Figyelmeztet Zacher Gábor: új tiltott gyümölcsre függhetnek rá a fiatalok, a korlátozás csak ront ezen

A Pénzcentrum vlogja, a Cashtag idén is rengeteg érdekes témával foglalkozott, köztük fontos egészségügyi kérdésekkel is. 2023-ban utána jártunk, mekkora gondot is jelent a gyógyszerfüggőség Magyarországon, valóban hemzsegnek-e a bacik a magyar boltok polcain található élelmiszerekben, mi lesz a jövő szuperétele, tényleg be kell-e tiltani a fiatalok körében az energiaital-fogyasztást, komolyan egészségesebb-e az e-cigi a valódinál, illetve hogy miért választják egyre többen a magánegészségügyi ellátást az állami helyett. Összefoglaló cikkünkben végigvesszük, mi derült ki a Cashtag videóiból idén: ha év közben lemaradtál, most bepótolhatod!

Tényleg be kell tiltani az energiaital-fogyasztást Magyarországon? A 2023-as egyik hot topikja volt a fiatalok energiaital-fogyasztása. Bár az energiaital-fogyasztás régóta vitatott kérdés - egészségesebb, vagy károsabb-e mint a kávé, valóban akkora veszélyt jelent-e a fiatalokra? - időről időre felllángol a boszorkányüldözés. A kóla-, csoki-, vagy kávéfogyasztással még mindig sokkal inkább elnézőbbek az emberek, mintha a fiataloknál meglátnak egy doboz energiaitalt, pedig a szakértők szerint nincs nagy különbség, a tiltás pedig olaj lehet a tűzre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Zacher Gábor szerint a tiltás, mint minden helyzetben, ebben is kontraproduktív. "Alapvetően, ha valamit tiltunk, akkor egyre inkább érdekesebb lesz, ugye a tiltott gyümölcs az érdekessé tud válni. Szerintem itt sokkal inkább a felvilágosításról, a kommunikációról lehet szó, hogy elmondjuk, hogy igen gyerekek ne és ezért ne" - mondta el az adásban. Amit mindhárom megszólaló szakértő hangsúlyozott, hogy törekedjünk arra, hogy a gyermekeink számára biztosítva legyen a megfelelő minőségű és hosszúságú alvás. "Egyértelmű, hogy egy gyermeknek, egy iskolás gyermeknek nem a koffein kell, az energiát nem a koffeinnek kell biztosítani, a kávénak energiaitalnak vagy kólának. Hanem a pihentető alvásnak" - mondta el véleményét Dr. Csibi Sándor. A gyógyszerfüggőség is nagy probléma Az egyik áprilisi adásban ugyancsak Zacher Gábort kérdeztük a Netflix gyógyszerfüggőségről szóló filmjeiről (Take Your Pills), és hogy mekkora probléma is valójában Magyarországon a gyógyszerfüggőség. Kiderült, nagyot téved, aki azt hiszi, hogy csak idősödő anyukák és apukák nyúlnak a fájdalomcsillapítókhoz és egyéb stimulánsokhoz. A világon egyre népszerűbbek az ún. okosdrogok a fiatalok körében: ezeknek a modern stimulánsoknak a céljuk, hogy az elme minél hatékonyan működjön, még szélsőséges körülmények, akár alvásmegvonás mellett is. Az Egyesült Államokban annyira elterjedtek mostanra, hogy a Netflix egy dokumentumfilmet is készített a használókról. Hogy Magyarországon mennyire népszerűek a receptre kapható, eredetileg többek között a hiperaktivitást kezelésére szolgáló gyógyszerek, pontos adatok nem állnak rendelkezésre, bár Zacher Gábor szerint a feketepiacon szinte bármi ilyesmi beszerezhető. A szorongásoldókkal, alvássegítő gyógyszerekkel, nyugtatókkal azonban teljesen más a helyzet: azokat sokkal gyakrabban szedik a magyarok, és sokkal könnyebb rájuk szokni, mint azt gondolnánk. Az adásban azzal foglalkoztunk, hogy mi a helyzet a