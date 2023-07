Nem csitul az ügyeletirendszer-háború: a bíróság most az orvosoknak adott igazat, mi lesz így a betegekkel?

Pert nyertek a szabolcsi háziorvosok, akiket 5 milliós bírsággal és engedélybevonással fenyegettek meg, ha nem vesznek részt az új ügyeleti rendszerben – közölte a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

Határozatot kaptak márciusban azok a háziorvosok, akik nem írták alá az új ügyeleti szerződést. A levélben arra kötelezték őket, hogy havonta kétszer ügyeljenek. Azt is írták, ha ezt nem teszik, akár 5 millió forintos bírságot kaphatnak és felkerülnek egy közigazgatási szankciós listára is – számolt be erről az RTL Híradója.

A belengetett retorzió kapcsán a szabolcsi háziorvosok perre mentek, és a Debreceni Törvényszék nekik adott igazat és megsemmisítette az ügyeletre kötelező határozatokat. A riport szerint kimondták azt is, hogy a szerződések részleteit „az Országos Mentőszolgálatnak és a háziorvosoknak közösen kell meghatározniuk”. Mango Gabriella a MOK Háziorvosi Csoportjának vezetője úgy fogalmazott a Híradónak, szerinte ezzel a szakma lehetőséget kapott arra, hogy kiderüljön, más a sürgősségi életmentő szakmunka és más a háziorvosi szakmunka.

Kiderült az is, hogy Győr-Moson-Sopron megyében is bírósághoz fordultak a háziorvosok, de ott még nem született ítélet. Szijjártó László a MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének elnöke szerint az aggodalmaik megalapozottak voltak és nap mint nap tapasztalják, hogy „nagyon komoly gondok vannak az ellátásban”.