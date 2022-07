Súlyos betegség tarol Magyarországon: sokan nem is tudják, mekkora bajban vannak

A magyarok csak az ajánlott rostbevitel felét fogyasztják el, ami hosszú távon súlyos egészségügyi problémákhoz vezet. Ma már azonban a zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett is számos alternatíva létezik, hogy fokozzuk a rostbevitelt, hatékonyabbá tegyük a fogyókúránkat, és tovább maradjunk egészségesek.

A magyar konyha nem igazán tartalmaz olyan élelmiszereket, amelyek rostban gazdagok. Sok magyar sajnos nem figyel oda, vagy nem is elég edukált a helyes táplálkozással kapcsolatban és a rostok fogyasztásának fontosságát illetően, mondta Dr. G. Kiss Orsolya orvos, háziorvos, klinikai farmakológus, táplálkozástudományi szakember, a Dots Diet megalkótója. De vajon milyen egészségügyi kockázatnak tesszük ki magunkat ezzel?

A rövidtávú problémák hamar kialakulnak: rengetegen küzdenek lelassult anyagcserével, puffadással, szorulással, ezek talaján pedig elhízás vagy aranyér is kialakulhat.

A kevés rostbevitel ráadásul hosszú távon igazoltan emeli a béldaganatok, valamint a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, amelyek mind az élettartamot leröviditő tényezők lehetnek

- tette hozzá az orvos. De miért különösen hasznos a szervezetünknek, ha rostban gazdag az étkezésünk? A táplálékkal bevitt rost nem emésztődik meg, hanem segít a székletnek a gyorsabb távozásában. Fokozza a bélmozgást, az anyagcserét, így a salakanyag nem pang a belekben, ami lassíthatná a zsírok és szénhidrátok felszívódását, növelve a betegségek kockázatát. Már azzal gyorsul az emésztésünk, ha több rostot viszünk be a szervezetbe és ezáltal elősegítjük a fogyást.

Rostban gazdag táplálkozás mellett az éhségérzet is kezelhetőbb: a bevitt táplálék zsír -és cukortartalmának kisebb hányada kerül felszívódásra, a rost ugyanis folyadékbevitel hatására megduzzad, ami teltségérzetet okoz, így később éhezünk meg utána. Megfelelő mennyiségű rostot rengeteg zöldség és gyümölcs, magvak, teljes kiőrlésű gabona fogyasztásával vihetünk be. Ha azonban ez nem fér bele a napi étkezéseinkbe, jó megoldást jelenthetnek a Dots Diet porok. Ezek kiemelkedően magas mennyiségű rostot tartalmaznak, így segíthetnek a diétánk sikerességében és egészségünk megőrzésében is.

Orvosként, táplálkozástudományi szakemberként és rohanó életet élő anyaként fejlesztettem ki a termékeket, míg az ízek harmóniáját egy executive séf segített maximalizálni

- mondta Dr. G. Kiss Orsolya, aki egyúttal a Dots Diet vezetője is. A leves, turmix és a citromosital-por életmódszerűen beilleszthető a napi táplálkozásunkba 1-3 étkezés kiváltására. Aki intenzív fogyókúrába szeretne kezdeni, annál akár egy időre az összes étkezést érdemes Dots-ra cserélni. Aki azonban például reggelente rohan, vagy este csúszik el a táplálkozással, annak az adott étkezés helyettesítése már megoldást jelenthet.

Az italporból napi egy elfogyasztása mindenkinek ideális. Ráadásul ilyenkor nemcsak egy finom, frissítő italt iszik az ember, hanem a rost mellett a napi C- és D-vitamin-szükségletét is kielégíti

- emelte ki az orvos.