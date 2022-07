Legalább fejben ne menj tönkre: 7 trükk, amivel túlléphetsz a válság-stresszen

Az elmúlt hónapokban mindenki a saját bőrén tapasztalta az elmúlt évtized legnagyobb inflációját, ami nem csak a pénztárcánkra, de a közérzetünkre is rossz hatással van. Ez pedig nem véletlen: mindenkit aggaszt, hogy koránt sem látjuk az elképesztő drágulásnak a végét, sokaknak pedig koránt sem elég a fizetése ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani ezzel. Annak jártunk utána, hogy ezt a válságot hogyan is próbálhatjuk meg kezelni, hogy ne érezzük azt folyamatosan, hogy összedől körülöttünk az eddig felépített életünk.

Mindenki tudja, hogy a mostani infláció az elmúlt évtized legmagasabbja. Minden egyre drágább: az élelmiszer, a rezsi és akár egy új elektronikai termék is sokszorosába kerülhet, mint eddig. Emellett pedig nem csak a hétről hétre növekvő infláció a nyomasztó: egyes szakértők már most egy esetleges recesszióra figyelmeztetnek. Ez pedig egy újabb nyomást gyakorol ránk a bizonytalanságban. Ráadásul – nem mellékesen – a járványhelyzet sem szűnt meg az elmúlt hónapok során. Ezek a dolgok pedig finoman fogalmazva is stresszesek. Így, ha aggódunk a világ alakulása, és annak az életünkre gyakorolt hatása miatt, az egyáltalán nem egyedi.

A kérdést többek között az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association) is vizsgálta a közelmúltban, amiből kiderült, hogy a válaszadók 87 százaléka az inflációt jelentős stresszforrásként éli meg. És hogyan is ne lenne az? A pénzünk elértéktelenedése, vagy akár a fizetésünk csökkenése – legyen szó itt a forint gyengüléséről, elbocsátásokról, bérleti díjak emeléséről, vagy akár az alapvető szükségleteink folyamatos drágulásáról – mindenki számára nyomasztóak. Ez pedig nem véletlen, hiszen a pénz önmagában egy biztonságérzetet ad. Így érthető, hogy ha a munkánk elvesztéséről, vagy a kiadásaink folyamatos növekedéséről van szó félelem ébred bennünk. Ez pedig szinte mindenkit érint jelenleg, így a huffpost.com segítségével összeszedtük mit tudunk tenni, hogy ha elharapódzik rajtunk a félelem az infláció vagy az esetleges recesszió miatt.

Meg kell fogalmaznunk mi okozza a bajunk

A stresszt a legjobban úgy lehet kezelni, ha tudunk szünetet tartani és képesek vagyunk felismerni, majd elismerni az inflációval kapcsolatos félelmeinket és szorongásunkat

– mondta el Michele Tugade, a Vassar Egyetem pszichológia professzora. Kulcsfontosságú az, hogy megértsük honnan is származnak ezek az érzések azáltal, hogy fel merjünk tenni kérdéseket önmagunknak. Figyeljük meg, hogy pontosan honnan is erednek a stressz okozta fizikai tünetek a testünkben: a mellkasunkban érezzük, a gyomrunkban vagy a torkunkban?

Gondoljuk végig, hogy mi is váltotta ki a szorongásunkat pontosan. Az elbocsátástól való félelem? Az, hogy nem tudjuk már megvenni ugyanazt a sonkát, mint pár hónapja? A rezsi árak hirtelen emelkedése?

A szorongásban való létezéssel a testünk kimerül, elhasználódik. Ráadásul hatással lehet a fizikai és a mentális egészségünkre is

– figyelmeztetett Tugade, aki szerint az, hogy megvizsgáljuk maginkat ilyen téren a tudatosság egyik formája. Segíthet minket abban, hogy ne gondoljuk túl a dolgokat, ne görcsöljünk rá mindenre. Ha pedig sikerül megértenünk a bennünk lezajló folyamatokat, akkor a problémamegoldáshoz is közelebb kerülünk.

Tudjuk „kikapcsolni” az agyunkat

Legyen szó a kedvenc filmünk megnézéséről, mosogatásról, vagy arról, hogy elmegyünk futni a lényeg az, hogy ne gondolkozzunk egy kicsit, csak monoton munkát végezzünk. Ezek ugyanis elterelik a figyelmünket a stresszforrásról.