pszichostimuláns gyógyszerekkel, mint például az Adderall. Mégsem egészségesebb az e-cigi? Az elmúlt években bombaként robbantak be az e-cigik, azaz a vape-ek, másnéven a manórudak. Ezeknek a termékeknek kismillió változata van, a hevített dohánytól kezdve az ananászízesítésű, hazánkban betiltott szerkezetekig. Az eszközök terjedésének hála jelentősen visszaesett a kereslet a hagyományos cigarettákra, viszont a kérdés adja magát: vajon tényleg egészségesebbek a manórudak, mint a hagyományos társaik? Ennek járt utána a CashTag októberi videójában: Dr. Cselkó Zsuzsa az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa arra figyelmeztetett mindenkit, hogy a sokszor hangoztatott a számokat, miszerint a hevített dohánytermékek nagyjából 95 százalékkal kevesebb kárt okoznak, mint a hagyományos cigaretta, már régen megcáfolták. Második, harmadik generációs e-cigaretták vannak, amelyek ugyanolyan hatásfokkal tudják a nikotint a szervezetbe juttatni, mint egy hagyományos cigaretta. A készüléknek az összetétele, működése pedig nagyban befolyásolja azt, hogy milyen vegyületeket, milyen minőségben állít elő, milyen részecske méretek keletkeznek és azok hogyan kerülnek be a szervezetbe. Tehát ez is hozzájárul az egészségkárosító hatásfokhoz. Ennek megfelelően egyáltalán nem lehet azt kijelenteni, hogy 95-99 százalékkal kevésbé károsak ezek a termékek – magyarázta a doktornő. Nem bírják kivárni a várólistát, egyre többen választják a magánellátást Egyre többen szeretnének gyógyulni a magánegészségügyi szolgáltatóknál, ezt igazolja, hogy a piac rohamtempóban bővül, mára 800 milliárdosra hízott, és a magánintézmények lassan behálózzák az országot. Az okok ismertek, hiába fizetjük ugyanis a tb-t, sokan nem hajlandóak kivárni a hosszú várólistákat, és az állami ellátás minőségét is érik bőven kritikák. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag októberben arra kereste a választ, hogyan működik a magánegészségügy, és mennyit hajlandóak érte fizetni a magyarok: Meggyőző növekedésen vannak túl a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók, három év alatt gyakorlatilag megduplázódott ez a piac. A magyar magánegészségügy a 2018-as 580 milliárd forintról több, mint 800 milliárd forintra duzzadt 2022-re. Ez közel 40%-os emelkedés 4 év alatt, évenkénti átlagos 9%-os növekedés mellett. Feledésbe merült alapanyagok lehetnek a jövő élelmiszerei Drasztikusan átalakul a magyar gasztronómia a klímaváltozás miatt: komoly szemléletváltás kell a hazai konyhákban, olyan élelmiszerekből kell főzni, amelyek a meleg, száraz éghajlaton is megteremnek. Mauntner Zsófi és Főzelékes Feri már el is kezdték a szemléletformálást, mint a CashTag eheti adásából kiderült, olyan, eddig lebecsült szuperélelmiszerek kerülhetnek majd a figyelem középpontjába, mint a kendermag, vagy a cirok, amelyet régen még a disznóknak adtak: A főzelék a hétköznapi magyar konyhának az egyik legikonikusabb fogása, de szegénynek nagyon rossz a marketingje. Ezért tettek is régen... Mind a ketten azt képviseljük, hogy a főzelék az nem a régi, csirizes menzafőzelék, ahol egy lisztes pudingban úszik három zöldborsószem, hanem a főzelék egy zöldséges egytálétel, ami arról az adott zöldségről szól - magyarázta Mautner Zsófia. További CashTag-adásokért kattints IDE!

Címlapkép: Getty Images

