. kerületek számára is.

Nem tudja ellátni a János Kórház a Storke ügyeleti feladatait, és a gyomor-bélrendszeri vérző betegek akut ellátását sem az érintett kerületekben. A belgyógyászati és a neurológiai ellátás kiesésével a János Kórház nemhogy centrumkórháznak, de kórháznak sem nevezhető.

A háttérben valószínűleg a bérnővéri rendszer kiirtása szerepel, amely a jelek szerint megfelelő hatásvizsgálat és kockázatbecslés nélkül történt a szokásos primitív, bumfordi módon - írja Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő friss bejegyzéséban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László