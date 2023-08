Elérte Magyarországot is a félelmetes Eris vírusmutáns: ezek a tünetei, sokan elkaphatják

A koronavírus legújabb variánsa, az EG.5 feltűnően gyorsan terjed világszerte, hiszen viszonylag könnyen megkerülheti az immunrendszert. Magyarországon is megjelenhetett, csak senki nem tudja, milyen arányban. Szakemberek szerint azonban nem kell pánikba esni, de most van itt az ideje, hogy megelőzzük az újabb variáns széleskörű elterjedését.

A koronavírus ismét terjed az Egyesült Államok nagy részén, ahol az EG.5 - a vírus egy alváltozata - okozza az esetek többségét a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok friss adatai szerint.

"Az elmúlt egy hónapban a COVID-esetek összlétszámának folyamatos, de lassú növekedését tapasztaltuk. Ez egy olyan tendencia, amely az egész országban meglehetősen egységes" - mondta a Huffpostnak Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola molekuláris mikrobiológiai és immunológiai tanszékének professzora.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, Magyarországon is megjelenhetett a koronavírus új variánsa, az Eris, csak senki nem tudja, milyen arányban. Az új variánst július végén azonosították Angliában, de Ázsiában a megbetegedések 20 százalékát már ez a változat okozta.

az EG.5, más néven Eris lehet a felelős a mostani esetek nagy részéért, de a már jó ideje létező alváltozatok, például az XBB.1.16 is állhatnak a fellendülés mögött.

Emellett Dr. Kristin Englund, a Cleveland Clinic fertőző betegségekkel foglalkozó szakembere szerint a CDC egy másik, FL.1.5.1 nevű törzs is okozhatja az esetek számának növekedését északkeleten. Ami a kórházi kezelések számát illeti, azok is növekednek, de összességében továbbra is még mindig alacsonyak a járvány korábbi időszakaihoz képest. Hozzátette,

ugyan nem kell pánikba esni, de most van itt az ideje, hogy megelőzzük az újabb variáns széleskörű elterjedését.

Ezekről tudnod kell!

Íme a legfontosabbak, amit az EG.5 tüneteiről tudni kell, valamint néhány alapvető tudnivaló az alváltozattal kapcsolatban, hogy mindenki megvédhesse magát:

Az EG.5 tünetei nagyrészt ugyanazok, mint a korábbi változatoké, ezek közé tartozik a fáradtság, a láz, a száraz köhögés, az orrfolyás, a tüsszögés, a torokfájás - ám ezek egyénenként változhatnak. A legtöbb esetben gyenge tünetekre számíthatunk, csak néhány esetben fajultak eddig légzési nehézséggé. Ez valószínűleg azért van, mert a lakosságban olyan nagy az immunitás, hogy a fertőzések kevésbé tűnnek súlyosnak.

Az EG.5 összetétele némileg eltér a korábbi alváltozatokétól, mutálódott a tüskefehérjében, ez az a fehérje, amelyet a vakcina megcéloz. Ezáltal az EG.5 valamivel hatékonyabban képes megfertőzni az embereket és kikerülni az immunitást.

Ez lehet az oka annak, hogy jelenleg fertőzőképesebb, mint más változatok

- jegyezte meg Englund. Az EG.5 várhatóan továbbra is reagál a vírusellenes gyógyszerekre, és az otthoni COVID-tesztekkel kimutatható.

A variánsban semmi sincs, ami bármilyen módon lopakodó lenne: minden tesztnek, minden vírusellenes gyógyszernek jól kell működnie ellene

– mondta el a lapnak Pekosz.

Idősek és betegek

A COVID-19 világjárvány aránytalanul nagy mértékben érintette a magas kockázatú csoportokat, köztük a 65 év felettieket és azokat, akiknek a megfeltőződés szempontjából magas kockázatú alapbetegségtől szenvednek.

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az esetek száma egy ideje alacsony, de ez nem jelenti azt, hogy az embereknek, különösen a magas kockázatú csoportokban ne kellene ébernek lenniük

- mondta Pekosz. Ezen a ponton már tudjuk, mi szükséges a COVID-19 fertőzés megelőzéséhez: mindenekelőtt oltassuk be magunkat és erősítsük fel a védőoltást - javasolta a szakember, majd felhívja a figyelmet, hogy

ősszel egy új emlékeztető oltás is megjelenik.

Bár a konkrétumokat még nem jelentették be, Pekosz szerint a vakcina az XBB víruscsaládon alapul majd, amelynek az EG.5 is része.

"Ez a vakcina nagyon különbözik az eddigi COVID-19 vakcináktól, ezért úgy gondolom, hogy sokaknak érdemes lenne ősszel beadatni" - mondta. Véleménye szerint hatékony immunitáslöketet adhat a jelenleg keringő vírusokkal szemben."A pontos részleteket, hogy kinek ajánlott a vakcina és mikor lesz elérhető, a CDC-nek őszig kell bejelentenie.

Óvintézkedések

"Ugyanazokat az óvintézkedéseket kell betartani, amelyeket a COVID és más vírusok, például az RSV, a megfázás, az influenza megelőzése érdekében is megteszünk" - mondta Englund. Ez azt jelenti, hogy kezet kell mosni, kerülni kell a zsúfolt beltéri helyiségeket, maszkot kell viselni, és otthon kell maradni, ha rosszul érezzük magunkat - mondta.

"Ha a COVID tesztje pozitív, hívja fel orvosát, hogy megbeszéljék a kezelési lehetőségeket" - mondta Englund. "Most már vannak olyan gyógyszereink, amelyek a világjárvány kezdetén nem álltak rendelkezésre".

Akár enyhe tünetekkel, akár súlyosabb fertőzéssel küzdünk, fontos, hogy minél hamarabb beszéljünk orvosunkkal, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindent megteszünk a gyógyulás érdekében - és hogy megvédjük a környezetünket.