Ezek a tevékenységek persze mindenkinek mást jelentenek: van, aki valóságshowt szeret nézni, más kitakarítja a lakást. A lényeg az, hogy tudjuk mi az a tevékenység, ami segít nekünk megnyugodni. Így ha legközelebb eluralkodik rajtunk a szorongás, akkor egy lépést lépjünk inkább hátra, és tegyünk valamit, ami eltereli a figyelmünket.

Figyeljünk oda az apró örömökre

A stressz és a szorongás közepette az egyik hasznos stratégia az, hogy odafigyelünk azokra az apróságokra, amelyek végül nagy segítséget jelentenek. Én ezeket hívom az „öröm-mikropillanatainak”

– magyarázta Tugade. Ezek a pillanatok pedig bármik lehetnek: egy naplemente, a közeli patak partján egy séta, vagy egyszerűen csak egy jó könyv olvasása. De bármilyen pozitív érzelem megragadása segíthet nekünk ebben.

A hála például olyan módon tudja csillapítani a stressz érzését, amely fontos lehet a gyógyulás útján

– tette hozzá a szakember.

Ne maradjunk egyedül

Ahelyett, hogy visszavonulunk, elszigetelődünk mindenkitől – ami csak a magány és a depresszió érzését növeli bennünk – keressük meg a módját annak, hogy emberekkel vegyük körbe magunkat

– tanácsolja a szakember. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig mellettünk kell, hogy legyen valaki, sőt személyes kapcsolatnak se kell lennie. De mindenképpen tartsuk a kapcsolatot valamilyen úton-módon – ha telefonon, vagy online is – a szeretteinkkel.

Hiszen a másokkal való beszélgetés többet jelent, mint gondolnánk. Ugyanis céltudatosságot hoz létre és közösséget épít, ami pedig segít kiegyensúlyozni a stresszt kiváltó tényezőket: akár anyagilag, akár egyéb módon.

Írjunk naplót

Bármennyire is a kamaszéveinket és a lányregényeket idézi a technika, de a naplóírás nagyon nagy segítség tud lenni, főleg egy feszült helyzetben. Azzal ugyanis, hogy letisztázzuk a gondolatainkat jobban össze tudjuk szedni, meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi is a stressz forrása. Ez pedig az első lépés a megoldás felé.

Ez egy hatásos módja annak, hogy elszakadjunk az érzéseinktől egy időre – állítja a pszichológus. Éppen ezért, hogy ha szorongsz szánj rá egy kis időt a naplóvezetésre. Könnyű ugyanis a homokba dugni a fejünket és megpróbálni nem foglalkozni a probléma forrásával, de a naplóírás segít ezt leküzdeni és szembenézni a stressz okával.

Légy türelmes és kedves magaddal

Nem szabad lebecsülnünk, kicsinyítenünk az érzelmeinket. A jelenlegi helyzet mindenki számára stresszes, így ne csak másokkal érezzünk együtt, de magunknak is engedjük meg, hogy rosszul érezzük magunkat. Legyünk engedékenyebbek önmagunkkal. Azt pedig a kutatások is igazolják Tugade szerint, hogy a saját magunkkal való együttérzés az egyik kulcsa a stresszel szembeni ellenállóképesség kialakításának.

Felismerjük általa, hogy a tőlünk telhető legjobbat tesszük. Azzal, hogy elismerjük a sebezhetőségünket beindulnak a testünkben az önnyugtató és a relaxációs folyamatok – magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy egy támogató érintés – az, hogy a szívünkre vagy az arcunkra tesszük a kezünk – egy remek módja annak, hogy együttérzést mutassunk magunk iránt. Az érintésre ugyanis oxitocint termel a szervezetünk, ami akitválja az idegrendszerünk azon részét, amely a nyugalmat segíti elő.

Arra koncentráljunk, amit tudunk irányítani

Amikor szorongás lesz úrrá rajtam a jövőt illetően megpróbálok a jelenre koncentrálni. Azokra a dolgokra, amik az irányításom alatt állnak

– mondta Aimee Martinez, klinikai szakpszichológus.

A pénzkezelés szempontjából ez jelentheti azt, hogy átutalunk egy bizonyos összeget automatikusan egy megtakarítási számlára, vagy azt, hogy a felesleges kiadásainkról lemondunk. Ilyen lehet annak a streaming szolgáltatásnak a szüneteltetése, amit nem használunk egyáltalán. Martinez mellett Vargas is fontosnak tartja, hogy készítsünk egy költségvetést, esetleg vezessük egy táblázatban, vagy kockás füzetben a kiadásainkat.

Végezetül pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy a rossz dolgok sem tarthatnak örökké. Próbáljunk optimisták maradni és találni egy közösséget, ahol támogatásra lelünk ezekben az időkben.