Ezek a vakbélgyulladás tünetei: mutatjuk, hol fáj a vakbél, mi a teendő, ha erre gyanakszol!

A vakbélgyulladás jellemzően a fiatalkorúak veszélyes alhasi megbetegedése, ami bizonyos esetekben akár életveszélyessé is válhat – éppen ezért fontos, hogy mindenki tudja, mik a vakbélgyulladás jelei, a vakbélgyulladás melyik oldalon fáj és mi a teendő, ha úgy gondoljuk, önmagunkon vagy gyermekünkön a vakbélgyulladás tünetei jelentkeztek!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót ismertetünk a vakbélgyulladás kapcsán: eláruljuk, milyen szerv a vakbél, a vakbél hol van és a vakbél hol fáj, ha ilyen hasi katasztrófa következik be. Amellett, hogy leírjuk, hol fáj ha vakbélgyulladás következik be, azt is mutatjuk, mik lehetnek a vakbélgyulladás okai, mitől alakul ki vakbélgyulladás gyerekeknél, felnőtteknél egyaránt! Vigyázat, becsapósok lehetnek a vakbélgyulladás tünetei!

Milyen betegség a vakbélgyulladás?

A vakbélgyulladás egy kifejezetten gyakori heveny alhasi megbetegedés, amin a lakosság 10%-a esik át, jellemzően a 10-30 éves kor közöttiek, azonban előfordulhat kisebb gyerekeknél és a későbbi felnőttkorban is. A „vakbélgyulladás” elnevezés a köznyelvben valójában tévesen terjedt el, hiszen a gyakorlatban nem maga a vakbél, hanem annak egy kis része, a „féregnyúlvány” nevű bélszakasz gyulladásos megbetegedése következik be.

A vakbélgyulladás a súlyos, azonnali beavatkozást igénylő betegségek közé tartozik, bevett eljárás ilyenkor a vakbélműtét, vagyis a beteg féregnyúlvány sebészeti úton való eltávolítása, még mielőtt a szerv perforálhatna. A vakbélgyulladás – habár az esetek jelentős részében erős alhasi fájdalom kíséri – azonban nem mindig egyértelmű sem a beteg, sem az orvosok számára, hiszen mint megannyi más betegségnél, páciensenként eltérő tünetegyüttesek állhatnak fenn. Elsősorban nézzük, hol a vakbél, és a vakbélgyulladás hol fáj!

Hol fáj a vakbél?

Az egyik leggyakoribb kérdés, hogy hol van a vakbél, hiszen a vakbélgyulladás jelei közt a legkönnyebben felismerhető tünetek egyike az erős alhasi fájdalom, ami kifejezetten az egyik oldalra jellemző. Nos, a vakbél a vastagbél kezdeti szakaszánál található, ahol az alhas jobb oldalán a vékonybél csatlakozik a vastagbélhez – azonban az átmenet nem észrevétlen, a vastagbél nem a vékonybélbe csatlakozva ér véget, hanem mintegy rövid zsákutca formájában szűnik meg, végén a féregnyúlvánnyal.

A vakbélgyulladás melyik oldalon fáj?

A vakbélgyulladás jelei tehát az alhas JOBB OLDALÁN jelentkeznek, azonban a fájdalom sokszor csak a betegség előrehaladtával lokalizálódik. A vakbélgyulladás korai stádiumban mutatkozhat gyomortájéki, köldöktájéki fájdalom formájában is.

A vakbélgyulladás okai: mitől alakul ki a vakbélgyulladás?

Jogos kérdés, hogy a vakbélgyulladás mitől alakul ki, hiszen egyik napról a másikra bekövetkezhet, teljesen egészséges embereknél és gyerekeknél is. Valójában a vakbélgyulladás okai közé számos esemény sorolható: leggyakrabban a vakbél elzáródása miatt jön létre, melyet bélsárkő okoz (erre utalhat a túlzottan kemény széklet), de a vakbélgyulladás létrejöhet lenyelt idegentest, daganat és gyermekkorban más fertőzések szövődményeként is (a felsőlégúti vagy a hasmenéses betegségek a nyirokkeringés útján jutnak el a féregnyúlványba), bizonyos esetekben pedig még a kutatók sem tudják, hogy a vakbélgyulladás mitől alakul ki.

A vakbélgyulladás folyamata

A vakbélgyulladás oka mindig a féregnyúlvány elzáródására vezethető vissza (ennek gyakorlatilag bármilyen oka lehet, ám a legtöbbször bélsárkő miatt van), minek köszönhetően pangás alakul ki a bélszakaszban. A pangás következményeképp először a féregnyúlvány nyálkahártyája, majd a teljes fala gyullad be, mindez kezelés nélkül begennyesedik, a bélfal pedig elhal. Súlyos esetben, ha a vakbélgyulladás kivizsgálása nem történik meg időben, vagy ha nem elég jellegzetesek a vakbélgyulladás tünetei, felléphet a bélfal perforációja (átfúródása), ami életveszélyes lehet.

Megtévesztőek lehetnek a vakbélgyulladás jelei

Bizonyos esetekben a vakbélgyulladás diagnosztizálása még az orvosoknak is komoly szakmai kihívás, kifejezetten kisebb gyerekeknél, akiknél a tünetek gyakorlatilag bármilyen hasi megbetegedést jelenthetnek és nem mindig tudják elmondani, hogy a hasi fájdalom melyik területre lokalizálódik. A vakbélgyulladás okozta fájdalom rendszerint bizonytalan, gyomor- és köldöktájéki fájdalommal kezdődik, ami folyamatosan erősödik, görcsökkel járhat együtt, végül a jobb alhas területére korlátozódik, nyomásra is érzékeny lehet.

Mik a vakbélgyulladás tünetei?

A vakbélgyulladás tünetei közé a fokozatosan a jobb alhas tájékára lokalizálódó, erős, görcsös fájdalom mellett utalhat még:

az étvágytalanság és a rossz közérzet;

a hányinger és a hányás;

puffadás és székletképzési rendellenességek, akár hasmenés, akár székrekedés formájában;

hőemelkedés, láz, súlyos esetben hidegrázás;

szintén súlyos esetben alhasi keménység, ami viszont már perforációra utalhat.

Megelőzhető a vakbélgyulladás?

A vakbélgyulladás egy nem megelőzhető alhasi megbetegedés, nem lehet kivédeni sem egészséges táplálkozással, sem testmozgással, sem más életmódbeli változtatással. Bizonyos rossz szokások elhagyása csökkentheti a bélsárkő kialakulásának esélyét, ami a későbbiekben vakbélgyulladáshoz vezethet – tipikus példa erre lányoknál a hosszú hajvég rágása, ugyanis a hajszálak „túlélik” a gyomor savas közegét is, és lenyelve nem csak vakbélgyulladást, hanem más súlyos problémákat is okozhatnak az emésztőrendszerben.

A vakbélgyulladás kivizsgálása, kezelése

Habár a vakbélgyulladás kivédésére nem léteznek biztos tippek, maga a perforáció már megelőzhető, ha lehetőségünkhöz mérten minél hamarabb orvoshoz fordulunk. Vakbélgyulladás gyanúja esetén fontos, hogy részletesen számoljunk be a tünetekről a kezelőorvosnak, aki ultrahangos hasi vizsgálatot és laborvizsgálatot kérhet, melyet a vakbélműtét követ (a műtét mindenképpen indokolt, ha a féregnyúlvány gyulladása nem kizárható), hiszen, ha perforáció történik, a gyulladás átterjedhet a hashártyára is.