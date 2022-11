Rengeteg magyar próbál az egészségén spórolni: már erre sem költenek szívesen

A válság és infláció az étrendkiegészítők és vitaminok piacát is elérte, az emberek sokkal jobban meggondolják, hogy mire költenek, a megelőzésen próbálnak spórolni. A visszaesés okait és következményeit összegezte Jánvári András e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója.

Nem foglalkozunk az egészségmegőrzéssel, ezen próbálunk spórolni. A vitaminokkal kapcsolatos internetes keresési eredmények alapján folyamatosan vizsgáljuk a tendenciákat, hogy mire számíthat a piac. Októberben még bíztunk benne, hogy mégsem lesz akkora visszaesés, mint amire ezekből az adatokból lehetett következtetni, azonban a novemberi adatok alapján már látni lehet, hogy az emberek a jelenlegi gazdasági helyzetben a megelőzést költségként értékelik, nem pedig befektetésnek az egészségbe, – mutatott rá Jánvári András.

Mint mondta, a tavalyi négy hetes időszakot összehasonlítva az ideivel világosan látható, hogy egy évvel ezelőtt nagyságrendekkel többet kerestünk olyan kulcsszavakra, mint C-vitamin, D-vitamin, cink, szelén és immunerősítő. A C-vitamin 40%-os, a D-vitamin 50%-os, a cink szintén 50%-os, a szelén 30%-os, az immunerősítő pedig 30%-os visszaesést produkált.

Elmaradnak a vásárlási trendek eredményei a korábbiaktól

Az adatok annál inkább aggasztónak tűnnek, mert idén szeptemberben annyiszor kerestek a felhasználók ebben a témában, mint idén novemberben. Ez azért meglepő, mert a Covidot megelőző években az volt a jellemző, hogy szeptemberben elindult az emelkedés, október-novemberben csúcsosodott, majd a január-februári időszakban ismételten elérte ezt a pontot.

Egyedül november végétől december végéig volt enyhülés, amikor az emberek a karácsonyi időszakkal foglalkoztak. Idén azonban azonosak a szeptemberi, októberi és novemberi adatok, összesítve csupán 1-2%-os eltérés van közöttük, ami korábban nem volt jellemző

– mondta el a Multi-vitamin.hu ügyvezetője. A Covid megjelenésével és elterjedésével párhuzamosan a cégek elkezdtek vitamint vásárolni, amit a dolgozóik részére szereztek be, ezzel is támogatva az egészségmegőrzésüket. Ez a betegségmegelőzésen túl egy fontos üzenet is a kollégák felé arról, hogy gondoskodnak róluk.

Úgy tűnik, hogy idén ősszel ez a trend is elkezdett visszaesni, mindenütt elkezdték visszafogni az elhagyható költségeket, és sok cégvezető ítélete szerint ez a juttatás ebbe a kategóriába esik

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ez azért nem egy jó tendencia, mivel minden munkahelyen maga a betegség a legdrágább

– tette hozzá Jánvári András. A szakemberek is rég hangsúlyozzák, hogy idén még nagyobb influenzajárvánnyal kell majd szembe nézni, mivel az elmúlt két évben ezek elmaradtak a Covid miatti korlátozások és lezárások miatt.

Idén már visszatértek az emberek a korábbi szokásaikhoz, kevésbé figyelünk oda a távolságtartásra, nem hordunk maszkot, így sokkal kevésbé tudunk védekezni a vírusokkal szemben. Az influenzajárványok január-februárban szoktak igazán tombolni, mikorra a szervezet D-vitamin szintje teljesen kiürül, így különösen fontos pótolni a D-vitamint, de a C-vitamin pótlására is buzdítanánk mindenkit. A vitaminok ajándékozása azért is megfontolandó, mert a jelenlegi időszakban ez a költség az alkalmazottak pénztárcájában hátrébb szorul, így viszont a cégvezetők garantáltan egészséget ajándékozhatnak kollégáiknak

– hangsúlyozta a szakértő.