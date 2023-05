Újfajta betegség teheti pokollá bárki nyaralását 2023-ban: ezek a tünetei, így előzheted meg a bajt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Láz, orrfolyás, letargia - ezek a leggyakoribb tünetei a nyári influenzaként is emlegetett betegségnek, aminek ugyan a hasonló tüneteken kívül semmi köze az eredeti influenzához, de pokollá teheti a nyaralást is. Ráadásul, mivel a két betegség teljesen különböző, azok sem érezhetik magukat biztonságban, akik be vannak oltva influenza ellen.

Itt a jó idő, lassan megkezdődik a nyári szezon is, ám a betegségek ilyenkor is velünk maradnak: vélhetően a legtöbben már átélték a nyári influenzának nevezett tünetsort, aminek ugyan semmi köze az igazi influenzához, de ettől még pokollá teheti a nyaralást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Német Autóklub összeállítása szerint a fertőzés gyakran tünetmentes marad, de amikor azonban a betegség úrrá lesz rajtunk, az alábbi tüneteket okozhatja: fáradtság, kedvetlenség, enyhe láz és hidegrázás. Gyakoriak az egyéb, tipikus megfázás jelei, mint például az orrfolyás, valamint a száj, és a torok gyulladása, fájdalma. Néha bélrendszeri tünetek is jelentkeznek, például hányinger, hányás és hasmenés. A németek kiemelik, hogy bármilyen tünettel tanácsos inkább orvoshoz fordulni. Sőt, attól függően, hogy milyen kórokozó fertőzött meg minket, előfordulhat még: Fényes hólyagok a gyulladt torokban (herpangina), amelyek kifakadnak és kisebb sérüléseket okoznak a nyálkahártyán. Ezek általában néhány napon belül meggyógyulnak.

Gyulladt szájnyálkahártya, esetenként vöröses peremű hólyagok a lábon és a kézen egyszerre

Mellkasi, felső és alsó hasi fájdalom vagy izomfájdalom.

Ritkán más szervek gyulladása, mint például agyhártya, hasnyálmirigy, herék, kötőhártya

Ha a központi idegrendszer érintett, olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a szédülés

A terhesség alatt a magzatoknál vagy röviddel a születés után csecsemőknél súlyos szövődmények alakulhatnak ki, mint például a szívizomgyulladás és szívburokgyulladás Milyen betegség a nyári influenza? A normál influenza egy vírusos betegség, és főleg a hideg hónapokban fordul elő. Ezzel szemben a nyári influenza csak egy influenzaszerű fertőzés vagy megfázás. Ezt az úgynevezett coxsackie-vírusok vagy echovírusok okozzák, amelyek számos változatban fordulnak elő környezetünkben. A kórokozók fajtól, típustól függően először az orr, a száj, a torok vagy a belek nyálkahártyájának sejtjeiben szaporodnak fel, onnan kerülhetnek a vérbe vagy a nyirokba, és így gyakorlatilag a test minden pontjára eljutnak. Emiatt szinte bárhol gyulladást okozhatnak, ami megmagyarázza a lehetséges tünetek sokaságát. Mind a coxsackie-, mind az echovírusok elsősorban a széklettel terjednek. A fertőzés akkor fordul elő, ha például mosatlan kéz élelmiszerrel, vagy arccal érintkezik. A fertőzés olyan felületek megérintésével is lehetséges, mint például a kilincsek vagy a korlátok, ugyanis a kórokozók egy ideig fertőzőképesek maradhatnak a környezetben. A fertőzésveszély ezért különösen magas az alacsony higiéniai előírásokkal rendelkező országokban. A cseppfertőzés a belélegzett levegőben lévő kórokozókat tartalmazó részecskék útján is lehetséges, például tüsszögés vagy köhögés után. A fertőzöttek már néhány nappal a betegség kezdete előtt kiüríthetik a vírusokat és megfertőzhetnek másokat. A kórokozók a tünetek enyhülése után akár néhány hétig is megtalálhatók a székletben, és fertőzőek lehetnek. A stressz növeli a fertőzés kockázatát Az egyik ok, amiért a nyári influenza gyakran előfordul nyaraláskor, valószínűleg a stressz és az immunrendszer kölcsönhatása. Ugyanis, amikor stresszes az ember, a szervezet több stresszhormon adrenalint és kortizolt termel. Míg az adrenalin csak rövid ideig fejti ki hatását és támogatja az immunrendszert, addig a szervezet védekezőképességének kortizol általi elnyomása hosszabb időn keresztül fejti ki a hatását. Egyes tudósok azt gyanítják, hogy a betegségekre való hajlam összefügg ezeknek vagy más hormonoknak a kölcsönhatásával. Összességében elmondható, hogy a vakációs betegségnek is nevezett fertőzések okát még nem sikerült teljesen tisztázni. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az biztos azonban, hogy a kinti hőség és a légkondicionált beltéri helyiségek közötti hirtelen és olykor igen erős hőmérséklet-különbségek is elősegíthetik a megfázást és a fertőzéseket. Meddig kell tőle szenvedni? A nyári influenza általában néhány napon belül magától elmúlik olyan embereknél, akik nem szenvednek más betegségtől. Az esetleges súlyos szövődmények, például a szívizom- vagy az agyhártyagyulladás orvosi kezelést igényelnek. Különösen az immunhiányos embereknél nagyobb a kockázata ezeknek a hosszú távú társbetegségeknek. Még a kisgyermekek és különösen az újszülöttek is gyakrabban, sőt néha súlyosan is megbetegszenek a coxsackie- és echovírus fertőzésekben. Ha a betegség tünetei három napon belül nem enyhülnek jelentősen, esetleg súlyosbodnak, azonnal orvoshoz kell fordulni!

Így előzd meg nyaralás alatt A legjobb megelőzés az, ha nyaralás alatt gyakran kezetmosunk, különösen mielőtt élelmiszerhez érünk, vagy az arcunkhoz. A legjobb, ha csomagolt vagy jól megfőzött ételt fogyasztunk, vagy palackozott vagy klóros vizet forralunk. Érdemes arra is figyelni, hogy körülmények között a jégkockban is megmaradhatnak a kórokozók, úgyhogy lehet jobban járunk, ha étteremben például nem kérünk az italunkba. Ha tüneteket tapasztalunk magunkon vagy az útitársunkon, akkor különösen ügyeljünk a higiéniára, hiszen a kórokozók széklettel és a levegőben is képesek terjedni. A betegség után általában tartós immunitás alakul ki az adott kórokozó ellen. Mivel azonban sokféle típus létezik, nem beszélhetünk általános nyári influenza elleni immunitásról. Emiatt nincs védőoltás sem a megfázás ezen formája ellen. Mivel a normál influenza egy másik kórokozó, az influenza elleni védőoltás nem hatékony a nyári influenza ellen! Ugyanezért nincs hatékony gyógyszer sem a megbetegedések ellen, általában tüneti kezelést kell alkalmazni a láz, köhögés, hasmenés ellen. Az orvosok általában valamilyen széles spektrumú antibiotikummal igyekeznek kikúrálni a betegséget.

