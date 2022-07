Ezek a hasnyálmirigy gyulladás tünetei: tudd meg, hol fáj a hasnyálmirigy gyulladás!

Magyarországon évente több ezer embernél diagnosztizálnak hasnyálmirigy gyulladást, ami a hasnyálmirigy leggyakoribb betegsége, és habár az esetek többségében magától elmúlik a probléma, sokszor heveny gyulladás marad vissza utána, sőt, akár életveszélyes is lehet. Mik a hasnyálmirigy gyulladás tünetei, a hasnyálmirigy gyulladás hol fáj?

Cikkünkben eláruljuk, mit kell tudni a hasnyálmirigy gyulladás kapcsán, mikor érdemes orvoshoz fordulni, ha úgy gondoljuk, a hasnyálmirigy gyulladás tünetei állnak fenn. Mi a hasnyálmirigy gyulladás tünetei, a hasnyálmirigy gyulladás mitől alakul ki? Hol fáj a hasnyálmirigy gyulladás?

Milyen betegség a hasnyálmirigy gyulladás?

A hasnyálmirigy gyulladás a hasnyálmirigyet érintő leggyakoribb probléma, tipikusan a 30-50 év közötti korosztály betegsége, évente több ezer főnél diagnosztizálják enyhébb vagy idült formában is. Az estetek többségében akut hasnyálmirigy gyulladás áll fenn, de krónikus hasnyálmirigy gyulladás is kialakulhat fokozatosan, vagy az akut probléma után hátramaradó gyulladás következményében. A hasnyálmirigy gyulladás lehet ödémás vagy vérzéses hasnyálmirigy gyulladás is.

Az enyhe hasnyálmirigy gyulladás néhány nap alatt meggyógyul, nem várható a többi szerv elégtelensége, ám súlyosabb esetekben a hasnyálmirigy gyulladás együtt jár a vesefunkciós értékek és a véroxigén szint romlásával. Súlyos hasnyálmirigy gyulladás esetében, ha leállnak a szervi funkciók és ez az állapot 48 órán túlmutatóan is fennáll, a hasnyálmirigy gyulladás halálos kimenetelű lehet az esetek 30-50%-ban. Súlyosabb esetekben megjelenhet hasüregi folyadékgyülem, hasi álciszták is létrejöhetnek.

Hol van a hasnyálmirigy?

A hasnyálmirigy nevű emésztőrendszeri szervünk közvetlenül a gerincünk előtt, a hasűr hátsó falán helyezkedik el, feladata a szénhidrát- és zsíranyagcserét szabályzó hormonok, illetve az emésztőenzimek előállítása. A hasnyálmirigyből az enzimek a Wirsung-csatornán keresztül jutnak a nyombélbe, a legtöbb embernél a hasnyálmirigy és az epe vezetéke egyesül.

A hasnyálmirigy gyulladás hol fáj?

A hasnyálmirigy gyulladás tünetei közül a legjellegzetesebb a felhasi fájdalom, ami a szegycsont melletti felső-középső hasi részből ered, és kisugárzik a hasba, mellkasba, hátba, illetve alkalmanként az alhasba is. Erőkifejtés, köhögés esetén a hasnyálmirigy fájdalom erősödik, felülve, előrehajolva csillapodik.

Mitől alakul ki a hasnyálmirigy gyulladás?

A hasnyálmirigy gyulladás okai közé az esetek többségében valamilyen epeúti megbetegedés vagy a túlzott alkoholfogyasztás áll, ám diétahibával is előidézhetjük. Maga a hasnyálmirigy gyulladás akkor alakul ki, ha a szerv által termelt emésztőenzimek áramlása megakad, azok még azelőtt aktiválódnak, hogy a bélrendszerbe kerülnének. Ha a hasnyálmirigy megtelik ezekkel az enzimekkel, súlyos gyulladás, akár szövetelhalás jöhet létre.

Mivel a hasnyálmirigy és az epe tartalma közös úton ürül, a két szerv gyulladása sokszor kéz a kézben jár. A kellemetlen, ám jellegzetes epegörcs tünetei mellett érdemes arra gyanakodnunk, hogy epekő, vagy az epeutakat elzáró epehomok okozza a problémát, de epeúti szűkület is állhat a hasnyálmirigy gyulladás hátterében. A hasnyálmirigy gyulladás továbbá visszavezethető gyógyszerek mellékhatásaira, de kórházi beavatkozások következtében is kialakulhat.

