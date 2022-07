Minden, amit eddig a majomhimlőről tudunk: fertőzöttek száma, tünetei, kezelése, vakcina és teszt

Portfolio Link a vágólapra másolva

Egy hónap alatt majdnem nyolcszorosára nőtt a majomhimlős esetek száma a világban, a tavasszal kezdődött járvány így egyre ijesztőbb méreteket ölt - írj a Portfolio. A hatóságok és a kormányok is egyre komolyabban veszik a vírus jelentette fenyegetést, Amerikában magánlaborokat is bevontak a PCR-tesztek értékelésébe, és sok helyen megkezdték az oltóanyagok felvásárlását, sőt kiosztását is.

Az Our Word in Data statisztikái szerint június 1-jén még csak 702, ma már több minz 6000 igazolt majomhimlős beteget tartanak nyilván világszerte: ebből 1077 esetet az Egyesült Királyságból jelentettek, 969 volt az azonosított fertőzöttek száma Németországban, 800 Spanyolországban, 402 Portugáliában, 395 az Egyesült Államokban, 498 Franciaországban, 287 Kanadában, 257 Hollandiában, 159 Olaszországban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint pedig összesen 4178 majomhimlős esetet azonosítottak június 28-ig az európai régió 31 országából. Hazánkban az NNK eddig 19 fertőzöttről adott hírt. Halálos áldozat eddig nem ismert, viszont a betegség egészügyi dolgozók körében is terjedni kezdett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A majomhimlő tünetei A fertőzöttek a következő tünetekkel kereste fel az orvost: kiütések, láz, fáradtság, izomfájdalom, hányás, hasmenés, hidegrázás, torok- vagy fejfájás. A majomhimlő tesztelése Amerikában már tesztelnek: a Fehér Ház csak alig egy hete jelentette be, hogy a céges laboratóriumok is felhatalmazást kapnak majomhimlő-tesztek elvégzésére, ami nagymértékben növeli az ország kapacitását a himlővírus kimutatására. Az amerikai közegészségügyi laboratóriumok körülbelül 8000 orthopoxvírus-tesztet tudnak feldolgozni hetente, ezzel a lépéssel több tízezerre nő a kapacitás. A majomhimlő kimutatására alapesetben háromféle teszt létezik, ezeket ma már mindenki jól ismeri a COVID-19-ből. A PCR-ből kiderül, hogy az illető jelenleg fertőzött-e, az antigén-teszt megmutatja, hogy nemrégiben megfertőződött-e, míg az antitesttesztek azt mutatják meg, hogy valaha átesett-e a betegségen. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A majomhimlő vakcina Az Európai Bizottság Egészségügyi Vészhelyzeti Készenléti és Reagáló Hatósága június 28-án jelentette be, hogy a majomhimlő-járványra válaszul megkezdődik az EU által első körben vásárolt vakcinaadagok kiszállítása: a most beszerzett 109 090 adagból először Spanyolországba érkezik 5300 adag. Az elkövetkező hetekben és hónapokban rendszeresen jönnek szállítmányok, hogy minden tagállam készen álljon reagálni a jelenlegi majomhimlő-járványra – közölték, hozzátéve: a leginkább érintett tagállamok előnyt élveznek.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK