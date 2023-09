Az eddigieknél is keményebb Covid-variáns jelent meg: ez okozza a következő járványhullámot?

A koronavírus újabb variánsa jelent meg Magyarországon, melynek fertőzőképessége és terjedési sebessége gyorsabb lehet minden eddigi mutációnál. Védekezni azonban az eddigiekhez hasonlóan lehet ellene.

A koronavírus Eris variánsa Magyarországon is jelen van, fertőzőképessége és terjedési sebessége feltételezhetően nagyobb, mint a korábbi variánsoké, a súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye viszont alacsony – tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) az infostart.hu-t. Egyúttal figyelmeztettek, az általános egyéni higiénés óvintézkedések betartása javasolt, valamint továbbra is van lehetőség az oltásra. A Pfizer-vakcina a háziorvosoknál és az oltópontokon is elérhető. Jelenleg országszerte a megyei kórházakban, illetve Budapesten 5 kórházban működik oltópont. Ez a Dél-pesti Centrumkórház, az Észak-Budai Szent János centrumkórház, a Semmelweis Egyetem, a Honvédkórház is a Szent Imre Kórház.

Az NNGYK megjegyezte, a magyar lakosság átoltottsága magas, a többség három oltást is felvett, ami erős védelmet ad egy esetleges újabb fertőzés ellen. Erre Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem innovációs rektorhelyettese is kitért a rádiónak adott interjúban: a koronavírus-fertőzés alapvetően nem okoz olyan masszív, hosszú távú és hosszú időn túli védettséget a szervezetben, mint az oltás. „De már lassan utóbbi is kikopóban van” – jegyezte meg a szakértő.

Az új variáns és az oltások kapcsolatáról még folyamatban vannak a kutatások, de jelen tudás szerint az eddig alkalmazott vakcinák hatékonyak lehetnek az Erisszel szemben is. Jakab Ferenc biztos abban, hogy képesek a fertőzést és a súlyos lefolyású betegséget megelőzni.