A hasnyálmirigy gyulladás okai közé tartoznak a különféle anyagcsere-rendellenességek, illetve az életmód is. Mint számtalan más betegség hátterében, a hasnyálmirigy gyulladás mögött is állhat a túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, illetve a klasszikus, zsíros, fűszeres magyar konyha is előidézheti a hasnyálmirigy gyulladás tüneteit.

A hasnyálmirigy gyulladás tünetei

A hasnyálmirigy gyulladás tünetei közé nem csak a hasnyálmirigy környéki fádalom tartozik, hanem a következő emésztőrendszeri problémák is:

émelygés, hányás, öklendezési inger

puffadás, bélhűdés

hőemelkedés, láz

alacsony vérnyomás értékek, ritkábban ájulás

A hasnyálmirigy gyulladás tünetei mellett a betegségre utal, ha az orvosi képalkotó felvételeken típusos eltérések jelennek meg – hasi problémákat leggyakrabban ultrahanggal vizsgálnak -, illetve, ha a laborvizsgálaton, azaz vérvételen kimutathatóak a lipáz és az ampiláz krónikus mértékben megemelkedett értékei (az enzimszint emelkedés nem mindig függ össze a hasnyálmirigy gyulladás súlyosságával). A hasnyálmirigy gyulladás olykor súlyos mértékű puffadással jár együtt, ami gátolhatja az ultrahangos vizsgálatot – ilyenkor CT, hasi MRI válhat szükségessé.

A hasnyálmirigy gyulladás kezelése

A hasnyálmirigy gyulladás kezelése mindenképpen szükséges, a terápia során nagyon fontos, hogy a szervet nyugalomba helyezzék és megszüntessék a gyulladás forrását. Korábban a problémát nulldiétával, azaz koplalással próbálták megoldani, ám ez többet árthat, mint segíthet, ezért sok hasnyálmirigy gyulladásos beteget a hasnyálmirigy igénybevétele nélkül, orron keresztül a vékonybélbe vezetett csövön keresztül táplálnak. Amennyiben a hasnyálmirigy gyulladás eredete epés okokra vezethető vissza, annak okát feltárják, például, ha van epekő, azt elhajtják.

Hasnyálmirigy diéta

Enyhe hasnyálmirigy gyulladás és visszatérő probléma esetén – természetesen gasztroenterológus szakember bevonásával – mindenképpen szigorú hasnyálmirigy diétát kell tartanunk, ami kíméli a szervet. A teljes koplalást semmi esetre sem javasoljuk, ám a hasnyálmirigy gyulladás utáni felépülést mindig kismennyiségű, zsír- és rostszegény, illetve fűszermentes diétával történik, többnyire pépes állagú élelmiszerek bevitelével, először könnyen lebontható szénhidrátokkal, majd fehérjével.

A kímélő ételek közé tartozik a keksz, a kétszersült, a héjában sült burgonya, illetve a sült/főtt zöldségek. Mindenképpen kerüljük a zsírt, az olajban sült ételeket és természetesen az alkoholt, amit semmilyen mértékben nem szabad innunk a hasnyálmirigy veszélyeztetettsége során! A húsfélék közül csak a sovány húsokat fogyasszuk, a tejtermékek esetében szintén tartsuk a mértéket, korlátozzuk a bevitelt sovány tejre, túróra, kevés sajtra. A tömény üdítőitalokat is kerüljük.

Hasnyálmirigy gyulladás esetén a tiltott élelmiszerek közé tartoznak a rostban gazdag élelmiszerek (nyers gyümölcs, zöldség, aprómagvas gyümölcsök), a zsíros húsok (pl. sertéshúsok közül a szalonna, tarja, csülök) és a zsíros tejtermékek is (tejföl, tejszín). Kerülendőek az olajos magvak, illetve tiltottak a hagyományos magyar konyha fűszerei is, beleértve a borsot, a fokhagymát és a fűszerpaprikát. A száraz hüvelyesek fogyasztása sem célravezető.