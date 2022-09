Ezek a szakértő legfontosabb tanácsai: íme 8 tipp, hogy ősszel és télen is egészséges maradj

Míg nyári időben a szabadban, friss levegőn, aktívan töltött idő és a friss gyümölcsöknek és zöldségeknek köszönhetően a vitamindús táplálkozás is könnyebben megvalósítható, az őszi-téli időszakban erre fokozottan és tudatosan figyelnünk kell. Hogy hogyan? Rudnay-Peters Krisztina személyi edző, táplálkozási tanácsadó 8 tippet osztott meg az olvasókkal.

„A hűvösebb idő beköszöntével nehezebben mozdulunk ki az otthonunkból, azonban néhány lényeges pont betartásával nagyon sokat tehetünk egészségünk, egyúttal jó közérzetünk megőrzéséért. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani most a tanácsaimmal, illetve hosszú távon az applikációmmal, amely szeptember végétől lesz elérhető mind androidos, mind iOS alapú készülékekre az online áruházakban” – avatott be Rudnay-Peters Krisztina.

1. Legfontosabb az immunerősítés

A vitaminok és ásványi anyagok szerepe a hideg idő beköszöntével egyre fontosabbá válik. A legegyszerűbb módja, hogy minden szükséges elemet a szervezetünkbe juttassunk, ha naponta végig esszük a szivárvány minden, de legalábbis minél több színét.

A fehér zöldségek és gyümölcsök immunerősítés, szíverősítés, gyomor-és bélrendszer védelme, valamint alacsony koleszterinszint területén kiemelkedő jelentőségűek. A sárga színűek az alacsony koleszterinszint és a szíverősítés mellett az egészséges ízületekért, a szemünk védelméért és a rákmegelőzésért is felelnek. A pirosak a szíverősítésre, sejtfiatalításra, az egészséges vérnyomás megőrzésére, a bőrvédelemre és a rákmegelőzésre vannak jótékony hatással. A lilák az egészséges vérnyomáson, a szíverősítésen és a sejtfiatalításon túl a memóriajavításban, illetve a húgyúti rendszer védelmében is segítségünkre vannak. A zöld színűek a rákmegelőzésről, az immunerősítésről, a gyomor és a szemek védelméről, továbbá az egészséges csontokról is gondoskodnak.

2. Nélkülözhetetlen vitaminok és nyomelemek

Amint egyre kevesebb lesz a napsütés, azzal arányosan válik egyre lényegesebbé a D-vitamint pótlása. Ezzel együtt a C-vitamin egész évben hasznos és szükséges az egészségünk megőrzéséhez, amit még kiegészíthetünk cinkkel, szelénnel és jó minőségű probiotikummal is.

3. A komfort ételekről sem kell lemondani!

Az egészséges táplálkozás nem azt jelenti, hogy mindenről, amit szeretünk, le kell mondani. Kis utánajárással és találékonysággal szinte az összes kedvelt csemegének meg lehet találni a jótékonyabb megfelelőjét, amit jóérzéssel, lelkiismeret-furdalás nélkül fogyaszthatunk. De akkor is csak mértékkel!

A hangsúly a minőségen van. Ha csokira vágyunk, lehetőség szerint válasszunk magas kakaótartalmú, cukormentes, bio változatot. Ha jégkrémet vagy fagyit ennénk, készítsük el magunknak gyümölcs és növényi tej turmixolásával, majd fagyasztásával.

Még a legádázabb ellenségünknek tartott chipsnek is van alternatívája, amit bártan fogyaszthatunk, ehhez csupán vékony szeletekre kell vágnunk céklát, répát, zellergumót, retket, sütőtököt vagy padlizsánt. Ha sütőben, olaj nélkül kisütjük, máris kész a ropogatni faló finomság.

4. Főzzünk magunknak

Ha az időjárás miatt többet vagyunk otthon, akkor is érdemes a szabadidőt aktívan eltölteni, például azzal, hogy főzünk magunknak, vagy ha arra van szükség, hát tanuljunk meg főzni.

Az új kihívás, a kreatív időtöltés kellemes kikapcsolódást jelent és eszünkbe sem jut, hogy begubózzunk a tévé elé órákra egy hatalmas tál popcornnal.

5. Ne hagyjuk abba a mozgást!

Azt gondoljuk, hogy amint egy kicsit is hűvösebbre fordul az idő, az okot szolgáltat arra, hogy kevesebbet menjünk ki a szabad levegőre. Pedig mindennek a kulcsa a helyes, réteges öltözködés. Ha ezt megvalósítjuk, bátran elindulhatunk egy kis kocogásra, futása, de egy kiadós túrázásra is. Ha pedig még hó is esett, adják magukat a téli sportok, a síelés, a szánkózás, de egy hangulatos hógolyócsata is alaposan átmozgatja a testünket.

Aki pedig az edzőteremi vagy az otthoni edzést választja, ez a legalkalmasabb idő az izomépítésre, hogy amikor jövőre lekerül rólunk a kabát, már a legjobb formánkat mutassuk, nem beszélve a fürdőruhás időszakról.

6. Csökkentsük otthonunkban a környezeti mérgeket!

Próbáljuk meg száműzni vagy legalább csökkenteni a vegyszerek és a különböző környezeti mérgek alkalmazását. Kezdve onnan, hogy lehetőleg szűrt vizet fogyasszunk és figyeljünk oda arra is, hogy milyen összetételű termékeket kenünk a testünkre, illetve mivel mossuk a ruháinkat. Ha tehetjük, válasszunk mindenmentes, természetes alapanyagokból készült termékeket. Ezzel hozzájárulhatunk hormonháztartásunk egészségéhez és immunrendszerünk megfelelő működéséhez.

7. Stresszkezelés és alvás

Már a helyes táplálkozással és a mozgással is sokat teszünk egészségünkért, de ahhoz, hogy az eredmény még teljesebb legyen, elengedhetetlen, hogy megtanuljuk úgy kezelni a stresszel járó helyzeteket, hogy azok a legkisebb mértékben legyenek ránk hatással. Ehhez különböző relaxációs technikák is a segítségünkre lehetnek, de fontos, hogy megtaláljuk azt a módszert, ami leginkább hozzánk és az egyéniségünkhöz passzol.

Emellett a megfelelő alvásmennyiség – 7-8 óra – is elősegíti jóllétünket, hiszen az alvás fontos a testnek, az agynak, az immunrendszernek, a sejteknek és nem utolsó sorban a léleknek is. A szakemberek a kevés alvást egyre inkább az elhízás új rizikófaktoraként emlegetik.

8. Kéznél a segítség

Célunk elérésében támaszt nyújthatnak a szakemberek, akik a rendelkezésükre álló tudással és tapasztalatokkal segíthetnek megtalálni a számunkra leginkább megfelelő mozgásformát vagy éppen étrendet. Ezt a célt szolgálja a hamarosan megjelenő applikáció is, amellyel személyiedzőnk és életmódtanácsadónk a nap 24 órájában velünk lehet, a „zsebünkben”, így akármikor fordulhatunk hozzá iránymutatásért akár az edzésünkre, akár a táplálkozásunkra vonatkozóan. Az applikáció mind android, mind iOS alapú készülékekre elérhető lesz a Google Play, valamint az App Store áruházakban.